В Барнауле ребенок водил собаку в туалет на общий балкон красивого нового дома

С родителями провели беседу, на балконе уже навели порядок

06 февраля 2024, 14:30, ИА Амител

В одном из новых домов в микрорайоне Дружный жильцы выгуливали собаку на общем балконе, сообщает Telegram-канал "Дружный район Барнаул".

Как выяснилось, так выгуливал собаку ребенок в отсутствие взрослых. С родителями провели беседу, на балконе уже навели порядок.

"В наше время все видно по камерам, и соседи тоже быстро все обнаружат. Пусть уроком будет другим, раз делают, пока никто не видит", – рассказала жительница дома.

Ранее в Барнауле заметили собаку, которая аккуратно писала с балкона.