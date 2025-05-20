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В Барнауле парень попал в больницу после удара током от дверной ручки в кофейне

Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки

20 мая 2025, 21:40, ИА Амител

Следственный комитет России / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Следственный комитет России / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по обращению о травмировании 19-летнего парня дверной ручкой в одной из кофеен Барнаула. Об этом сообщает Информационный центр СКР.

О случившемся рассказала сестра пострадавшего.

"В мае текущего года молодой человек при выходе из заведения коснулся металлической ручки двери и получил удар током, после чего у него начались судороги, он потерял сознание. Пострадавшему требуется длительное лечение", – говорится в сообщении.

Отмечается, что данный случай не единичен: другие посетители кафе также получали электротравмы, но руководство так и не приняло никаких мер.

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Алтайскому краю Игорю Колесниченко представить доклад о ходе и результатах процессуальной проверки, поставив ее на контроль в центральном аппарате ведомства.

Барнаул Происшествия

Комментарии 8

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Элен без ребят

21:59:30 20-05-2025

что значит в одной из кофеен? нужны ещё пострадавшие?

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08:16:54 21-05-2025

Элен без ребят (21:59:30 20-05-2025) что значит в одной из кофеен? нужны ещё пострадавшие? ... всем известный фрименс в центральной гостинице. писали же уже...

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Гость

22:37:23 20-05-2025

Отмечается, что данный случай не единичен: другие посетители кафе также получали электротравмы, но руководство так и не приняло никаких мер./////////////////////////// почему же соответствующие органы не приняли мер к руководству кофейни? Почему не закрыли общепит, где на посетителей воздействуют дверным электрошокером?

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Гость

01:19:58 21-05-2025

Гость (22:37:23 20-05-2025) Отмечается, что данный случай не единичен: другие посетители... так если бы кто-то полицию вызвал или в РПН написал, а так нет заявления, нет и дела

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Гость

06:00:01 21-05-2025

Гость (01:19:58 21-05-2025) так если бы кто-то полицию вызвал или в РПН написал, а так н... Хотя бы здесь написали, что за заведение, где находится, чтобы не было больше жертв, люди не ходили туда, где пытают током

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Гость

06:32:14 21-05-2025

Была же информация, ноги от земли отрывать нельзя. Пользуйтесь.

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Коля

21:32:26 21-05-2025

Гость (06:32:14 21-05-2025) Была же информация, ноги от земли отрывать нельзя. Пользуйте... а че нам летать? извиняй крыльев нет летать не умеем и суперменами нам не стать хоть заваляйся на солнце.

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Гость

11:01:10 21-05-2025

туфта это все,конкуренты безобразят.

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