НОВОСТИОбщество

В Барнауле расчистили от снега пешеходные дорожки на обновленном мосту

Накануне жители пожаловались на слишком узкие тропы из-за сугробов

22 декабря 2023, 13:23, ИА Амител

Фото: администрация Барнаула

В Барнауле расчистили от снега пешеходные дорожки на мосту возле Нового рынка, сообщили amic.ru в администрации города.

Напомним, накануне барнаульцы пожаловались на заваленные снегом дорожки, которые после снегопадов стали похожи на "козьи тропы". По словам жителей, с каждым днем данное препятствие преодолевалось все сложнее и сложнее.

Фото: Barnaul 22

Барнаульцы пожаловались на сильную гололедицу на автобусных остановках

В частности, проблема наблюдается на остановке "Докучаево"
НОВОСТИОбщество
Мост на Новом рынке Уборка снега

Комментарии 4

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Гость

13:31:41 22-12-2023

Офигенная новость, скоро будем писать трамвай забрал пассажиров или в магазине продают хлеб? Это их работа, зачем про это писать. А я сегодня хорошо провела урок, а могла бы дать самостоятельную и отдыхать за столом, давайте про это напишем!

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Гость

13:35:48 22-12-2023

по соседнему ходите . там местаааааааааааааааааааа. завались . комбайн с жаткой проедет.

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Гость

14:35:19 22-12-2023

Гость (13:35:48 22-12-2023) по соседнему ходите . там местаааааааааааааааааааа. завалис... Тебя похоже пинками там с лопатой прогнали, все вылизал :-)

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Гость

15:10:10 22-12-2023

Нытики, ну ка сбегайте проверьте - а хорошо ли их расчистили?😀

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