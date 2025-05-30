В Барнауле спилят аварийные деревья
Взамен них высадят новые
30 мая 2025, 20:15, ИА Амител
В Барнауле специалисты учреждения "Благоустройство и озеленение" продолжают убирать аварийные деревья, сообщили в мэрии.
Работы ведут в соответствии с перечнем, разработанным комитетом по благоустройству по заявкам районных администраций и обращениям граждан.
"На следующей неделе работы проведут на аллее по улице Малахова, здесь намерены убрать 17 аварийных деревьев. Взамен планируется высадить новые", – отметили в пресс-службе.
В общей сложности в 2025 году специалисты МБУ "Благоустройство и озеленение" высадят более 600 деревьев и 1400 кустарников.
Помимо этого, по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" посадят:
- свыше 2,5 тыс. деревьев – на территории парка имени Ленина;
- более 700 деревьев – в парке "Юбилейный";
- 190 деревьев и больше 2,5 тыс. кустарников – на ул. Шумакова, 9.
27 мая стало известно, что барнаульском в парке "Юбилейный" приступили к завершающему этапу благоустройства.
21:25:00 30-05-2025
Граждане обращались, в ответ получили что нет бюджета
22:41:37 30-05-2025
Ничего не понимаю. У нас во дворе аварийное дерево, но ук его убирать не хочет по причине отсутствия денег, якобы должны жильцы за свой счет убирать. Но когда оно свалится мне на машину или еще кому чего повредит, будет поздно. Так что делать, куда писать или жаловаться?
07:17:18 31-05-2025
Гость (22:41:37 30-05-2025) Ничего не понимаю. У нас во дворе аварийное дерево, но ук ег...
твоя машина в гараже должна быть, тогда на нее ничего не свалится. а если она не в гараже, то ее и град побить может. на кого тогда пойдешь жаловаться, жалобщик?
12:38:20 31-05-2025
Гость (07:17:18 31-05-2025) твоя машина в гараже должна быть, тогда на нее ничего не...
У селюков нет гаражей и не будет. Сознание такое. Где поставил, там и гараж!
23:27:41 30-05-2025
я хочу видеть 2,5тысячи кустарников на Шумакова!!!!!!! Мне кажется,во всем городе столько нет…
11:32:17 31-05-2025
Хотели написать, что попилят бюджет за счет аварийных деревьев. Деревья по пенькам посчитать можно, а вот кустарники? Там же стволов может быть несколько - это один кустарник или несколько?