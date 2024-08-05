В Барнауле родители хотят тратить остатки маткапитала на подготовку детей к школе
Лишь 13% жителей критикуют идею, говоря о слишком маленькой сумме
05 августа 2024, 16:40, ИА Амител
В Барнауле 68% родителей поддерживают идею тратить остатки маткапитала на сбор детей в школу, сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.
"Чаще всего инициативу поддерживают горожане, частично потратившие маткапитал. У них как раз есть неиспользованные остатки на счетах, и они рады возможности израсходовать их", – говорится в исследовании.
13% критикуют инициативу. Чаще всего родители недовольны суммой: они отмечают, что потратили на подготовку ребенка к школе уже примерно 40 тысяч рублей и еще не все купили.
Напомним, предложение направлять неиспользованные остатки маткапитала (до 10 тысяч рублей) на сбор детей в школу поддержал президент России Владимир Путин. Накануне Госдума приняла соответствующую поправку.
Стоит отметить, что в Барнауле инициативу больше поддерживают отцы, чем матери (70 и 64% соответственно).
Опрос проводился среди матерей и отцов из Барнаула с 27 июня по 25 июля 2024 года.
16:47:32 05-08-2024
Зачем этот маткапитал придумали... Зарплаты нормальные надо платить
20:13:17 05-08-2024
Коля (16:47:32 05-08-2024) Зачем этот маткапитал придумали... Зарплаты нормальные надо ... на памперсы - как-то где-то.
а если будет нецелевка (на еду, напримр) - чо реально отберут?
09:32:12 06-08-2024
это что получается - у людей даже на тетрадки денег нет?