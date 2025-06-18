СК выяснит, почему дверная ручка одной из кофеен Барнаула "любит" бить посетителей током

Уголовное дело возбудили после того, как 19-летний житель краевой столицы получил такой сильный удар, что оказался в больнице

18 июня 2025, 17:20, ИА Амител

Следственный комитет России / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Барнауле СК возбудил уголовное дело по факту травмирования 19-летнего парня в одной из кофеен на проспекте Ленина, сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, вечером 8 мая горожанин, выходя из заведения, взялся за дверную ручку, которая ударила его током.

"После произошедшего потерпевший был доставлен в медицинское учреждение, где ему оказали помощь", – отметили в СК.

Прокуратура провела проверку об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По ее результатам возбуждено уголовное дело.

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, назначен ряд судебных экспертиз.

Напомним, в мае о случившемся рассказала сестра пострадавшего. Тогда сообщалось, что данный случай в кофейне не единичен и посетители постоянно получают удары электричеством. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по этому обращению.