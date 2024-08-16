"Уникальное событие для края". Как в Барнауле пройдет крупный турнир по шахматам

Интервью с министром спорта региона Иваном Нифонтовым и руководителем Федерации шахмат Артемом Поломошновым

16 августа 2024, 08:00, ИА Амител

Иван Нифонтов и Артерм Поломошнов/Фото: amic.ru

Суперфиналы 77-го Чемпионата России по шахматам среди мужчин и 74-го Чемпионата России по шахматам среди женщин пройдут в Алтайском крае с 16 по 29 августа. Соревнований такого уровня регион еще никогда не принимал в своей истории. В Барнаул приедут лучшие гроссмейстеры страны с мировым именем. Накануне старта турнира в гостях у радиостанции Business FM Барнаул побывали министр спорта Алтайского края Иван Нифонтов и президент Федерации шахмат региона Артем Поломошнов.

"К соревнованиям будет приковано внимание во многих странах"

- Почему именно Барнаул принимает главный турнир по шахматам в стране?

- Иван Нифонтов: У нас в последние годы хорошо развиваются шахматы. Прежде всего, благодаря Артему Поломошнову. Именно благодаря активности краевой Федерации шахмат нам досталась такая высокая честь провести Суперфиналы Чемпионата России. Это уникальное событие для края. Я бы сказал историческое.

- Кто из титулованных игроков приедет в Барнаул?

- Артем Поломошнов: Мы посчитали, что на турнир заявились представители 12 регионов страны, мы стали 12 регионом в качестве хозяина. Конечно, наших воспитанников пока на Суперфиналах нет. Наверное, из мужчин самый титулованный - Александр Грищук. Он неоднократный участник претендентских матчей на звание чемпиона мира, экс-чемпион мира по блицу. Также Александр входил в первую десятку игроков по рейтингу ФИДЕ (Международная шахматная федерация — прим.ред.), один из немногих, кто преодолел планку в 2800 очков. В целом у мужчин очень сильный состав: участник Кубка мира, действующий чемпион России Владислав Артемьев, а также экс-чемпион России по блицу и быстрым шахматам Павел Понкратов. Он, кстати, прилетел в Барнаул за неделю до игр. Видимо, решил адаптироваться. Да и другие участники мужского турнира полны шахматных регалий.

У женщин тоже очень сильный состав. Могу выделить действующую обладательницу Кубка мира Александру Горячкину, а также чемпионку мира по блицу Валентину Гунину. Большая фигура в шахматном мире и экс-чемпионка мира по блицу, а также быстрым шахматам Екатерина Лагно. По сути в Барнаул приедет вся женская сборная России, которая неоднократно становилась лучшей в мире, обыгрывая очень мощных китаянок. Шахматы — это неолимпийский вид спорта, но у нас есть своя Олимпиада. И женская сборная в последние годы неоднократно побеждала на ней. Настолько высокий уровень гостей.

- Как Суперфиналы могут повлиять на молодых шахматистов Алтайского края?

- Иван Нифонтов: Такой звездный состав, что для наших ребят будет уникальная возможность увидеть их игру. Также пройдут сеансы одновременной игры, поэтому перспективные игроки из нашего региона смогут сыграть с мастерами. Это придаст ребятишкам уверенности в себе и в будущем они смогут достичь высоких спортивных результатов.

- Турнир будет длиться почти две недели. Почему так долго?

- Артем Поломошнов: На турнире по классическим шахматам партии длятся до семи часов, порой играют до самого позднего вечера. Это очень изматывает шахматистов, поэтому нужно время на восстановление. Турнир пройдет по круговой системе: 12 мужчин сыграют друг с другом. Точно также будет разыгран и женский Суперфинал. Не случайно, что некоторые игроки заранее прилетели в Барнаул. Нужно время на подготовку. Все игры будут начинаться в 3 часа, это связано с разными часовыми поясами. К соревнованиям будет приковано внимание во многих странах. Если начинать матчи раньше, то неудобно будет для Москвы. Зрителям сложно вставать. Также в Барнауле будет работать профессиональный комментатор, который будет рассказывать о ходе поединков зрителям по всему миру.

- А как будут отдыхать спортсмены?

