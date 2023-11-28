В Барнауле сохранят часть выделенных полос после открытия моста на проспекте Ленина

Для обеспечения бесперебойной работы общественного транспорта

28 ноября 2023, 15:32, ИА Амител

Выделенная полоса в Барнауле / Фото: amic.ru

Власти Барнаула решили оставить для общественного транспорта часть выделенных полос, которые предполагалось убрать сразу после реконструкции моста на проспекте Ленина, сообщает "Банкфакс".

"Это делается для обеспечения бесперебойной работы общественного транспорта", – пояснили изданию в профильном комитете.

С 1 декабря "выделенки" вместе с камерами фото- и видеофиксации исчезнут на проспекте Калинина, улице Аносова и на участке проспекта Ленина от улицы Матросова до улицы Аносова.

Выделенные полосы будут действовать на другом участке проспекта Ленина и на проспекте Строителей. На улице Челюскинцев, от проспекта Строителей до улицы Партизанской, и улице Советской Армии сохранится обособленное ограничительными столбиками трамвайное полотно.

Напомним, на самом мосту после открытия, запланированного на 30 ноября, выделенных полос не будет.