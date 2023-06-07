В Барнауле рассказали, сколько бродячих собак поймали за 80 рейдов

Для повышения эффективности рейдов предложили разработать график выездов по местам возможного скопления животных

07 июня 2023, 12:44, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Центральном районе Барнаула прошло совещание по вопросу отлова бездомных собак, сообщает мэрия.

Глава района Максим Сабына подчеркнул, что специалисты оперативно выезжают по адресам, где жители видели бродячих собак. Для этого ведётся мониторинг соцсетей.

"За 2023 год <...> проведено 80 рейдов, в результате которых отловлена 31 бездомная собака", – отметил Сабына.

Для повышения эффективности рейдов предложили разработать график выездов по местам возможного нахождения бродячих собак, при этом особое внимание обратить на садоводства и гаражные кооперативы.

Также разработают памятки для жителей с указанием правил поведения при встрече с бездомными животными.

Напомним, в Барнауле в 2024 году планируют поймать и отпустить около 570 бездомных собак. Для этого заключили контракт с приютом "Ласка".