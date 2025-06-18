СК выяснит, почему дверная ручка одной из кофеен Барнаула "любит" бить посетителей током
Уголовное дело возбудили после того, как 19-летний житель краевой столицы получил такой сильный удар, что оказался в больнице
18 июня 2025, 17:20, ИА Амител
В Барнауле СК возбудил уголовное дело по факту травмирования 19-летнего парня в одной из кофеен на проспекте Ленина, сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным следствия, вечером 8 мая горожанин, выходя из заведения, взялся за дверную ручку, которая ударила его током.
"После произошедшего потерпевший был доставлен в медицинское учреждение, где ему оказали помощь", – отметили в СК.
Прокуратура провела проверку об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По ее результатам возбуждено уголовное дело.
В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, назначен ряд судебных экспертиз.
Напомним, в мае о случившемся рассказала сестра пострадавшего. Тогда сообщалось, что данный случай в кофейне не единичен и посетители постоянно получают удары электричеством. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по этому обращению.
17:38:49 18-06-2025
кто-то сэкономил на электрике...
У нас на заводе (какое-то время назад) парня током убило.
Каландровый цех.(это ещё когда в сланцах работал)
На полу была вода. Схватился за ручку лестницы для подъема на каландр для загрузки резины... и его ударило током...
18:21:32 18-06-2025
Аж до Бастрыкина дошло...
20:24:24 18-06-2025
так никто и не назовет кофейню?
15:27:25 19-06-2025
Элен без ребят (20:24:24 18-06-2025) так никто и не назовет кофейню? ... Свободные Люди на вражеском