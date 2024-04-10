В Барнауле пытаются через суд избавиться от памятника архитектуры
Дом по адресу проспект Ленина, 94, был построен в 1950-х годах
10 апреля 2024, 12:14, ИА Амител
В Барнауле пытаются через суд передать в казну России памятник архитектуры, расположенный на проспекте Ленина, 94, пишет "Толк".
Напомним, ранее мэрия Барнаула обратилась в суд из-за опасного объекта культурного наследия, которое не используется и находится в ветхом состоянии. В сентябре 2023 года Арбитражный суд обязал московский Центр по обеспечению деятельности казначейства России, который отвечает за содержание строения, его отремонтировать.
В итоге Центр по обеспечению деятельности казначейства России попытался через суд передать памятник архитектуры Федеральному агентству по управлению государственным имуществом, который должен был выступить ответчиком. Однако Арбитражный суд Алтайского края оставил иск без движения по техническим причинам.
"Например, истец не прикрепил к своему заявлению доказательства направления копии заявления и приложенных к нему документов в адрес ответчика", – отмечает издание.
Напомним, здание построили в 1950-х годах. В нем находился Дом инженерно-технических работников, позже – Дом науки и техники и центр научно-технической информации. В 1990 годах помещения начали сдавать в аренду.
12:41:29 10-04-2024
Отдайте Гатилову - пусть дом новый выстроит. Он же постоянно ноет. А это старье снести. Особой ценности он не представляет. Ну архитектура старая, ну что теперь все старье хранить. Постройте новый архитектурный ансамбль и охраняйте. Опять же современный облик города.
12:50:22 10-04-2024
Гость (12:41:29 10-04-2024) Отдайте Гатилову - пусть дом новый выстроит. Он же постоянно... ты на свое село новый облик примеряй
14:11:51 10-04-2024
Гость (12:41:29 10-04-2024) Отдайте Гатилову - пусть дом новый выстроит. Он же постоянно... По вашей логике у нас не должно быть городов Золотого кольца России, там же все такое старое. Да и Питер туда же...
22:30:41 11-04-2024
Гость (14:11:51 10-04-2024) По вашей логике у нас не должно быть городов Золотого кольца... Этот дом явно не Золотое кольцо.
12:57:08 10-04-2024
Примерно такой же дом на Ленина, 6. Бывшее здание городской Думы. Его отреставрировали. Потолки там метров 5 высотой.
13:52:47 10-04-2024
Красивое здание, продайте его за символическую сумму, наверняка найдется желающий его восстановить.
17:33:40 10-04-2024
Гость (13:52:47 10-04-2024) Красивое здание, продайте его за символическую сумму, навер... Главное частникам его ни за что не отдавайте! А то будет как с кинотеатром Первомайским.
17:07:47 10-04-2024
Снесит, как усадьбу Михайлова, и выстроить человейник.
18:26:54 10-04-2024
Гость (17:07:47 10-04-2024) Снесит, как усадьбу Михайлова, и выстроить человейник.... Даёшь ЧЕЛОВЕЙНИК!!!!!!
19:26:23 10-04-2024
Если его отремонтируют, то будет одно из красивых зданий на ул.Ленина
21:20:14 12-04-2024
Какой памятник? Чему? Заурядное строение, каких тысячи по стране. Снеси - никто и не заметит. Нечего там ремонтировать. Вон с худмузеем 10 лет разобраться не могут, реставраторы, блин.