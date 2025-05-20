В Барнауле парень попал в больницу после удара током от дверной ручки в кофейне

Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки

20 мая 2025, 21:40, ИА Амител

Следственный комитет России / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по обращению о травмировании 19-летнего парня дверной ручкой в одной из кофеен Барнаула. Об этом сообщает Информационный центр СКР.

О случившемся рассказала сестра пострадавшего.

"В мае текущего года молодой человек при выходе из заведения коснулся металлической ручки двери и получил удар током, после чего у него начались судороги, он потерял сознание. Пострадавшему требуется длительное лечение", – говорится в сообщении.

Отмечается, что данный случай не единичен: другие посетители кафе также получали электротравмы, но руководство так и не приняло никаких мер.

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Алтайскому краю Игорю Колесниченко представить доклад о ходе и результатах процессуальной проверки, поставив ее на контроль в центральном аппарате ведомства.