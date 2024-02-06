В Барнауле ребенок водил собаку в туалет на общий балкон красивого нового дома
С родителями провели беседу, на балконе уже навели порядок
06 февраля 2024, 14:30, ИА Амител
В одном из новых домов в микрорайоне Дружный жильцы выгуливали собаку на общем балконе, сообщает Telegram-канал "Дружный район Барнаул".
Как выяснилось, так выгуливал собаку ребенок в отсутствие взрослых. С родителями провели беседу, на балконе уже навели порядок.
"В наше время все видно по камерам, и соседи тоже быстро все обнаружат. Пусть уроком будет другим, раз делают, пока никто не видит", – рассказала жительница дома.
Ранее в Барнауле заметили собаку, которая аккуратно писала с балкона.
14:48:16 06-02-2024
Правильно мальчик делал. Не нужно город засорять. Пусть сами дерьмище своих блохастых шавок нюхают. Позагадили все скверы и улицы.
11:22:25 07-02-2024
Гость (14:48:16 06-02-2024) Правильно мальчик делал. Не нужно город засорять. Пусть сами... с первой оттепелью все растворится и уйдет в землю не переживай бро
15:07:32 06-02-2024
)))
15:07:48 06-02-2024
В городе полно идиотов, выбрасывающих мусор из окон, или в приподъездные урны. За своими собаками никто не убирает их дерьмо. Тупые жывотные курят на остановках, прекрасно понимая, что во-первых этого делать нельзя, а во-вторых это мешает людям. Педики на раздолбаном японском утиле ставят прямоток и втыкают можный саб с единственной целью- пропаганда себя любимого. Курят в подъездах, таскаются пьяными... Паркуются на газонах, мусорят... полная деградация культуры, притом, очень заметно, в новостройках, заселённых беженцами из районов края, таких больше.
15:27:59 06-02-2024
Гость (15:07:48 06-02-2024) В городе полно идиотов, выбрасывающих мусор из окон, или в п... Где выбрасывают мусор из окон, курят на остановках и таскаются пьяными? Где это волшебное место? Покажите мне его!!! Я уже думал, что романтизм исчез навсегда из города :(
15:32:18 06-02-2024
Гость (15:27:59 06-02-2024) Где выбрасывают мусор из окон, курят на остановках и таскают... Вы явно не из Барнаула!
15:51:27 06-02-2024
Гость (15:32:18 06-02-2024) Вы явно не из Барнаула!... Ну так где? Я тоже хочу таскаться пьяным.
18:00:22 06-02-2024
Так напейся и таскайся. денег нет?
18:17:27 06-02-2024
Гость (15:51:27 06-02-2024) Ну так где? Я тоже хочу таскаться пьяным.... И я. Меня возьмите)))
18:01:08 06-02-2024
Гость (15:27:59 06-02-2024) Где выбрасывают мусор из окон, курят на остановках и таскают... На потоке и не только.
22:01:22 06-02-2024
Гость (15:27:59 06-02-2024) Где выбрасывают мусор из окон, курят на остановках и таскают... Покупаешь билет до Лондона, на вокзале ищешь платформу 9 и 3/4. Разбегаешься со всей дури башкой в стену, ложишься в больницу с дичайшими болями, ловишь краткосрочные волшебные глюки. Есть вариант безболезненный, но запомни три красивых циферки 2-2-8.
15:51:43 06-02-2024
Гость (15:07:48 06-02-2024) В городе полно идиотов, выбрасывающих мусор из окон, или в п... я не знаю, в каких новостройках ВЫ прогуливаетесь. Но я Барнауле такого хамства не вижу
21:02:08 06-02-2024
Гость (15:51:43 06-02-2024) я не знаю, в каких новостройках ВЫ прогуливаетесь. Но я Барн... в Дружном, говорят, собаку на балконе выгуливают, а в ЖК Марс в ракету накакали... ох уж этот поток
22:10:36 06-02-2024
Гость (21:02:08 06-02-2024) в Дружном, говорят, собаку на балконе выгуливают, а в ЖК Мар... и за гаражами уже не походишь, то нассано то насрано.
06:41:22 07-02-2024
Гость23 (22:10:36 06-02-2024) и за гаражами уже не походишь, то нассано то насрано.... Это понаехавшие москвичи - ну не могут же жители новых микрорайонов быть свиньями
12:00:48 07-02-2024
Гость (06:41:22 07-02-2024) Это понаехавшие москвичи - ну не могут же жители новых микро... а точно москвичи? где у нас село Москва в АК?
01:28:47 07-02-2024
Гость (15:07:48 06-02-2024) В городе полно идиотов, выбрасывающих мусор из окон, или в п... К огромному сожалению, всё так и есть. И становится только хуже. Даже специально искать не надо, достаточно просто выйти на улицу. Мечтаю перехать в город, где такого нет. А остались ли ещё такие места? Где культурных людей много больше? Где власти реально наказывают тех же обнаглевших автомобильных гонщиков? Или по всей стране так?
12:03:15 07-02-2024
Человек (01:28:47 07-02-2024) К огромному сожалению, всё так и есть. И становится только ... во всем мире так, в районах для простого населения. в элитных ЖК почище, конечно, но там свои особенности.
03:38:14 07-02-2024
Гость (15:07:48 06-02-2024) В городе полно идиотов, выбрасывающих мусор из окон, или в п... Еще забыл ты. Солнце светит и надоедает, дождь идет и мочит и т.д.