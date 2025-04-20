В Барнауле водитель снес два фонаря и влетел в четыре автомобиля в пасхальную ночь
Сейчас полицейские ищут лихача
20 апреля 2025, 22:15, ИА Амител
В Барнауле водитель снес два фонарных столба и врезался сразу в четыре припаркованных автомобиля, сообщает "Инцидент Барнаул".
Как рассказали в городской Госавтоинспекции, инцидент случился 20 апреля в 03:40 на Павловском тракте, в районе дома № 247.
"По предварительным данным, неустановленный водитель, управляя автомобилем Mitsubishi Outlander, двигаясь по Павловскому тракту от ул. Малахова в сторону ул. Бабуркина, совершил наезд на препятствие с последующим наездом на стоящие автомобили Nissan Tiida, Toyota Land Cruiser, Toyota Carina, Daewoo Nexia", – говорится в сообщении.
В результате ДТП никто не пострадал. Сейчас полицейские проводят проверку, выясняют обстоятельства аварии и ищут самого "неустановленного водителя".
Ранее мужчина пострадал в ДТП, которое устроил барнаулец без прав на чужом авто.
06:56:05 21-04-2025
Ййеееееехххуууууууууу!
07:57:13 21-04-2025
Яйца бил?
10:08:06 21-04-2025
Гость (07:57:13 21-04-2025) Яйца бил?... :D
10:17:31 21-04-2025
а что еще делать, когда гаджеты и интернеты с телевизорами запретили? только жрать куличи и бить яйца)
10:03:01 21-04-2025
православненько, по хрестиански!
10:27:53 21-04-2025
Христосовался?