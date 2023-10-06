В Барнауле синички разбиваются о зеркальное здание крупного банка

Фасад, в котором отражаются облака, птицы считают небом

06 октября 2023, 13:44, ИА Амител

В Барнауле возле офисного здания № 106 по проспекту Ленина обнаружили мертвых синиц, разбившихся о зеркальный фасад, сообщает "Катунь 24" в своем Telegram-канале.

"В зеркальных фасадах отражаются облака. Птицы, подлетая на скорости 50-80 км/час, ничего не подозревают и разбиваются", – пояснили специалисты.

Ранее в Барнауле две пьяные свиристели упали с дерева и еще одна врезалась в окно.