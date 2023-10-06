В Барнауле синички разбиваются о зеркальное здание крупного банка
Фасад, в котором отражаются облака, птицы считают небом
06 октября 2023, 13:44, ИА Амител
В Барнауле возле офисного здания № 106 по проспекту Ленина обнаружили мертвых синиц, разбившихся о зеркальный фасад, сообщает "Катунь 24" в своем Telegram-канале.
"В зеркальных фасадах отражаются облака. Птицы, подлетая на скорости 50-80 км/час, ничего не подозревают и разбиваются", – пояснили специалисты.
Ранее в Барнауле две пьяные свиристели упали с дерева и еще одна врезалась в окно.
14:14:30 06-10-2023
Жалко птичек............
14:25:14 06-10-2023
Отошлите их в подарочном пакете архитекторам, пускай поужинают.
15:43:06 06-10-2023
очень жаль
15:59:10 06-10-2023
Срочно закрасить стёкла половой краской
18:45:16 06-10-2023
и где наши прославленные зоозащитники,или им только собачек жалко,на птичек денюжки не выделяют
21:03:44 06-10-2023
гость (18:45:16 06-10-2023) и где наши прославленные зоозащитники,или им только собачек ... нет у нас зоозащитников - только долбанутая зоошиза
04:45:56 07-10-2023
Гость (21:03:44 06-10-2023) нет у нас зоозащитников - только долбанутая зоошиза... И долбанутые банколюбы...
22:21:03 07-10-2023
Синиц не жалко. Очень мерзкие птицы. Сетки москитные на окнах рвут.