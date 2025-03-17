Глава Барнаула поручил усилить работу по вывозу снега и очистке ливневок из-за потепления

На этой неделе в городе ожидается активное снеготаяние

17 марта 2025, 10:41, ИА Амител

Вячеслав Франк / Фото: barnaul.org

Глава Барнаула Вячеслав Франк поручил усилить работу по вывозу снега, очистке ливнестоков, обеспечить готовность к применению водооткачивающей техники для снижения последствий пропуска талых и паводковых вод, сообщили в мэрии.

"В ближайшие дни в Барнауле прогнозируют потепление. На текущей неделе температура воздуха днем будет достигать +10 градусов, с середины недели ночные температуры будут положительными и составят от 0 до +4 градусов. На этой неделе в Барнауле ожидается активное снеготаяние", – говорится в сообщении.

Как отметил начальник городского управления по делам ГОЧС Владимир Драчев, первая волна половодья в Барнауле проходит в два этапа:

1-й этап – активное снеготаяние и формирование склонового стока (3-я декада марта – 2-я декада апреля);

2-й этап – период активного снеготаяния в пригородной зоне, вскрытие реки Оби и ее притоков в черте города (2-я декада апреля – 1-я декада мая).

По словам Драчева, в этом году из-за мягкой зимы и больших снегозапасов возможно затопление пониженных участков местности, частного жилого сектора, территорий социально значимых объектов.

Работы по снижению последствий пропуска талых и паводковых вод проходят во всех районах города.

Ранее сообщалось, что из-за активного снеготаяния в Алтайском крае подготовку к паводку поставили на особый контроль.