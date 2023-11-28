НОВОСТИТранспорт

В Барнауле сохранят часть выделенных полос после открытия моста на проспекте Ленина

Для обеспечения бесперебойной работы общественного транспорта

28 ноября 2023, 15:32, ИА Амител

Выделенная полоса в Барнауле / Фото: amic.ru
Выделенная полоса в Барнауле / Фото: amic.ru

Власти Барнаула решили оставить для общественного транспорта часть выделенных полос, которые предполагалось убрать сразу после реконструкции моста на проспекте Ленина, сообщает "Банкфакс"

"Это делается для обеспечения бесперебойной работы общественного транспорта", – пояснили изданию в профильном комитете.

С 1 декабря "выделенки" вместе с камерами фото- и видеофиксации исчезнут на проспекте Калинина, улице Аносова и на участке проспекта Ленина от улицы Матросова до улицы Аносова.

Выделенные полосы будут действовать на другом участке проспекта Ленина и на проспекте Строителей. На улице Челюскинцев, от проспекта Строителей до улицы Партизанской, и улице Советской Армии сохранится обособленное ограничительными столбиками трамвайное полотно.

Напомним, на самом мосту после открытия, запланированного на 30 ноября, выделенных полос не будет.

Мост на Новом рынке / Фото: amic.ru

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НОВОСТИОбщество
Барнаул общественный транспорт Мост на Новом рынке дорожное движение
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Комментарии 19

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Гость

15:44:23 28-11-2023

Ну конечно сохранят. Бабло же ввалили - надо отбивать.

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Гость

15:56:49 28-11-2023

Гениально! Сделать из 4 -х полосного Ленинского сначала три полосы, а потоми вовсе 2 до Октября, где основные пробки. рука лицо

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Змей

23:35:20 01-12-2023

Гость (15:56:49 28-11-2023) Гениально! Сделать из 4 -х полосного Ленинского сначала три ... А вы в курсе, что все 4 полосы не соответствовали нормативам? На таких улицах, как пр. Ленина полосы должны иметь ширину в 3,75 метра, а по факту там не было ширины и 2,75 метров. Правильно сделали, что полосы расширили, сократив их численность. Ну, а выделенки нужны, по ним перевозится очень большое количество народу

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Змей

23:37:19 01-12-2023

Гость (15:56:49 28-11-2023) Гениально! Сделать из 4 -х полосного Ленинского сначала три ... Кстати, после того, как на пр. Ленина, вместо 4-х узких, нарисовали 3 широких полосы, количество пробок на пр. Ленина резко уменьшилось. А всё потому, что все 4 полосы, идущие от Речного упирались в 3 полосы на пл. Октября, формируя эффект бутылочного горлышка. Очень хорошо, что вместо 4-х, нарисовали 3 полосы

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Гость

07:38:25 02-12-2023

Змей (23:37:19 01-12-2023) все 4 полосы, идущие от Речного упирались в 3 полосы на пл. Октября, формируя эффект бутылочного горлышка ну ты и смешной... а ничего что правая полоса была только направо, т.е. машины уходили на разворот на кольце, на калинина, на советскую? да и со второй справа полосы часть машин уходила также направо. как же все таки трамвайные организаторы движения радуют своими знаниями...

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Гость

16:05:39 28-11-2023

Удачи покупателям квартир на Павлике. Хорошо вам добираться в центр и обратно.

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Чучмек

18:05:55 28-11-2023

Гость (16:05:39 28-11-2023) Удачи покупателям квартир на Павлике. Хорошо вам добираться ... На общественном транспорте добираться будет вполне удобно

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Гость

16:19:03 28-11-2023

Для чего трамваям на Челюскинцев нужна выделенка, если по ней траввайщицы едут со скоростью беременной велосипедистки ? Ещё и руководство наживается на увольнении кондукторов и трамващицы на каждой остановке обилечивают пассажиров сами. Весь автомобильный транспорт в это время стоит и ждёт пока по одному пассажиру из трамвая вываливается. Потом все ждут когда в эти двери ожидающие пассажиры войдут. Тамвайщица остальные двери не открывает, что бы ни кто мимо неё не прошмыгнул. В итоге даже с выделенками самый медленный транспорт это трамвай. Зачем он нужен? Бабушек в церковь возить?

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Гость

17:02:27 28-11-2023

Гость (16:19:03 28-11-2023) Для чего трамваям на Челюскинцев нужна выделенка, если по не... ну приедете вы быстрее на перекресток челюсти-молодежная, даже раньше, и дальше что? так же в пробку встанете, даже усугубите её, когда будете пытаться вернуться в свой ряд, задерживая при этом ещё и трамваи. Посадка/высадка пассажиров конечно задерживает поток автотранспорта, но в целом на ситуацию не влияет никак.

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Гость

09:50:51 29-11-2023

Гость (17:02:27 28-11-2023) ну приедете вы быстрее на перекресток челюсти-молодежная, да... Многим с Челюскинцев надо сворачивать раньше Молодежной, на Шевченко или Папанинцев, а приходится ехать в одной полосе и ещё больше замедлять поток, мешать тем кому ехать до Строителей! Трамваям в основном мешали у Молодёжной, ну и делали бы выделенку например с Шевченко! Зачем с Партизанской???

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Гость

17:16:41 28-11-2023

Гость (16:19:03 28-11-2023) Для чего трамваям на Челюскинцев нужна выделенка, если по не... Кстати да, у меня как раз родители на нем недавно ездили в церковь на Антона Петрова )

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Гость

19:08:37 28-11-2023

Гость (17:16:41 28-11-2023) Кстати да, у меня как раз родители на нем недавно ездили в ц... Они и на кладбище Булыгинское смогут на этом же трамвае доехать . Удобно им

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Гость

08:36:39 29-11-2023

Гость (17:16:41 28-11-2023) Кстати да, у меня как раз родители на нем недавно ездили в ц... Это неправильный храм. Он не воссоздан на историческом месте. Нет в нём святости, благодати, а лишь церковные лавки и красный кирпич, любимый бандитами из 90-х.

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Дюша

17:11:01 28-11-2023

Они нам скоро еще и велодорожки нарисуют...

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Гость

20:37:33 28-11-2023

Вы главное не забудьте перенастроить в нормальный режим светофор на перекрёстке Калинина - Кулагина, а то капец как надоело в огромных пробках по Кулагина стоять и смотреть, как горит красный свет непрерывно по 5-7 минут, в то время как по Калинина едет транспорт с большими интервалами.

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Гость

21:22:58 28-11-2023

Гость (20:37:33 28-11-2023) Вы главное не забудьте перенастроить в нормальный режим свет... Ни чего менять надо. И так хорошо отрегклирован

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Гость

06:15:00 29-11-2023

Гость (21:22:58 28-11-2023) Ни чего менять надо. И так хорошо отрегклирован ... Это вы по Кулагина просто ни разу не ездили

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Гость

22:58:05 28-11-2023

Как же так?

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Гость

08:34:21 29-11-2023

Встаньте вечерком на остановке "Циолковского" на Строителей и посморите, как на эту вашу "выделенку" ложат с прибором все, кому не лень. PS Я знаю, что "кладут" правильно, но тут устоявшийся речевой оборот...

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