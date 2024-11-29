НОВОСТИТранспорт

Виновных в затягивании строительства мегаразвязки в Барнауле назвали в Минтрансе

Открытие долгожданного транспортного узла переносится на следующий год

29 ноября 2024, 11:05, ИА Амител

Строительство развязки в Барнауле / Фото: amic.ru
Строительство развязки в Барнауле / Фото: amic.ru

Перенос ввода транспортной развязки на пересечении Змеиногорского и Южного трактов в Барнауле вызван невыполнением подрядчиком своих обязательств в рамках установленных сроков, сообщили в Минтрансе Алтайского края. Напомним, строительство объекта планировали завершить в декабре 2024 года.

"Из-за срыва сроков сдачи ввода транспортной развязки подрядчиком – московской фирмой "Региональная строительная компания", открытие объекта откладывается. Подрядчик официально уведомил о переносе строительства объекта на следующий год", – рассказали в министерстве.

Как пояснил начальник "Алтайавтодора" Василий Мотуз, подрядчика неоднократно предупреждали о необходимости усилить темпы работ. Однако московская компания лишь частично компенсировала отставание от графика.

Прокуратура уже вынесла предостережение генеральному подрядчику. После окончания срока контракта "Региональной строительной компании" будут предъявлены штрафные санкции вплоть до полного завершения всех работ.

"Мы намерены строго контролировать дальнейший ход строительства развязки, чтобы обеспечить качественное завершение проекта", – подчеркнул Мотуз.

Представитель "Региональной строительной компании" заверил, что работы будут завершены в конце июня 2025 года.

Строительство развязки в Барнауле / Фото: amic.ru

"В настоящее время строительные работы выполнены на 75%. К сожалению, по ряду причин нам не удалось своевременно завершить работы. Во-первых, погодные условия. Это аномально сильные и длительные проливные дожди, особенно те, что были летом и в начале осени. Ряд работ в это время было невозможно делать. Чтобы нагнать отставание, когда погода стабилизировалась, нужны были дополнительные рабочие руки. Но мы столкнулись с нехваткой рабочей силы. Сейчас дефицит рабочих кадров испытывают множество предприятий Алтайского края", – пояснил он.

Представитель подрядчика отметил, что для ввода объекта необходимо завершить строительство тоннеля, устройство подхода к металлическому путепроводу со стороны ленточного бора, укладку верхних слоев дорожной одежды, выполнить благоустройство территории.

Строительство трехуровневой развязки ведется за счет инфраструктурного бюджетного кредита, стоимость работ составляет более 2,9 млрд рублей. Важный транспортный узел обеспечит беспрепятственное сообщение центра Барнаула с его промышленной зоной и значительно разгрузит высокий трафик движения большегрузов, идущих в соседние государства и регионы.Если вам интересно, как выглядело строительство новой развязки в Барнауле год назад (в ноябре 2023-го), переходите по ссылке.

Строительство развязки в Барнауле / Фото: mintrans.alregn.ru

В Барнауле строительство мегаразвязки ведут в круглосуточном режиме

Трехуровневая развязка должна быть готова к концу 2024 года
НОВОСТИТранспорт
Барнаул Транспорт строительство

Комментарии 31

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Гость

11:09:34 29-11-2024

Посадки будут?

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Гость

12:58:54 29-11-2024

Гость (11:09:34 29-11-2024) Посадки будут? ... Шеломенцев уже сидит. Значит кого то посадят уровнем повыше. Не исключаю что бывшего руководителя Минтранса края. Не зря же слинял по быстренькому.

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Гость

11:18:25 29-11-2024

Развязку в три уровня для Барнаула и правда можно назвать МЕГА. Сразу с трудом верилось, что за 10 месяцев её сделают. Но учитывая, что относительно небольшой и простой путепровод местные рукожопы делали 2,5 года, строительство МЕГА-развязки двигается неплохо. А путепровод на Ленинском ещё и кривой получился

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Эл

11:25:09 29-11-2024

Все знали, что они прос.... сроки. Так и получилось.

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Гость

11:36:11 29-11-2024

дефицит рабочих кадров испытывают множество предприятий Алтайского края

Не может быть!

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Гость

11:40:58 29-11-2024

Ничего, все еще впереди - в соседнем городе N встало строительство четвертого моста, и всем пофигу, что третий по величине город страны стоит колом. Материалов нет, денег нет. Может к концу следующего года достроят, но это не точно.

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Гость

11:42:43 29-11-2024

Запустить круговое кольцо со съездами хотя бы можно было бы за 2 года.

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Гость

12:48:30 29-11-2024

Гость (11:42:43 29-11-2024) Запустить круговое кольцо со съездами хотя бы можно было бы ... Во-во, сделать кольцо побольше и вне его правые повороты и вся любовь. Чтобы из города в лес мимо светофора, чтобы из леса на Южный мимо светофора через полосу примыкания, чтобы со стороны Алейска в город правее кольца по выделенной для этого полосе. Соответственно, кольцо разгружается вполовину, тем кто разворачивается или уходит налево стало бы проще. Без всяких тоннелей и мостов. Чем проще, тем лучше, дешевле, обслуживать легче. Пройдет вот ледяной дождь, или метель со снегом, все эти спуски-подъемы, сугробы снега в тоннеле - кто их постоянно обслуживать будет? Но уже поздно.

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Гость

15:28:55 29-11-2024

Гость (12:48:30 29-11-2024) Во-во, сделать кольцо побольше и вне его правые повороты и в... Вы авторам 1001 светофора на Попова/Петрова подобное сможете втолковать?

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Гость

11:46:02 29-11-2024

Ну сразу бы на июнь 2025 г. и планировали.

