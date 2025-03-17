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Глава Барнаула поручил усилить работу по вывозу снега и очистке ливневок из-за потепления

На этой неделе в городе ожидается активное снеготаяние

17 марта 2025, 10:41, ИА Амител

Вячеслав Франк / Фото: barnaul.org
Вячеслав Франк / Фото: barnaul.org

Глава Барнаула Вячеслав Франк поручил усилить работу по вывозу снега, очистке ливнестоков, обеспечить готовность к применению водооткачивающей техники для снижения последствий пропуска талых и паводковых вод, сообщили в мэрии.

"В ближайшие дни в Барнауле прогнозируют потепление. На текущей неделе температура воздуха днем будет достигать +10 градусов, с середины недели ночные температуры будут положительными и составят от 0 до +4 градусов. На этой неделе в Барнауле ожидается активное снеготаяние", – говорится в сообщении.

Как отметил начальник городского управления по делам ГОЧС Владимир Драчев, первая волна половодья в Барнауле проходит в два этапа:

  • 1-й этап – активное снеготаяние и формирование склонового стока (3-я декада марта – 2-я декада апреля);
  • 2-й этап – период активного снеготаяния в пригородной зоне, вскрытие реки Оби и ее притоков в черте города (2-я декада апреля – 1-я декада мая).

По словам Драчева, в этом году из-за мягкой зимы и больших снегозапасов возможно затопление пониженных участков местности, частного жилого сектора, территорий социально значимых объектов.

Работы по снижению последствий пропуска талых и паводковых вод проходят во всех районах города.

Ранее сообщалось, что из-за активного снеготаяния в Алтайском крае подготовку к паводку поставили на особый контроль.

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Комментарии 6

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Гость

10:50:56 17-03-2025

На этой неделе увидим, как коммунальщики отреагировали на его поручение.
Видится что будет по Черномырдински, "хотели как лучше, а получилось как всегда".

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Гость

10:51:18 17-03-2025

Для лучшей очистки ливнёвок нужно срочно и как можно больше посыпать противогололёдного песка. Ну, как мы умеем...

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Гость

11:01:44 17-03-2025

Гость (10:51:18 17-03-2025) и как можно больше посыпать противогололёдного песка. ... можно еще суперклеем бахнуть, герметиком, цементом...

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Гость

13:24:16 17-03-2025

Гость (10:51:18 17-03-2025) Для лучшей очистки ливнёвок нужно срочно и как можно больше ... Да, зимой, по отчетам, разбрасываются тысячи тонн песка. А потом, удивительно, отчего ливневки не работают.

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А почему

11:55:05 17-03-2025

Поручил, а не потребовал усилить работу..

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Гость

12:15:12 17-03-2025

Живут одним днём. Каждое время года с набором работ , как впервые.

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