В Барнауле риелтор не позволила "спешащей бабушке" продать свою квартиру
Как оказалось, пенсионерку обманули мошенники
16 июня 2025, 11:43, ИА Амител
В Алтайском крае пожилая жительница Барнаула попалась на уловку мошенников, сообщает региональное МВД.
"Пенсионерке позвонили в мессенджере и заявили, что от ее имени составлена доверенность, из-за чего ее деньги могут украсть, а квартиру заочно продать", – рассказали в ведомстве.
Женщина поверила и по рекомендации аферистов перевела на "безопасный счет" накопленные 400 тысяч рублей, а также назвала коды безопасности и обратилась к риелторам, чтобы как можно быстрее продать жилье.
"Именно спешка и смутила риелтора. Она посоветовала женщине обратиться в полицию и помогла оформить запрет на продажу квартиры", – отметили в МВД.
Ранее в Барнауле парень помог мошенникам обчистить 72-летнюю пенсионерку и оставить ее без дома.
13:20:23 16-06-2025
Спасибо неравнодушному человеку.
13:26:29 16-06-2025
О, честный риэлтор. Ну вот
13:57:57 16-06-2025
у этих бабок куча бабок (только что прочитала статью про нищих граждан якобы) и совсем нет детей? почему не обращаются с вопросами к детям? РИЭЛТОР молодец
15:36:35 16-06-2025
Гость (13:57:57 16-06-2025) у этих бабок куча бабок (только что прочитала статью про нищ... не от большого ума рассуждения, да?