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Коренной житель Барнаула

11:53:04 29-11-2024

Пока наши многоуважаемые 20 лет пытаются построить один мост через Обь в районе Гоньбы/ Березовки- вариантов было несколько ,Новосибирск третий мост достраивает... Еще при Баварине, Калганове об этом писали- будет мост .Даже сумму озвучивали 20 млн потратили на проектные работы.

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Гость

13:01:18 29-11-2024

Коренной житель Барнаула (11:53:04 29-11-2024) Пока наши многоуважаемые 20 лет пытаются построить один мост... Не третий, а четвертый. И нифига там не достраивается, денег нет.

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Гость

11:54:04 29-11-2024

Чуда... не произошло!...

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Гость

11:54:36 29-11-2024

Вот почему Воронов свалил, понял что не успеют в срок и чтобы по шапке не настучали - решил уйти

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Гость

11:54:47 29-11-2024

Госзакупки - зло!!!

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Мусик

13:47:07 29-11-2024

Гость (11:54:47 29-11-2024) Госзакупки - зло!!!... +многгго

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ППШариков

12:11:21 29-11-2024

Стройки без проблем не бывает, достроят, подождем.

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Гость

12:46:52 29-11-2024

Дожди им помешали!!! Всё лето простояли в пробках. После 19.00 там никого не было на работе даже в солнечную погоду. В такое тяжёлое время для страны, так безумно относиться к таким проектам. Сталина на вас нет, уже бы в Магадане строили развязки. Только прокуратура там сможет разобраться. Или, ещё вариант, на Красную линию к президенту - просить разобраться в бардаке!

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Гость

12:50:17 29-11-2024

Почему шумозащитные экраны в некоторых пролетах установлены криво? Так и останется? Типо, а и так сойдет..

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Гость

13:11:09 29-11-2024

Гость (12:50:17 29-11-2024) Почему шумозащитные экраны в некоторых пролетах установлены ... Да нафиг они там вообще нужны? Я понимаю, когда дорога вдоль жилых массивов идёт. А там от кого шум прятать? Смысл? Причем чуть до и чуть после шум никому не мешает, а именно на месте надо шум прятать, ага. Разве что для снегозадержания, чтобы на уборке побольше зарабатывать

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холмс

13:11:45 29-11-2024

Торопиться не надо. Строить в морозы это испортить и бетон и всю конструкцию. Считаю что строительство надо сейчас законсервировать до мая- начала июня 2025

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Гость

14:32:34 29-11-2024

холмс (13:11:45 29-11-2024) Торопиться не надо. Строить в морозы это испортить и бетон и...
Зимний бетон всегда был лучшего качества в сравнении с летним

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Гость

13:33:30 29-11-2024

Сразу были обозначены нереальные сроки возведения такого объекта. Полтора года это мало, летом 23 года были сплошные дожди, август и сентябрь 24 года такие же проблемы. Это только с дивана всём всё виднее. Хотят сменить подрядчика, а это ещё + год... Дайте достроить, пусть и с опозданием, теперь только ждать

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Гость

13:47:13 29-11-2024

Сейчас ехал - там 3 калеки возятся, такими темпами и к июню не сделают

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и?

14:48:48 29-11-2024

Гость (13:47:13 29-11-2024) Сейчас ехал - там 3 калеки возятся, такими темпами и к июню ... а что им щас там джелать - асфальт класть? Я вас умоляю, будьте адекватным

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Гость

19:06:03 29-11-2024

и? (14:48:48 29-11-2024) а что им щас там джелать - асфальт класть? Я вас умоляю, буд... Короче опять с народом..ой то есть с климатом не повезло.

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ОО

14:22:20 29-11-2024

Не соглашусь, что после 19.00 никого. Этим летом они и ночью работали, у меня там дача грохот всю ночь стоял. Но вот, что работало 3 калеки - это точно, явно маловато было людей. Сразу не верил, что за такой короткий срок всё успеют. Да и летом было видно, что никаким ноябрем там и не пахнет..

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Бельмесево

14:25:32 29-11-2024

Согласны хоть на июль 2025 по окончанию работ, но не в таких пробках! Тем более зимой! Просим убедительно тогда пересмотреть организацию движения транспорта для исключения пробок! Эти узкие горлышки на съездах и выездах с этого малого кольца нужно как то нивелировать однозначно!
Не дай Бог сломайся там грузовику и перекрыть 2 полосы и все - в город не заедешь!!

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Реалист

16:09:03 29-11-2024

1) Лето было реально дождливым, влага заливала всё, соответственно это мешало стройке
2) Перенесите сроки без нытья и прокуратур, не мотайте нервы строителям, достроят к лету
3) Запустите движение там где можно, пусть развязка работает частично уже сейчас

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Гость

19:38:56 29-11-2024

Реалист (16:09:03 29-11-2024) 1) Лето было реально дождливым, влага заливала всё, соответс... 1) Вы реально видели рабочих по пояс в воде или машины по кузов в грязи на этой развязке?
2) А так можно? Т.е. они жителям вымотали все нервы из-за километровых пробок и весной, и летом, и теперь зимой, - это норма? И возложенные обязательства можно и не выполнять?
3) Развязка и так частично работает, только криво и уродливо во всех смыслах. И так и будет работать.

Деньги у подрядчика изъять, виновных посадить, найти нового подрядчика и доделать с учетом всех существующих технологических норм на строительство.

Дожди, грозы, ветер, понос, отсутствие рабочей силы - это всё от лукавого.

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Гость

19:06:58 29-11-2024

""В настоящее время строительные работы выполнены на 75%" именно поэтому оставшиеся 25% будут делать под года?

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