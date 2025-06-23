"Это не уничтожение". Арендатор ответил возмущенным жителям алтайского села о вырубке леса

"Лес – биологически сложная система, имеющая определенный возраст, после которого он перестает выполнять свои функции. Доводить насаждения до такого состояния – верх бесхозяйственности. Поэтому очень важно разрабатывать системы рубок", – рассказывал ранее amic.ru заведующий кафедрой лесоводства Уральского государственного лесотехнического университета, инженер лесного хозяйства, доктор сельскохозяйственных наук, профессор Сергей Залесов.По его словам, если сегодня запретить рубки, ничего не случится. Но через какое-то время лес начнет уничтожать экологический фактор: пожары, ураганные ветра, болезни и вредители. В пример он приводит ситуацию в Свердловской области.

"Когда-то в защитных лесах по ели увеличили возраст рубки до 140 лет. Это было подано под лозунгами экологов: защитить леса, не дать все вырубить и т.д. Но елка со столетнего возраста начинает интенсивно повреждаться корневыми гнилями. Сначала все было нормально, эти 140-летние леса стояли. Но однажды пришел ураганный ветер, и у нас в Свердловской области от Шали и до Нижнего Тагила полоса леса просто легла. Раз ствол сгнил, значит, устойчивость деревьев против ветра снизилась, их просто поломало у земли. То же самое будет у вас", – сказал эксперт на съезде лесоводов в Новосибирске несколько лет назад.

Такие последствия в Алтайском крае уже есть, вокруг Павловска деревья повалены ветровалом 2023 года. Безусловно, лес восстанавливался сам, но на это уходит 200–300 лет, что можно наблюдать на примере Локтевской ленты. Утраченная в XIX веке, она до сих пор не возобновилась самостоятельно.

"Дерево, как и человек, с приходом старости утрачивает многие функции, ослабевает, начинает болеть. Ветровал 2023 года – яркий показатель того, что в Павловском лесу много старых и больных деревьев", – сказал Максим Усов.

По данным официального заключения государственного лесоустройства, в Павловском лесничестве 83,7% спелого и перестойного леса, 11,3% – приспевающего, который через несколько лет перейдет в категорию спелого, и только 0,17% молодняка. Чтобы произвести замену старого леса на молодой, и проводят плановые рубки. Если это делать вовремя, происходит естественное лесовосстановление.