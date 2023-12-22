В Барнауле расчистили от снега пешеходные дорожки на обновленном мосту
Накануне жители пожаловались на слишком узкие тропы из-за сугробов
22 декабря 2023, 13:23, ИА Амител
Фото: администрация Барнаула
В Барнауле расчистили от снега пешеходные дорожки на мосту возле Нового рынка, сообщили amic.ru в администрации города.
Напомним, накануне барнаульцы пожаловались на заваленные снегом дорожки, которые после снегопадов стали похожи на "козьи тропы". По словам жителей, с каждым днем данное препятствие преодолевалось все сложнее и сложнее.
13:31:41 22-12-2023
Офигенная новость, скоро будем писать трамвай забрал пассажиров или в магазине продают хлеб? Это их работа, зачем про это писать. А я сегодня хорошо провела урок, а могла бы дать самостоятельную и отдыхать за столом, давайте про это напишем!
13:35:48 22-12-2023
по соседнему ходите . там местаааааааааааааааааааа. завались . комбайн с жаткой проедет.
14:35:19 22-12-2023
Гость (13:35:48 22-12-2023) по соседнему ходите . там местаааааааааааааааааааа. завалис... Тебя похоже пинками там с лопатой прогнали, все вылизал :-)
15:10:10 22-12-2023
Нытики, ну ка сбегайте проверьте - а хорошо ли их расчистили?😀