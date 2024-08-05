В Барнауле родители хотят тратить остатки маткапитала на подготовку детей к школе

Лишь 13% жителей критикуют идею, говоря о слишком маленькой сумме

05 августа 2024, 16:40, ИА Амител

Школьные стулья / Фото: pxhere.com

В Барнауле 68% родителей поддерживают идею тратить остатки маткапитала на сбор детей в школу, сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

"Чаще всего инициативу поддерживают горожане, частично потратившие маткапитал. У них как раз есть неиспользованные остатки на счетах, и они рады возможности израсходовать их", – говорится в исследовании.

13% критикуют инициативу. Чаще всего родители недовольны суммой: они отмечают, что потратили на подготовку ребенка к школе уже примерно 40 тысяч рублей и еще не все купили.

Напомним, предложение направлять неиспользованные остатки маткапитала (до 10 тысяч рублей) на сбор детей в школу поддержал президент России Владимир Путин. Накануне Госдума приняла соответствующую поправку.

Стоит отметить, что в Барнауле инициативу больше поддерживают отцы, чем матери (70 и 64% соответственно).

Опрос проводился среди матерей и отцов из Барнаула с 27 июня по 25 июля 2024 года.