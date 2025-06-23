"Это не уничтожение". Арендатор ответил возмущенным жителям алтайского села о вырубке леса
Почему проводят рубки и убирают не все поваленные ветром деревья?
23 июня 2025, 07:15, ИА Амител
Недавно в Павловске произошел сход местных жителей по поводу рубок в ленточном бору. Люди возмутились тем, что рядом с их населенным пунктом заготавливают лес: его надо не рубить, а лечить и беречь. На встрече присутствовали представители арендатора данного участка, которые объяснили, что все заготовки ведут строго по закону и с разрешения властей, каждое дерево учтено и занесено в специальную федеральную систему учета. Amic.ru собрал пояснения экспертов по столь острой теме. В нашем материале – ответы на вопросы, которые чаще всего звучали от павловчан.
В Павловске ведь рекреационные и реликтовые леса, почему там проходит рубка?
Нет, зеленые территории вокруг Павловска не относятся к рекреационным. И к реликтовым тоже не относятся, рассказывал СМИ преподаватель АГАУ, кандидат биологических наук, доцент Алексей Малиновских.
"Реликтовыми наши ленточные леса не являются. Наши боры очень молодые, таежные леса Горного Алтая или тайга в Томской и Новосибирских областях намного старше", – сказал он в одном из последних интервью в "КП".
Павловские леса относятся к категории защитных, где законом разрешена плановая рубка, ответили в лесном холдинге "Алтайлес" (арендатор). Но только выборочная, направленная на омоложение, поддержание пожарной и санитарной безопасности. Это нужно, чтобы лес был ухоженным, а значит, в нем могли безопасно гулять, собирать грибы и ягоды люди, уточнили в компании. Сплошная (промышленная) рубка здесь запрещена и не проводится.
Добавим, что по закону плановая рубка запрещена только в заповедниках, на особо охраняемых природных территориях.
И сколько лет деревьям, которые мы видим в ленточном бору?
Деревьям в ленточном бору не более 140–160 лет. Единично встречаются сосны 200-летнего возраста, сообщили в холдинге.
"В целом ленточным борам как природному явлению, по разным оценкам, насчитывается от 10 до 14 тыс. лет. Но сами деревья не старше 160 лет, в том числе и в Павловском лесничестве", – сказал в беседе с amic.ru директор ООО "Содружество", кандидат с/х наук Максим Усов.Хозяйственная деятельность в алтайском лесу ведется уже 300 лет, деревья рубили для нужд медеплавильного, сереброплавильного и других заводов. В те времена брали много древесины, новый лес там уже вырос, и он давно не реликтовый.
Расход древесины для работы таких заводов был колоссальный. В краевом архиве сохранились записи промышленников тех лет: "Сколько леса надо, столько и рубить". В 1759 году Колыванский завод остановился на несколько лет, так как леса в окрестностях уже не было.
Почему нельзя вообще запретить рубки?
"Лес – биологически сложная система, имеющая определенный возраст, после которого он перестает выполнять свои функции. Доводить насаждения до такого состояния – верх бесхозяйственности. Поэтому очень важно разрабатывать системы рубок", – рассказывал ранее amic.ru заведующий кафедрой лесоводства Уральского государственного лесотехнического университета, инженер лесного хозяйства, доктор сельскохозяйственных наук, профессор Сергей Залесов.По его словам, если сегодня запретить рубки, ничего не случится. Но через какое-то время лес начнет уничтожать экологический фактор: пожары, ураганные ветра, болезни и вредители. В пример он приводит ситуацию в Свердловской области.
"Когда-то в защитных лесах по ели увеличили возраст рубки до 140 лет. Это было подано под лозунгами экологов: защитить леса, не дать все вырубить и т.д. Но елка со столетнего возраста начинает интенсивно повреждаться корневыми гнилями. Сначала все было нормально, эти 140-летние леса стояли. Но однажды пришел ураганный ветер, и у нас в Свердловской области от Шали и до Нижнего Тагила полоса леса просто легла. Раз ствол сгнил, значит, устойчивость деревьев против ветра снизилась, их просто поломало у земли. То же самое будет у вас", – сказал эксперт на съезде лесоводов в Новосибирске несколько лет назад.
Такие последствия в Алтайском крае уже есть, вокруг Павловска деревья повалены ветровалом 2023 года. Безусловно, лес восстанавливался сам, но на это уходит 200–300 лет, что можно наблюдать на примере Локтевской ленты. Утраченная в XIX веке, она до сих пор не возобновилась самостоятельно.
"Дерево, как и человек, с приходом старости утрачивает многие функции, ослабевает, начинает болеть. Ветровал 2023 года – яркий показатель того, что в Павловском лесу много старых и больных деревьев", – сказал Максим Усов.
