НОВОСТИПроисшествия

В Барнауле синички разбиваются о зеркальное здание крупного банка

Фасад, в котором отражаются облака, птицы считают небом

06 октября 2023, 13:44, ИА Амител

В Барнауле возле офисного здания № 106 по проспекту Ленина обнаружили мертвых синиц, разбившихся о зеркальный фасад, сообщает "Катунь 24" в своем Telegram-канале.

"В зеркальных фасадах отражаются облака. Птицы, подлетая на скорости 50-80 км/час, ничего не подозревают и разбиваются", – пояснили специалисты.

Ранее в Барнауле две пьяные свиристели упали с дерева и еще одна врезалась в окно.

Фото: vk.com/nature_of_altai

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НОВОСТИЭкология
Барнаул Птицы

Комментарии 8

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Маша

14:14:30 06-10-2023

Жалко птичек............

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Гость

14:25:14 06-10-2023

Отошлите их в подарочном пакете архитекторам, пускай поужинают.

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Гость

15:43:06 06-10-2023

очень жаль

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Гость

15:59:10 06-10-2023

Срочно закрасить стёкла половой краской

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гость

18:45:16 06-10-2023

и где наши прославленные зоозащитники,или им только собачек жалко,на птичек денюжки не выделяют

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Гость

21:03:44 06-10-2023

гость (18:45:16 06-10-2023) и где наши прославленные зоозащитники,или им только собачек ... нет у нас зоозащитников - только долбанутая зоошиза

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Гость

04:45:56 07-10-2023

Гость (21:03:44 06-10-2023) нет у нас зоозащитников - только долбанутая зоошиза... И долбанутые банколюбы...

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Гость

22:21:03 07-10-2023

Синиц не жалко. Очень мерзкие птицы. Сетки москитные на окнах рвут.

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