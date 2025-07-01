В Барнауле снесут еще 213 аварийных деревьев

В мэрии рассказали, на каких улицах уже ведут эти работы

01 июля 2025, 16:20, ИА Амител

Фото: John Cardamone / unsplash.com

В Барнауле продолжают сносить аварийные и сухостойные деревья, сообщили в пресс-службе мэрии.

Работы выполняет МБУ "Благоустройство и озеленение" своими силами и привлекая подрядчиков в рамках субсидии, выделенной из бюджета города.

В 2025 году на это направили более 9 млн рублей. А накануне учреждение заключило контракты на снос еще 213 опасных деревьев. В рамках субсидии подрядчик продолжит сносить аварийные насаждения во всех районах.

"В настоящее время работы ведутся на территории Центрального района: ул. Анатолия, 315, ул. Гвардейская, 10, ул. Денисова, 144, ул. Ляпидевского, 14б, пер. Пожарный, 5, ул.Т яптина, 18 и другие", — уточнили в мэрии.

Вместе с тем в рамках концепции "Барнаул – зеленый город" планируют высадить в этом году более 600 деревьев и 1400 кустарников. А по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" — более 3,3 тысячи деревьев.

Ранее кандидат биологических наук, доцент кафедры ботаники АлтГУ Наталья Сперанская рассказала amic.ru, почему в Барнауле в ближайшее время начнут массово "умирать" деревья и что нужно сделать, чтобы их спасти.