По данным официального заключения государственного лесоустройства, в Павловском лесничестве 83,7% спелого и перестойного леса, 11,3% – приспевающего, который через несколько лет перейдет в категорию спелого, и только 0,17% молодняка. Чтобы произвести замену старого леса на молодой, и проводят плановые рубки. Если это делать вовремя, происходит естественное лесовосстановление.
А чем болеют деревья? Почему их не лечат, а рубят?
Основные заболевания в Павловском лесу – корневая губка и гниль, которые ослабляют корневую систему, рассказал amic.ru преподаватель Павловского аграрного техникума Максим Кочергин. Распознать больное дерево может даже не эксперт. Есть два главных симптома: грибные наросты на дереве в виде "полутарелок" и наклон (так называемый "пьяный лес"). И это никак не лечится.
"Корневая губка поражает все деревья на участке. Чтобы избавиться от нее, надо убрать все больные растения, обработать территорию химией и много лет ничего там не выращивать", – поясняет эксперт.
Еще одна проблема – вредители, которые в большом количестве могут нанести непоправимый ущерб. Не зря нашествие насекомых еще называют зеленым пожаром. Тогда да, варианты есть: поврежденные насаждения обрабатывают специальными составами. И такие случаи в Алтайском крае периодически бывают. Сосновые леса не раз спасали от сосновой совки. А вот пихтовым лесам, пораженным уссурийским полиграфом, даже обработка не поможет. Такой лес будет неминуемо гибнуть.
"Для профилактики очагов вредителей, пожаров и гибели леса из-за старости предусмотрены различные лесохозяйственные мероприятия, в том числе плановая рубка. Многие воспринимают слово "рубка" негативно, но это нужно сделать обязательно, иначе сосновые леса будут неизбежно погибать. Как же лес жил без рубок? Очень просто. Доживал до определенного возраста и отмирал, в том числе и из-за нашествия вредителей, пожаров, ветровалов", – прокомментировали в холдинге.
Тогда почему рубят не все больные и старые деревья?
Это запрещено регламентирующими документами. В ленточных борах разрешены только выборочные рубки интенсивностью до 30%. То есть какие-то старые и больные деревья останутся расти до следующей плановой рубки. Цель – постепенно заменить старое насаждение на молодое. Сосна в возрасте 80 лет выделяет наибольшее количество кислорода, а после 100 лет дерево на процессы гниения тратит кислорода больше, чем выделяет.
"Вырубить – это не значит уничтожить. Рубка – это синоним возобновления. Заменить старый древостой молодыми деревьями – это нормально, это смена ротаций. Только вид рубок должен быть правильный. Лес любит стук топора, только топор должен быть с головой. Надо сделать так, чтобы на месте одного дерева выросло три", – комментировал Сергей Залесов.
Зачем ветки и сучья после рубок измельчают и оставляют в местах лесозаготовок, а не увозят?
Раньше порубочные остатки в виде сучьев и веток оставались в лесу до снегов, как того требовал закон. Все лето и осень горючие материалы находились в бору и могли спровоцировать лесной пожар. И только когда устанавливался устойчивый снежный покров, порубочные остатки сжигали.
Несколько лет назад "Алтайлес" стал применять новую технологию: отходы после заготовки измельчаются тут же на участке. Получившаяся щепа улучшает лесорастительные условия на песчаных почвах, на которых и растет сосновый лес.
"В соответствии с правилами пожарной безопасности в лесах лесопользователи должны сохранять молодняк после лесозаготовки. В связи с этим огневые способы очистки мест рубок (лесосек) от порубочных остатков запрещены. В это же время правила ухода за лесами предписывают оставлять порубочные остатки в лесу для улучшения лесорастительных условий на песчаных почвах. Поэтому мы стали применять современную технологию измельчения порубочных остатков, которая имеет ряд преимуществ и соответствует как правилам пожарной безопасности в лесах, так и правилам ухода за лесом. Это безопасность, скорость, польза для леса", – объяснил директор холдинга по лесному хозяйству, кандидат с/х наук Валерий Савин.
Почему деревья, поваленные ветром, не убирают из леса, при этом идет рубка растущих деревьев?
Не весь ветровал подлежит уборке. Контролирующие органы выдают разрешительные документы. И те поваленные деревья, на которые арендатор участка получил разрешения, уже убраны и переработаны, заверили в компании.
На остальных участках объем ветровальной древесины пока не позволяет (это прописано в законе) проводить санитарные рубки. Поэтому такие деревья продолжают лежать в лесу, что может создавать пожарную опасность. Но их трогать нельзя. За самовольную заготовку грозит наказание, вплоть до уголовной ответственности. Такая норма закона – это действительно проблема, которая чревата лесными пожарами, так как в бору остаются горючие материалы. Причина ветровала – накопление старого леса.
