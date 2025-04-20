НОВОСТИПроисшествия

В Барнауле водитель снес два фонаря и влетел в четыре автомобиля в пасхальную ночь

Сейчас полицейские ищут лихача

20 апреля 2025, 22:15, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле водитель снес два фонарных столба и врезался сразу в четыре припаркованных автомобиля, сообщает "Инцидент Барнаул".

Как рассказали в городской Госавтоинспекции, инцидент случился 20 апреля в 03:40 на Павловском тракте, в районе дома № 247.

"По предварительным данным, неустановленный водитель, управляя автомобилем Mitsubishi Outlander, двигаясь по Павловскому тракту от ул. Малахова в сторону ул. Бабуркина, совершил наезд на препятствие с последующим наездом на стоящие автомобили Nissan Tiida, Toyota Land Cruiser, Toyota Carina, Daewoo Nexia", – говорится в сообщении.

В результате ДТП никто не пострадал. Сейчас полицейские проводят проверку, выясняют обстоятельства аварии и ищут самого "неустановленного водителя".

Ранее мужчина пострадал в ДТП, которое устроил барнаулец без прав на чужом авто.

Барнаул ДТП Происшествия

Комментарии 6

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Коля

06:56:05 21-04-2025

Ййеееееехххуууууууууу!

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Гость

07:57:13 21-04-2025

Яйца бил?

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Элен без ребят

10:08:06 21-04-2025

Гость (07:57:13 21-04-2025) Яйца бил?... :D

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Элен без ребят

10:17:31 21-04-2025

а что еще делать, когда гаджеты и интернеты с телевизорами запретили? только жрать куличи и бить яйца)

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гость

10:03:01 21-04-2025

православненько, по хрестиански!

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Гость

10:27:53 21-04-2025

Христосовался?

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