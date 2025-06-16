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В Барнауле риелтор не позволила "спешащей бабушке" продать свою квартиру

Как оказалось, пенсионерку обманули мошенники

16 июня 2025, 11:43, ИА Амител

Бабушка / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Бабушка / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Алтайском крае пожилая жительница Барнаула попалась на уловку мошенников, сообщает региональное МВД.

"Пенсионерке позвонили в мессенджере и заявили, что от ее имени составлена доверенность, из-за чего ее деньги могут украсть, а квартиру заочно продать", – рассказали в ведомстве.

Женщина поверила и по рекомендации аферистов перевела на "безопасный счет" накопленные 400 тысяч рублей, а также назвала коды безопасности и обратилась к риелторам, чтобы как можно быстрее продать жилье. 

"Именно спешка и смутила риелтора. Она посоветовала женщине обратиться в полицию и помогла оформить запрет на продажу квартиры", – отметили в МВД.

Ранее в Барнауле парень помог мошенникам обчистить 72-летнюю пенсионерку и оставить ее без дома.

Барнаул Мошенники

Комментарии 4

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Гость

13:20:23 16-06-2025

Спасибо неравнодушному человеку.

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Гость

13:26:29 16-06-2025

О, честный риэлтор. Ну вот

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Гость

13:57:57 16-06-2025

у этих бабок куча бабок (только что прочитала статью про нищих граждан якобы) и совсем нет детей? почему не обращаются с вопросами к детям? РИЭЛТОР молодец

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Гость

15:36:35 16-06-2025

Гость (13:57:57 16-06-2025) у этих бабок куча бабок (только что прочитала статью про нищ... не от большого ума рассуждения, да?

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