- Артем Поломошнов: 23 августа у шахматистов запланирован выходной. Совместно с министерствами культуры и спорта Алтайского края мы подготовили развлекательную программу для гостей. Они посетят музей имени Роберта Рождественского в Косихе, экскурсии в Барнауле. Вечером же в Молодежном театре Алтая покажут спектакль в шахматном стиле "Дядюшкин сон". Шикарная постановка, которую смогут оценить участники Суперфиналов.

"Барнаул ждет большой шахматный праздник"

- Какие призы ждут победителей турниров?

- Артем Поломошнов: Во-первых, именно в Барнауле мы узнаем новых абсолютного чемпиона и абсолютную чемпионку России. Во-вторых, пять лучших мужчин и три лучших женщины напрямую попадут в Кубок мира. Я думаю, что это один из главных факторов, которые позволили избежать отказов от именитых игроков приехать Барнаул. Поэтому Федерация шахмат России собрала такой сильный состав в наш Суперфинал. Также победители разделят призовой фонд в 11 миллионов рублей, который предоставили Федерация шахмат России и Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко.

- Иван Витальевич, у вас великие достижения в дзюдо, но вы играете в шахматы? Нравится ли вам этот вид спорта?

- Иван Нифонтов: С детства с отцом играл в шахматы, а сейчас в роли отца сам играю в них. Интересный случай был перед Олимпиадой в Лондоне в 2012 году. Мне прооперировали ногу, и я сидел дома. Не мог давать активную физическую нагрузку. Ко мне приходили в гости знакомые и, чтобы я не скучал, играли со мной в шахматы. Это очень интеллектуальная игра, она хорошо развивает голову и усидчивость. Играть по семь часов нужно быть готовым не только физически, но и психологически.

- Вы сказали, что в роли отца играете в шахматы с детьми. Как они реагируют на этот вид спорта? Тем более, что многие современные подростки считают его устаревшим.

- Иван Нифонтов: Моим детям нравится играть и проводить время со мной. Детьми нужно заниматься. Сейчас государство прилагает много усилий, чтобы дети меньше играли в компьютерные игры, а больше занимались физической нагрузкой. Шахматы — хороший пример такого симбиоза. Детский организм легче воспринимает эту игру, где не так важна физическая активность.

- Суперфиналы будут проходить среди мужчин и среди женщин. Почему вообще есть разделение по гендерному признаку?

- Артем Поломошнов: Не секрет, что женщины мыслят интуитивно, а мужчины более логически. Поэтому так сложилось, что в шахматах редко женщинам удаётся на достойном уровне конкурировать с мужчинами. Буквально две-три женщины в истории шахмат в разное время входили в 20-ку лучших игроков мира. Как правило, это большие суперзвезды. Поэтому женщины соревнуются между собой, потому что победить хорошего игрока-мужчину шансов у них практически нет.

- Расскажите, где будут проходить соревнования, как можно последить за турниром?

- Артем Поломошнов: Все игры пройдут в краевом театре драмы. Спасибо губернатору Виктору Томенко за это. Рядом с театром драмы будет расположен шатёр. В шатре будет работать комментатор - международный гроссмейстер Георгий Кастаньеда. Также перед театром установят два экрана и, благодаря комментатору, зрители смогут понять, что происходит на шахматной доске. Причем даже тот человек, который не разбирается в этом виде спорта. Барнаул ждет большой шахматный праздник.

Кроме этого, с 16 августа стартует первенство Алтайского края, на который зарегистрировались более 200 детей. Мы специально совместили эти два мероприятия, чтобы ребята смогли посетить церемонию открытия Суперфиналов. В парке "Изумрудный" будет работать большая площадка. Будет и шахпонг, когда соединяются два вида спорта: шахматы и настольный теннис. Есть шахбокс. Причем, в Барнауле живет чемпион России по шахбоксу Алексей Мирошников. Совместно с ним проведём турнир по шахбоксу и покажем, как вроде бы не совсем сочетаемые виды спорта, органично существуют вместе. В "Изумрудном" мы возвращаемся к опыту СССР, когда в парках массово играли в шахматы по всей страны - откроется шахматный павильон. Уверены, что площадка будет пользоваться огромным вниманием у барнаульцев.