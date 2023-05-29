В Барнауле с 29 мая перекроют два участка дорог

Ещё одну улицу частично закроют с 31-го числа

29 мая 2023, 08:50, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Барнауле с 29 и 31 мая из-за работ на теплосетях перекроют несколько участков дорог:

по всей ширине улицы Пролетарской в районе пересечения с переулком Радищева – с 09:00 29 мая до 21:00 25 июля;

на участке дороги по улице Папанинцев в районе пересечения с переулком Сейфуллинским – с 08:00 29 мая до 20:00 10 июля;

в районе здания № 165 по улице Гущина – с 08:00 31 мая до 17:00 15 июля.

В мэрии подчеркнули, что в связи с перекрытием по Папанинцев изменится маршрут автобуса № 41 при движении на конечную остановку "Ул. Челюскинцев": проспект Ленина – улица Партизанская – улица Челюскинцев, обратно: улица Челюскинцев – улица Партизанская – проспект Ленина, далее по маршруту.

Ранее сообщили, что в Барнауле на строящейся развязке на пересечении Змеиногорского и Южного трактов произойдёт временное смещение кольцевого движения.