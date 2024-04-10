В Барнауле пытаются через суд избавиться от памятника архитектуры

Дом по адресу проспект Ленина, 94, был построен в 1950-х годах

10 апреля 2024, 12:14, ИА Амител

Здание на пр. Ленина, 94 / Фото: "Яндекс Карты"

В Барнауле пытаются через суд передать в казну России памятник архитектуры, расположенный на проспекте Ленина, 94, пишет "Толк".

Напомним, ранее мэрия Барнаула обратилась в суд из-за опасного объекта культурного наследия, которое не используется и находится в ветхом состоянии. В сентябре 2023 года Арбитражный суд обязал московский Центр по обеспечению деятельности казначейства России, который отвечает за содержание строения, его отремонтировать.

В итоге Центр по обеспечению деятельности казначейства России попытался через суд передать памятник архитектуры Федеральному агентству по управлению государственным имуществом, который должен был выступить ответчиком. Однако Арбитражный суд Алтайского края оставил иск без движения по техническим причинам.

"Например, истец не прикрепил к своему заявлению доказательства направления копии заявления и приложенных к нему документов в адрес ответчика", – отмечает издание.

Напомним, здание построили в 1950-х годах. В нем находился Дом инженерно-технических работников, позже – Дом науки и техники и центр научно-технической информации. В 1990 годах помещения начали сдавать в аренду.