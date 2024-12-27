В Барнауле расторгают контракт с подрядчиком, сорвавшим сдачу мегаразвязки

Сумма неотработанного аванса составляет более 450 млн рублей

27 декабря 2024, 14:00, ИА Амител

Строительство новой развязки в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина

В Барнауле 27 декабря вступает в силу решение об одностороннем расторжении контракта с "Региональной строительной компанией" (РСК), которая занимается строительством транспортной развязки на Змеиногорском тракте, сообщает "Атмосфера".

"Решение принято в связи с нарушением сроков сдачи объекта", – отмечается в документе, опубликованном на портале госзакупок.

Также указано, что срок завершения последнего этапа работ был установлен на 10 декабря 2024 года, но подрядчик не смог выполнить это требование. В итоге на 12 декабря объем неисполненных обязательств составляет 963 074 671 рублей, а сумма неотработанного аванса – 459 698 859 рублей.

Впрочем, у подрядчика еще есть возможность сохранить контракт и добиться пересмотра решения.

Ранее сообщалось, что подрядчика неоднократно предупреждали о необходимости усилить темпы работ. Однако московская компания лишь частично компенсировала отставание от графика. Срыв сроков объяснили неблагоприятными погодными условиями.