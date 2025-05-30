В Барнауле спилят аварийные деревья

Взамен них высадят новые

30 мая 2025, 20:15, ИА Амител

Фото: Portia Weiss / unsplash.com

В Барнауле специалисты учреждения "Благоустройство и озеленение" продолжают убирать аварийные деревья, сообщили в мэрии.

Работы ведут в соответствии с перечнем, разработанным комитетом по благоустройству по заявкам районных администраций и обращениям граждан.

"На следующей неделе работы проведут на аллее по улице Малахова, здесь намерены убрать 17 аварийных деревьев. Взамен планируется высадить новые", – отметили в пресс-службе.

В общей сложности в 2025 году специалисты МБУ "Благоустройство и озеленение" высадят более 600 деревьев и 1400 кустарников.

Помимо этого, по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" посадят:

свыше 2,5 тыс. деревьев – на территории парка имени Ленина;

более 700 деревьев – в парке "Юбилейный";

190 деревьев и больше 2,5 тыс. кустарников – на ул. Шумакова, 9.

27 мая стало известно, что барнаульском в парке "Юбилейный" приступили к завершающему этапу благоустройства.