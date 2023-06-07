В Барнауле рассказали, сколько бродячих собак поймали за 80 рейдов
Для повышения эффективности рейдов предложили разработать график выездов по местам возможного скопления животных
07 июня 2023, 12:44, ИА Амител
В Центральном районе Барнаула прошло совещание по вопросу отлова бездомных собак, сообщает мэрия.
Глава района Максим Сабына подчеркнул, что специалисты оперативно выезжают по адресам, где жители видели бродячих собак. Для этого ведётся мониторинг соцсетей.
"За 2023 год <...> проведено 80 рейдов, в результате которых отловлена 31 бездомная собака", – отметил Сабына.
Для повышения эффективности рейдов предложили разработать график выездов по местам возможного нахождения бродячих собак, при этом особое внимание обратить на садоводства и гаражные кооперативы.
Также разработают памятки для жителей с указанием правил поведения при встрече с бездомными животными.
Напомним, в Барнауле в 2024 году планируют поймать и отпустить около 570 бездомных собак. Для этого заключили контракт с приютом "Ласка".
12:47:25 07-06-2023
Фурманова / Рылеева полно
13:17:19 07-06-2023
Лучше бы рассказали сколько денег распилили, а то что собак поймали и потом отпустили, что это меняет, собак меньше на улицах не станет.
13:30:13 07-06-2023
Гость (13:17:19 07-06-2023) Лучше бы рассказали сколько денег распилили, а то что собак ... Не мешайте людям зарабатывать)) Главное не собачки, не безопасность, главное процесс.
13:29:43 07-06-2023
Как соотнести 80 рейдов и 31 пойманную собаку? То есть ловцы неопытные, диких собачек боятся?
14:18:32 07-06-2023
Собаки больно умные по 2-3 раза на кастрацию ходить, знаете ли удовольствие сомнительное
14:46:51 07-06-2023
Т.е. больше полвины рейдов даже в реальности и не выезжали, рейд только на бумаге был ? Ибо невозможно выехав не найти ни одной бродячей собаки, их просто как грязи в городе.
15:13:07 07-06-2023
Надо выезжать сразу с расстрельной командой. Пусть обучаются бережливому производству, сразу одним рейсом заявка-выезд-отстрел-передача в производство мыла, унтов, поясов, корейской кухни... Народные деньги и время надо беречь.
20:21:49 07-06-2023
Гость (15:13:07 07-06-2023) Надо выезжать сразу с расстрельной командой. Пусть обучаются... живодер конченый, в расход тебя.
11:46:37 08-06-2023
Гость (20:21:49 07-06-2023) живодер конченый, в расход тебя.... Тебя самого в расход. Ты людей готов убивать за шавок.
15:26:05 07-06-2023
Гость (14:46:51 07-06-2023) Т.е. больше полвины рейдов даже в реальности и не выезжали, ... Выезжая за город с шашлыками и винишком трудно найти собак.
16:16:46 07-06-2023
В сторону южного собак появилось много, в том числе в лесу около трасс. Не было отродясь там. Интересно, кто подкинул? Взрослые, бирок не замечено.
16:29:20 07-06-2023
Собак отлавливает организация, проводят мероприятия согласно 498 -ФЗ (кастрируют, вакцинируют против бешенства и бирку в ухо ставят). Далее, согласно (того же закона) выпускают в прежние места обитания. Ну понятно, что собаки могут кусать нас и дальше. Это как бы мы поняли. Тем более прививка у собаки как бы есть. Внимание вопрос. Скажите пожалуйста, а собака после прививки больше бешенством заболеть не может и соответсвенно заразить людей. В законе то чётко сказано -повторно не отлавливать. По моему через год - два после прививки эта же собака может заразится бешенством. Что тут товарищи зоозащитники или создатели "Ласки" могут пояснить. А если есть такая угроза, то почему молчат компетентные органы. Вывод. или делать ревакцинацию, или содержать в приюте. Иначе это источник реальной опасности заразится особо опасной болезнью.
16:43:42 07-06-2023
Гость (16:29:20 07-06-2023) Собак отлавливает организация, проводят мероприятия согласно... Вывод еще проще - после отлова утилизировать и ни в каком виде не выпускать обратно. Собаки не только кусаются, но и засоряют дворы и парки какашками, блохами , вшами , шерстью и тд. В целом опять же экономия средств.
17:30:59 07-06-2023
по 0,3 собаки за рейд...
18:28:54 07-06-2023
Мне в воскресенье утром из-за этих милых и доверчивых животных три шва на веко наложили. А синяки временем лечатся. Нужно не только отлавливать и стерилизовать, нужно невостребованных просто усыплять. И наказывать жёстко тех, кто способствует их размножению.
11:48:49 08-06-2023
Гость (18:28:54 07-06-2023) Мне в воскресенье утром из-за этих милых и доверчивых животн... Особенно зоошиз. Именно они своими дурацкими митингами и сбором подписей способствуют тому, что одичавшие собаки нападают на людей.
07:10:16 08-06-2023
Приезжайте на Энтузиастов 34, две агрессивные собаки давно обитают, в близайших домах ещë мин 6 собак обетают, часто их видно в Мизюлинской рощи, на детской площадке возле д/с 231.