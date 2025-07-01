В Барнауле снесут еще 213 аварийных деревьев
В мэрии рассказали, на каких улицах уже ведут эти работы
01 июля 2025, 16:20, ИА Амител
В Барнауле продолжают сносить аварийные и сухостойные деревья, сообщили в пресс-службе мэрии.
Работы выполняет МБУ "Благоустройство и озеленение" своими силами и привлекая подрядчиков в рамках субсидии, выделенной из бюджета города.
В 2025 году на это направили более 9 млн рублей. А накануне учреждение заключило контракты на снос еще 213 опасных деревьев. В рамках субсидии подрядчик продолжит сносить аварийные насаждения во всех районах.
"В настоящее время работы ведутся на территории Центрального района: ул. Анатолия, 315, ул. Гвардейская, 10, ул. Денисова, 144, ул. Ляпидевского, 14б, пер. Пожарный, 5, ул.Т яптина, 18 и другие", — уточнили в мэрии.
Вместе с тем в рамках концепции "Барнаул – зеленый город" планируют высадить в этом году более 600 деревьев и 1400 кустарников. А по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" — более 3,3 тысячи деревьев.
Ранее кандидат биологических наук, доцент кафедры ботаники АлтГУ Наталья Сперанская рассказала amic.ru, почему в Барнауле в ближайшее время начнут массово "умирать" деревья и что нужно сделать, чтобы их спасти.
17:19:15 01-07-2025
Вы лучше дайте субсидии на озеленение! Итак уже город в пень превратили.((
Я помню Барнаул зеленым! Мы еще помним.
Когда под кронами деревьев можно было в летний зной. Когда к нам приезжали иностранцы и говорили какой красивый и ЗЕЛЕНЫЙ город. И это было правдой.
А ведь они еще и наши спасатели, особенно тополя, от газов выхлопных, в которых задыхается город. Не говоря уже о пыли и грязи- тоже живой щит. За последние пару десятилетий сумели уничтожить очень много зелени, а вот " озеленение" - только в названии организации и на бумаге. Эти " дохлики" саженцы которые не приживаются не в счет. Понятно дешево и опять же на бумаге отчитались. А как оно там на самом деле...да кого это там интересует то((
18:01:54 01-07-2025
Гость (17:19:15 01-07-2025) Вы лучше дайте субсидии на озеленение! Итак уже город в пень... в нашем районе и сейчас так. не нойте. выбирайте другой район для проживания. а то и движ нужен и деревья. так не бывает нигде. вообще
18:01:04 01-07-2025
сколько будет высажено. нужно и эту информацию ставить в ЗАГОЛОВОК , итак соцнапряжение предельное
08:19:10 02-07-2025
Создана структура. Ей нужно зарабатывать. Значит зелени в городе не будет пока мы этих лесорубов не отправим в тайгу...А лучше в Сахару. Там леса нет.
10:51:52 02-07-2025
МБУ "Благоустройство и озеленение" так эта структура одновременно рубит и сажает. Представляете какой фронд работа. Там если копнуть - давно тянет на вмешательство следователей.