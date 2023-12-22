В Барнауле расчистили от снега пешеходные дорожки на обновленном мосту

Накануне жители пожаловались на слишком узкие тропы из-за сугробов

22 декабря 2023, 13:23, ИА Амител

Фото: администрация Барнаула

В Барнауле расчистили от снега пешеходные дорожки на мосту возле Нового рынка, сообщили amic.ru в администрации города.

Напомним, накануне барнаульцы пожаловались на заваленные снегом дорожки, которые после снегопадов стали похожи на "козьи тропы". По словам жителей, с каждым днем данное препятствие преодолевалось все сложнее и сложнее.