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В Барнауле расторгают контракт с подрядчиком, сорвавшим сдачу мегаразвязки

Сумма неотработанного аванса составляет более 450 млн рублей

27 декабря 2024, 14:00, ИА Амител

Строительство новой развязки в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина
Строительство новой развязки в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина

В Барнауле 27 декабря вступает в силу решение об одностороннем расторжении контракта с "Региональной строительной компанией" (РСК), которая занимается строительством транспортной развязки на Змеиногорском тракте, сообщает "Атмосфера".

"Решение принято в связи с нарушением сроков сдачи объекта", – отмечается в документе, опубликованном на портале госзакупок.

Также указано, что срок завершения последнего этапа работ был установлен на 10 декабря 2024 года, но подрядчик не смог выполнить это требование. В итоге на 12 декабря объем неисполненных обязательств составляет 963 074 671 рублей, а сумма неотработанного аванса – 459 698 859 рублей.

Впрочем, у подрядчика еще есть возможность сохранить контракт и добиться пересмотра решения. 

Ранее сообщалось, что подрядчика неоднократно предупреждали о необходимости усилить темпы работ. Однако московская компания лишь частично компенсировала отставание от графика. Срыв сроков объяснили неблагоприятными погодными условиями.

Барнаул Транспорт строительство

Комментарии 40

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Леня

14:11:05 27-12-2024

Очень позитивные новости под конец года

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Татьяна

16:44:08 27-12-2024

Леня (14:11:05 27-12-2024) Очень позитивные новости под конец года... А что позитивного? Сейчас надо стройку заморозить, провести оценку объекта, найти нового подрядчика и т.д. и т.п. Это ещё затянется на неизвестно сколько. Потом начнут кивать друг на друга, искать виновных в каких-то ошибках. Нам от этого быстрее не будет. Пусть уж лучше бы был один спрос.

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Гость

01:21:53 28-12-2024

Татьяна (16:44:08 27-12-2024) А что позитивного? Сейчас надо стройку заморозить, провести ... А расстрелять не пробовали??

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Гость

18:05:29 27-12-2024

Леня (14:11:05 27-12-2024) Очень позитивные новости под конец года... будет позитивно стоять недостроенная развязка как памятник министерству культуры на площади октября

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Гость

22:14:40 27-12-2024

Леня (14:11:05 27-12-2024) Очень позитивные новости под конец года... Сарказм или нет?
Все по закону: сорвали сроки - расторгли контракт. Видимо, шагнули шире штанов, переоценили свои силы. А непогода добавила сложностей.
А хорошего в новости то, что честно признали ситуацию неправильной, и озвучили цифры.

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Гость

14:26:37 27-12-2024

Мало попилили , сейчас еще один проект по консервации , потом расконсервации, следующий подрядчик скажет все неправильно сделали, да здравствует новый художественный музей +10 лет

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умный

14:46:19 27-12-2024

почитал. Суть такая из всего - бодяга с развязкой и перегораживанием тракта теперь будет решена лет через 10 а то и вообще насовсем. Это называется долгострой. Надо искать другие дороги кроме лесной -пробищи там теперь навсегда

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Гость

22:17:33 27-12-2024

умный (14:46:19 27-12-2024) почитал. Суть такая из всего - бодяга с развязкой и перегора... Вы так же ныли про новый мост на Новом рынке. Однако мост построен. И эту стройку завершат. Независимо от подобной критики.

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Гость

15:19:20 27-12-2024

Сразу понял, что это аналог дворца спорта на проспекте Сибирском. Там тоже лихо начинали. я даже к строителям подходил- говорили всё вери гут скоро будет дворец готов.

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Гость

07:12:36 28-12-2024

Гость (15:19:20 27-12-2024) Сразу понял, что это аналог дворца спорта на проспекте Сибир... Не, художественный музей на Октября. Теперь начнёт расти стоимость работ. В разы.

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Гость

15:31:36 27-12-2024

И как обычно никто не сядет

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ППШариков

15:36:45 27-12-2024

А мы так ждали (((

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Гость

15:55:30 27-12-2024

Ещё один пример "эффективного" распила .Слов нет😳

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Гость

16:02:21 27-12-2024

Вы архив поднимите, в одной из заметок сразу говорили, что не успеют в срок.

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Гость

19:55:18 27-12-2024

Гость (16:02:21 27-12-2024) Вы архив поднимите, в одной из заметок сразу говорили, что н... А в одной заметке говорилось, что летом уже выполнили работы на 70 процентов.

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Гость

07:14:00 28-12-2024

Гость (19:55:18 27-12-2024) А в одной заметке говорилось, что летом уже выполнили работы... Какая непогода помешала? Отличная весна и лето. Никто не ожидал снега в ноябре?

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Гость

16:06:37 27-12-2024

"хороший" подарочек жителям Барнаула от властей, надолго запомнят "заботу" 😛

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Гость

16:18:24 27-12-2024

Вообще -то обычно составляется ежедневный план-график работ на весь срок строительства. Министерству надо запрашивать копию графика и раз в неделю выезжать, проверять, что сделано, а что нет. Как только обнаружили отставание на 2 недели, принимать меры. Ну не может ни один подрядчик рабтать без контроля, как показывает практика. Грамотному работнику министерства хватит часа, чтобы отсмотреть объект.

