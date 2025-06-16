В Барнауле риелтор не позволила "спешащей бабушке" продать свою квартиру

Как оказалось, пенсионерку обманули мошенники

16 июня 2025, 11:43, ИА Амител

Бабушка / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Алтайском крае пожилая жительница Барнаула попалась на уловку мошенников, сообщает региональное МВД.

"Пенсионерке позвонили в мессенджере и заявили, что от ее имени составлена доверенность, из-за чего ее деньги могут украсть, а квартиру заочно продать", – рассказали в ведомстве.

Женщина поверила и по рекомендации аферистов перевела на "безопасный счет" накопленные 400 тысяч рублей, а также назвала коды безопасности и обратилась к риелторам, чтобы как можно быстрее продать жилье.

"Именно спешка и смутила риелтора. Она посоветовала женщине обратиться в полицию и помогла оформить запрет на продажу квартиры", – отметили в МВД.

Ранее в Барнауле парень помог мошенникам обчистить 72-летнюю пенсионерку и оставить ее без дома.