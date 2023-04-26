В Барнауле две пьяные свиристели упали с дерева и ещё одна врезалась в окно
Весной свиристели часто наедаются забродивших яблочек и рябины
26 апреля 2023, 15:38, ИА Амител
Жительница Барнаула подобрала на улице нескольких опьяневших свиристелей, чтобы они не погибли до того, как протрезвеют, пишет altapress.ru.
Женщина заметила птиц на улице Матросова. По её словам, две просто свалились с дерева, другая врезалась в окно, а потом тоже упала на землю. Весной свиристели часто наедаются забродивших яблочек и рябины и пьянеют.
Сейчас женщина ищет для свиристелей укромное место.
Эксперты советуют переносить опьяневших птиц в спокойное место – например, на газон, чтобы защитить их от неосторожных прохожих.
Ранее один из жителей Барнаула в соцсетях обратился к горожанам с просьбой заботиться о пьяных птицах.
15:40:36 26-04-2023
в спокойное место - например, на газон ----- Ага, на потеху кошкам))))))))
15:41:41 26-04-2023
наедаются забродившими яблочками и рябиной и пьянеют - Интересно, сколько нужно скушать таких яблочек взрослому мужику, чтоб опьянеть на халяву?
22:05:55 26-04-2023
Гость (15:41:41 26-04-2023) наедаются забродившими яблочками и рябиной и пьянеют - Интер... ну как минимум одно дерево обгрызть)))
17:45:26 26-04-2023
Сегодня на ул. Союза Республик лежала на тротуаре птица такая же. Недалеко яблоня стояла с множеством упавших яблочек под ней. Мы с внучкой подумали, что птичка мёртвая. Люди тоже останавливались, рассматривали её, трогали. Знали бы раньше, что она пьяная, забрали бы домой.