Еще одно подтверждение тому – так называемые вывороты с корнем. Если корень у дерева сильный, то ветром ломает, как правило, ствол.
Можно ли как-то проверить, куда идет заготовленная древесина? Как это вообще контролируется?
Да, это контролируется. Причем с 2025 года закон серьезно ужесточился. Например, за отсутствие электронного сопроводительного документа, в котором есть вся информация о лесосеке, где велась заготовка, объемах древесины, транспортном средстве, штраф составляет от 200 до 400 тысяч рублей за первое нарушение. При повторном случае – от 400 до 500 тысяч с конфискацией древесины и транспорта.
Дополнительно на каждое транспортное средство в обязательном порядке устанавливается система ГЛОНАСС, информация о передвижениях машин доступна онлайн.
В результате все действия с древесиной сегодня максимально прозрачны. Всегда можно отследить ее путь от заготовки до продукции.
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08:15:36 23-06-2025
Многие уже забыли, а некоторые и не знают, что в своя время ленточные боры входили в список природных объектов Юнеско, но в связи с продолжающейся "хозяйственной" деятельностью были оттуда исключены. Любим мы свою природу, по своему, по людоедскии.
08:38:12 23-06-2025
Гость (08:15:36 23-06-2025) Многие уже забыли, а некоторые и не знают, что в своя время ... Ленточные боры можно занести хоть в какие списки, за ними все равно надо ухаживать и один из способов - плановые рубки. Оставить бор на произвол судьбы и ничего в нем не делать - это как раз людоедское и варварское отношение.
10:02:25 23-06-2025
Гость (08:38:12 23-06-2025) Ленточные боры можно занести хоть в какие списки, за ними вс... Ленточный бор сотни лет рос и жил без всяких уходов и плановых вырубок,а тут появились специалисты и решили что это варварское отношение и тут возникает вопросы-а они точно специалисты и нет ли у ни какой то заинтересованность ?
12:10:07 23-06-2025
гость (10:02:25 23-06-2025) Ленточный бор сотни лет рос и жил без всяких уходов и планов... вы не понимаете, это другое!
16:00:05 23-06-2025
гость (10:02:25 23-06-2025) Ленточный бор сотни лет рос и жил без всяких уходов и планов... Без плановой рубки лес сгорал или умирал от болезней, потом восстанавливался, потом снова умирал и т.д.
18:18:09 23-06-2025
гость (10:02:25 23-06-2025) Ленточный бор сотни лет рос и жил без всяких уходов и планов... Сотни лет он не рос. В России если на то пошло, нет деревьев старше 200 лет. Это осторожно говоря, на самом деле они моложе. А кто нибудь знает причину? Или никогда не задумывался, почему на других континентах есть деревья, которым 400-500 лет, а у нас вот нет. Ни одного.
09:03:41 23-06-2025
Пусть не реликтовый, но уникальный. И сосны 10000 лет не живут.
09:26:43 23-06-2025
Чтобы спасти касмалинский бор, нужно закрыть павловскую лесорубную факторию.
Кстати, клану какого дона Карлеоне она принадлежит?
11:37:19 23-06-2025
Для меня Касмалинский бор родной. Мы часто ходили по лесу и летом и зимой. Лес был густой. Зайцы, белки, рыси. Часто встречался лось. Сейчас после эффективных арендаторов в лесу не сразу птичек встретишь. Между деревьев можно на танке ездить. Угроблено все.
12:53:22 23-06-2025
за садом же тоже надо ухаживать - где старое дерево спилить, где наоборот поросль убрать, ветки поврежденные, засохшие убрать, тогда и урожай и красота будет. Вот только в сад на кразах/камазах/уралах не заезжают, когда одни рытвины, грязь и пни остаются. Какие грибы, какие ягоды? Там сорные растения начинают все это затягивать, трава и клены. Придумайте способ аккуратной рубки, + независимая экспертиза конкретного участка, тогда и лезьте в лес.
13:06:29 23-06-2025
Гость (12:53:22 23-06-2025) за садом же тоже надо ухаживать - где старое дерево спилить,... Это уже из разряда фантастики,особенно-независимая экспертиза
16:17:45 23-06-2025
Вспомните про документальное кино, где показано, как капитализм превращает амазонские густые леса в саванну, где начинает преобладать травяная и кустарниковая растительность, редкие деревья.Несмотря на близость Амазонки и её рукавов поверхность вырубленных лесов превращается и в отдельных местах в пустынные участки. И кончится там громадным выбросом углекислого газа,т.к. не станет деревьев, которые поглощают углекислый газ и выделяют кислород.
18:03:29 23-06-2025
Статья редкая чушь. Пишут про санитарные рубки больных деревьев и тут же "уникальные" методы переработали щепы на месте. Таким образом,щепа от больных деревьев засыпается под стволы здоровых. Аплодисменты!