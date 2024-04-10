НОВОСТИНедвижимость

В Барнауле пытаются через суд избавиться от памятника архитектуры

Дом по адресу проспект Ленина, 94, был построен в 1950-х годах

10 апреля 2024, 12:14, ИА Амител

Здание на пр. Ленина, 94 / Фото: "Яндекс Карты"
Здание на пр. Ленина, 94 / Фото: "Яндекс Карты"

В Барнауле пытаются через суд передать в казну России памятник архитектуры, расположенный на проспекте Ленина, 94, пишет "Толк".

Напомним, ранее мэрия Барнаула обратилась в суд из-за опасного объекта культурного наследия, которое не используется и находится в ветхом состоянии. В сентябре 2023 года Арбитражный суд обязал московский Центр по обеспечению деятельности казначейства России, который отвечает за содержание строения, его отремонтировать.

В итоге Центр по обеспечению деятельности казначейства России попытался через суд передать памятник архитектуры Федеральному агентству по управлению государственным имуществом, который должен был выступить ответчиком. Однако Арбитражный суд Алтайского края оставил иск без движения по техническим причинам.

"Например, истец не прикрепил к своему заявлению доказательства направления копии заявления и приложенных к нему документов в адрес ответчика", – отмечает издание.

Напомним, здание построили в 1950-х годах. В нем находился Дом инженерно-технических работников, позже – Дом науки и техники и центр научно-технической информации. В 1990 годах помещения начали сдавать в аренду.

Первая городская электростанция / Фото: amic.ru

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НОВОСТИОбщество
Барнаул суд исторические здания

Комментарии 11

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Гость

12:41:29 10-04-2024

Отдайте Гатилову - пусть дом новый выстроит. Он же постоянно ноет. А это старье снести. Особой ценности он не представляет. Ну архитектура старая, ну что теперь все старье хранить. Постройте новый архитектурный ансамбль и охраняйте. Опять же современный облик города.

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Элен без ребят

12:50:22 10-04-2024

Гость (12:41:29 10-04-2024) Отдайте Гатилову - пусть дом новый выстроит. Он же постоянно... ты на свое село новый облик примеряй

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Гость

14:11:51 10-04-2024

Гость (12:41:29 10-04-2024) Отдайте Гатилову - пусть дом новый выстроит. Он же постоянно... По вашей логике у нас не должно быть городов Золотого кольца России, там же все такое старое. Да и Питер туда же...

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Гость

22:30:41 11-04-2024

Гость (14:11:51 10-04-2024) По вашей логике у нас не должно быть городов Золотого кольца... Этот дом явно не Золотое кольцо.

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Гость

12:57:08 10-04-2024

Примерно такой же дом на Ленина, 6. Бывшее здание городской Думы. Его отреставрировали. Потолки там метров 5 высотой.

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Гость

13:52:47 10-04-2024

Красивое здание, продайте его за символическую сумму, наверняка найдется желающий его восстановить.

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Гость

17:33:40 10-04-2024

Гость (13:52:47 10-04-2024) Красивое здание, продайте его за символическую сумму, навер... Главное частникам его ни за что не отдавайте! А то будет как с кинотеатром Первомайским.

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Гость

17:07:47 10-04-2024

Снесит, как усадьбу Михайлова, и выстроить человейник.

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Гость

18:26:54 10-04-2024

Гость (17:07:47 10-04-2024) Снесит, как усадьбу Михайлова, и выстроить человейник.... Даёшь ЧЕЛОВЕЙНИК!!!!!!

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Гость

19:26:23 10-04-2024

Если его отремонтируют, то будет одно из красивых зданий на ул.Ленина

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Иннокентий

21:20:14 12-04-2024

Какой памятник? Чему? Заурядное строение, каких тысячи по стране. Снеси - никто и не заметит. Нечего там ремонтировать. Вон с худмузеем 10 лет разобраться не могут, реставраторы, блин.

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