В Барнауле собираются построить новую дорогу на ул. 65 лет Победы за 254 млн рублей

Новая дорога свяжет ул. Сергея Семёнова с Павловским трактом

23 августа 2023, 09:01, ИА Амител

Местоположение будущей дороги/ Фото: портал "Госзакупок"

Власти Барнаула намерены построить новую автомобильную дорогу по ул 65 лет Победы от ул.Сергея Семёнова до Павловского тракта. На неё они готовы потратить более 254 млн рублей. Соответствующая закупка 22 августа появилась на портале "Госзакупок".

Желающие смогут подавать заявки на закупку до 30 августа. Подрядчика должны определить 1 сентября.

Работы будут идти с даты заключения контракта до 15 июля 2024 года. Контракт будет действовать до 9 августа 2024 года.

Подрядчик должен будет провести подготовительные работы, а именно расчистить площади от кустарников, повалить деревня (сосны, тополь и клен), разобрать бортовые камни, вынести кабельные линии, сети связи,провести разбивочные работы, рекультивацию, вырыть котлованы и так далее. После этого начнётся строительство дороги.

В ходе работ подрядчик также отремонтирует канализационные колодцы, поставит дорожные знаки, нанесет разметку, сделает наружное освещение, проведёт рекультивацию, озеленение (посеет газоны, спиреи, ели, рябины и липы), а также установит два автобусных павильона, скамейки, урны и так далее.

С двух сторон дороги будут тротуары. На трассе будут наземные пешеходные переходы. Кроме того, у дороги будут три пересечения, пять примыканий и два пожарных проезда. По обе стороны проезжей части будет восемь парковочных карманов.

Подготовить территорию к строительству дороги должны до 10 ноября 2023 года. До 31 мая будут идти работы, связанные с наружными сетями и сооружениями водоснабжения, водоотведения, тепло- и газоснабжения. До 1 июля 2024 года на объекте должны завершить основные мероприятия.