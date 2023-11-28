В Барнауле сохранят часть выделенных полос после открытия моста на проспекте Ленина
Для обеспечения бесперебойной работы общественного транспорта
28 ноября 2023, 15:32, ИА Амител
Власти Барнаула решили оставить для общественного транспорта часть выделенных полос, которые предполагалось убрать сразу после реконструкции моста на проспекте Ленина, сообщает "Банкфакс".
"Это делается для обеспечения бесперебойной работы общественного транспорта", – пояснили изданию в профильном комитете.
С 1 декабря "выделенки" вместе с камерами фото- и видеофиксации исчезнут на проспекте Калинина, улице Аносова и на участке проспекта Ленина от улицы Матросова до улицы Аносова.
Выделенные полосы будут действовать на другом участке проспекта Ленина и на проспекте Строителей. На улице Челюскинцев, от проспекта Строителей до улицы Партизанской, и улице Советской Армии сохранится обособленное ограничительными столбиками трамвайное полотно.
Напомним, на самом мосту после открытия, запланированного на 30 ноября, выделенных полос не будет.
15:44:23 28-11-2023
Ну конечно сохранят. Бабло же ввалили - надо отбивать.
15:56:49 28-11-2023
Гениально! Сделать из 4 -х полосного Ленинского сначала три полосы, а потоми вовсе 2 до Октября, где основные пробки. рука лицо
23:35:20 01-12-2023
Гость (15:56:49 28-11-2023) Гениально! Сделать из 4 -х полосного Ленинского сначала три ... А вы в курсе, что все 4 полосы не соответствовали нормативам? На таких улицах, как пр. Ленина полосы должны иметь ширину в 3,75 метра, а по факту там не было ширины и 2,75 метров. Правильно сделали, что полосы расширили, сократив их численность. Ну, а выделенки нужны, по ним перевозится очень большое количество народу
23:37:19 01-12-2023
Гость (15:56:49 28-11-2023) Гениально! Сделать из 4 -х полосного Ленинского сначала три ... Кстати, после того, как на пр. Ленина, вместо 4-х узких, нарисовали 3 широких полосы, количество пробок на пр. Ленина резко уменьшилось. А всё потому, что все 4 полосы, идущие от Речного упирались в 3 полосы на пл. Октября, формируя эффект бутылочного горлышка. Очень хорошо, что вместо 4-х, нарисовали 3 полосы
07:38:25 02-12-2023
Змей (23:37:19 01-12-2023) все 4 полосы, идущие от Речного упирались в 3 полосы на пл. Октября, формируя эффект бутылочного горлышка ну ты и смешной... а ничего что правая полоса была только направо, т.е. машины уходили на разворот на кольце, на калинина, на советскую? да и со второй справа полосы часть машин уходила также направо. как же все таки трамвайные организаторы движения радуют своими знаниями...
16:05:39 28-11-2023
Удачи покупателям квартир на Павлике. Хорошо вам добираться в центр и обратно.
18:05:55 28-11-2023
Гость (16:05:39 28-11-2023) Удачи покупателям квартир на Павлике. Хорошо вам добираться ... На общественном транспорте добираться будет вполне удобно
16:19:03 28-11-2023
Для чего трамваям на Челюскинцев нужна выделенка, если по ней траввайщицы едут со скоростью беременной велосипедистки ? Ещё и руководство наживается на увольнении кондукторов и трамващицы на каждой остановке обилечивают пассажиров сами. Весь автомобильный транспорт в это время стоит и ждёт пока по одному пассажиру из трамвая вываливается. Потом все ждут когда в эти двери ожидающие пассажиры войдут. Тамвайщица остальные двери не открывает, что бы ни кто мимо неё не прошмыгнул. В итоге даже с выделенками самый медленный транспорт это трамвай. Зачем он нужен? Бабушек в церковь возить?
17:02:27 28-11-2023
Гость (16:19:03 28-11-2023) Для чего трамваям на Челюскинцев нужна выделенка, если по не... ну приедете вы быстрее на перекресток челюсти-молодежная, даже раньше, и дальше что? так же в пробку встанете, даже усугубите её, когда будете пытаться вернуться в свой ряд, задерживая при этом ещё и трамваи. Посадка/высадка пассажиров конечно задерживает поток автотранспорта, но в целом на ситуацию не влияет никак.
09:50:51 29-11-2023
Гость (17:02:27 28-11-2023) ну приедете вы быстрее на перекресток челюсти-молодежная, да... Многим с Челюскинцев надо сворачивать раньше Молодежной, на Шевченко или Папанинцев, а приходится ехать в одной полосе и ещё больше замедлять поток, мешать тем кому ехать до Строителей! Трамваям в основном мешали у Молодёжной, ну и делали бы выделенку например с Шевченко! Зачем с Партизанской???
17:16:41 28-11-2023
Гость (16:19:03 28-11-2023) Для чего трамваям на Челюскинцев нужна выделенка, если по не... Кстати да, у меня как раз родители на нем недавно ездили в церковь на Антона Петрова )
19:08:37 28-11-2023
Гость (17:16:41 28-11-2023) Кстати да, у меня как раз родители на нем недавно ездили в ц... Они и на кладбище Булыгинское смогут на этом же трамвае доехать . Удобно им
08:36:39 29-11-2023
Гость (17:16:41 28-11-2023) Кстати да, у меня как раз родители на нем недавно ездили в ц... Это неправильный храм. Он не воссоздан на историческом месте. Нет в нём святости, благодати, а лишь церковные лавки и красный кирпич, любимый бандитами из 90-х.
17:11:01 28-11-2023
Они нам скоро еще и велодорожки нарисуют...
20:37:33 28-11-2023
Вы главное не забудьте перенастроить в нормальный режим светофор на перекрёстке Калинина - Кулагина, а то капец как надоело в огромных пробках по Кулагина стоять и смотреть, как горит красный свет непрерывно по 5-7 минут, в то время как по Калинина едет транспорт с большими интервалами.
21:22:58 28-11-2023
Гость (20:37:33 28-11-2023) Вы главное не забудьте перенастроить в нормальный режим свет... Ни чего менять надо. И так хорошо отрегклирован
06:15:00 29-11-2023
Гость (21:22:58 28-11-2023) Ни чего менять надо. И так хорошо отрегклирован ... Это вы по Кулагина просто ни разу не ездили
22:58:05 28-11-2023
Как же так?
08:34:21 29-11-2023
Встаньте вечерком на остановке "Циолковского" на Строителей и посморите, как на эту вашу "выделенку" ложат с прибором все, кому не лень. PS Я знаю, что "кладут" правильно, но тут устоявшийся речевой оборот...