Виновных в затягивании строительства мегаразвязки в Барнауле назвали в Минтрансе

Открытие долгожданного транспортного узла переносится на следующий год

29 ноября 2024, 11:05, ИА Амител

Строительство развязки в Барнауле / Фото: amic.ru

Перенос ввода транспортной развязки на пересечении Змеиногорского и Южного трактов в Барнауле вызван невыполнением подрядчиком своих обязательств в рамках установленных сроков, сообщили в Минтрансе Алтайского края. Напомним, строительство объекта планировали завершить в декабре 2024 года.

"Из-за срыва сроков сдачи ввода транспортной развязки подрядчиком – московской фирмой "Региональная строительная компания", открытие объекта откладывается. Подрядчик официально уведомил о переносе строительства объекта на следующий год", – рассказали в министерстве.

Как пояснил начальник "Алтайавтодора" Василий Мотуз, подрядчика неоднократно предупреждали о необходимости усилить темпы работ. Однако московская компания лишь частично компенсировала отставание от графика.

Прокуратура уже вынесла предостережение генеральному подрядчику. После окончания срока контракта "Региональной строительной компании" будут предъявлены штрафные санкции вплоть до полного завершения всех работ.

"Мы намерены строго контролировать дальнейший ход строительства развязки, чтобы обеспечить качественное завершение проекта", – подчеркнул Мотуз.

Представитель "Региональной строительной компании" заверил, что работы будут завершены в конце июня 2025 года.

Строительство развязки в Барнауле / Фото: amic.ru

"В настоящее время строительные работы выполнены на 75%. К сожалению, по ряду причин нам не удалось своевременно завершить работы. Во-первых, погодные условия. Это аномально сильные и длительные проливные дожди, особенно те, что были летом и в начале осени. Ряд работ в это время было невозможно делать. Чтобы нагнать отставание, когда погода стабилизировалась, нужны были дополнительные рабочие руки. Но мы столкнулись с нехваткой рабочей силы. Сейчас дефицит рабочих кадров испытывают множество предприятий Алтайского края", – пояснил он.

Представитель подрядчика отметил, что для ввода объекта необходимо завершить строительство тоннеля, устройство подхода к металлическому путепроводу со стороны ленточного бора, укладку верхних слоев дорожной одежды, выполнить благоустройство территории.

Строительство трехуровневой развязки ведется за счет инфраструктурного бюджетного кредита, стоимость работ составляет более 2,9 млрд рублей. Важный транспортный узел обеспечит беспрепятственное сообщение центра Барнаула с его промышленной зоной и значительно разгрузит высокий трафик движения большегрузов, идущих в соседние государства и регионы.Если вам интересно, как выглядело строительство новой развязки в Барнауле год назад (в ноябре 2023-го), переходите по ссылке.