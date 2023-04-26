В Барнауле две пьяные свиристели упали с дерева и ещё одна врезалась в окно

Весной свиристели часто наедаются забродивших яблочек и рябины

26 апреля 2023, 15:38, ИА Амител

Фото: "В курсе 22"

Жительница Барнаула подобрала на улице нескольких опьяневших свиристелей, чтобы они не погибли до того, как протрезвеют, пишет altapress.ru.

Женщина заметила птиц на улице Матросова. По её словам, две просто свалились с дерева, другая врезалась в окно, а потом тоже упала на землю. Весной свиристели часто наедаются забродивших яблочек и рябины и пьянеют.

Сейчас женщина ищет для свиристелей укромное место.

Эксперты советуют переносить опьяневших птиц в спокойное место – например, на газон, чтобы защитить их от неосторожных прохожих.

Ранее один из жителей Барнаула в соцсетях обратился к горожанам с просьбой заботиться о пьяных птицах.