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Гость

17:59:46 27-12-2024

Гость (16:18:24 27-12-2024) Вообще -то обычно составляется ежедневный план-график работ... Ой бред то какой, сразу видно чиновничка, который стройку и в глаза то не видел

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Гость

22:19:21 27-12-2024

Гость (16:18:24 27-12-2024) Вообще -то обычно составляется ежедневный план-график работ... Почему вы не в министерстве? Там нехватка грамотных

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Гость

22:48:29 27-12-2024

Гость (16:18:24 27-12-2024) Вообще -то обычно составляется ежедневный план-график работ... Перечислите, пожалуйста, "грамотных" чиновников.)))))) Хотя бы у нас в крае.((((

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Гоша

23:20:50 27-12-2024

Гость (16:18:24 27-12-2024) Вообще -то обычно составляется ежедневный план-график работ... а куда девать Мишустина и хватит кошмарить бизнес вот и не кошмарят и делают как хотят когда хотят и сколько хотят

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Гость

16:29:44 27-12-2024

сейчас конкурс на поиск нового подрядчика? потом удорожание окончания строительства в несколько раз, так?

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Гость

16:51:47 27-12-2024

В любом проекте есть недочеты и «непредвиненки», из за чего сроки работ могут сдвинуться.

И как бы там не было, наказать можно было и через штрафы (но дать завершить). Ведь это и городу тоже нужно.

А подобная мера - просто неграмотный менеджмент.

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Гость

17:58:50 27-12-2024

Гость (16:51:47 27-12-2024) В любом проекте есть недочеты и «непредвиненки», из за чего ... Абсолютно верно, зря так сделали, теперь эта стройка будет тупо заморожена хз на какое время, спасибо блин !

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Андрей

00:45:33 28-12-2024

Гость (16:51:47 27-12-2024) В любом проекте есть недочеты и «непредвиненки», из за чего ... Да нет! Новый распил и вымогание денег. Новые сроки - за это дай, новая компания застройщик - и ту дай, ... А с этими москвичами возможность для "ДАЙ" как то ушла. Нужно позиции вернуть. Вот и сразу - погоним в три шеи и найдем других (у них то еще в кармане мыши не скребли).

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Гость

16:55:36 27-12-2024

Психанул?)

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Владимир

16:59:58 27-12-2024

Смена подрядчика на этом этапе не самое лучшее решение, с самого начала было ясно, что за отведенное время построить эту развязка нереально. И думаю не зря разговор о разрыв со строителям уже идёт больше полугода.

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Гость

22:14:01 27-12-2024

Владимир (16:59:58 27-12-2024) Смена подрядчика на этом этапе не самое лучшее решение, с са...Китайцы ее за полгода бы построили максимум

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Гость

17:00:34 27-12-2024

Так эта Московская компания, как сервис Яндекс. Набирает людей, арендует, вербует. Все технологии на автомате, с ней разговаривать, что с Алисой спорить. Она свои деньги получила и довольна. Что нельзя подождать, компания же не отказываются достраивать и уважительую причину называют (не хватает специалистов, как и везде).

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Гость

17:46:55 27-12-2024

Сразу было ясно что это распильный проект, так как тоннели и виадуки упираются в однополосные дороги. Сделали бы большое кольцо и все бы радовались. И никто не ответит за это

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Гость

22:21:18 27-12-2024

Гость (17:46:55 27-12-2024) Сразу было ясно что это распильный проект, так как тоннели и... А я им говорил, сразу вам звонить, так не послушали

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Ежик

18:44:40 27-12-2024

Ну если гостей на деньги кинут, думаю они и не заметят. Для Москвы сумма ни о чем

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Гость

23:26:21 27-12-2024

Гость (22:17:33 27-12-2024) Вы так же ныли про новый мост на Новом рынке. Однако мост по... Ну да даже опытом делились, а как все ездили всем плевать , ну а про то что разобрать чтобы сделать замеры и потом только заказать вообще песня, научились бы лучше лежачих полицейских делать , а то до 20 км снижаешь и все одно долбит по калесам.

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Антон

02:02:53 28-12-2024

Амик, почему не было регулярных репортажей со стройки как на новом рынке, почему молчали раньше о срыве сроков?

Почти всё лето была хорошая погода, но рабочих было мало, и только под осень активизировались и появилась куча рабочих.
Что летом были другие объекты, болле важные?

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Гость

08:47:37 28-12-2024

теперь будут судиться за возврат аванса,сладкое дело для судов и адвокатов,вот только денег не вернут...

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Гость

08:55:48 28-12-2024

а разве такую МЕГА стройку/МЕГА проект не должно контролировать высшее руководство края? (выбор подрядчика, реальность соотношения стоимости и объёмов и т.п.)

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Гость

09:44:33 28-12-2024

всех участвующих в подписании контракта, всех контролирующих, всех снабженцев и их семьи проверьте. 400+ млн рублей быстро найдутся в гаражах, в недвиге и прочих лухари атрибутах.

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Гость

15:41:10 28-12-2024

А откат они тоже возвращается будут????

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Петя Шлеп

15:59:57 28-12-2024

Пар выпустили комментаторы, едем дальше и не пыхтим. У нас в государстве это обычное дело. Люди страдают, власть жиреет!

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