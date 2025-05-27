В Барнауле завершают благоустройство парка "Юбилейный"

В ближайшее время на территории начнут сносить аварийные деревья

27 мая 2025, 14:30, ИА Амител

Парк "Юбилейный" / Фото: barnaul.org

К завершающему этапу благоустройства парка "Юбилейный" приступают в Барнауле. В ближайшее время рабочие начнут сносить аварийные деревья и поросль, взамен которых вскоре высадят новые. Об этом сообщили в администрации города.

Благоустройство парка проходит в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Подрядной организацией выступает компания ООО "Горзеленхоз".

В первую очередь, ликвидировать аварийные деревья нужно для обеспечения безопасности посетителей парка. Взамен на территории парка пройдут большие работы по озеленению. Вдоль пешеходных дорожек высадят более 700 новых деревьев различных пород – дубы, липы, ивы, березы, вязы, ели и сосны. Кроме того, здесь обустроят газон общей площадью порядка шести тысяч квадратных метров. Согласно плану, все работы завершат в середине ноября.

В комитете по благоустройству отмечают, что посетителям парка следует быть внимательными и обходить места сноса, а также относиться к работе техники с пониманием.

В администрации Барнаула также напоминают об онлайн-голосовании по выбору городской территории для благоустройства в 2026 году. Отдать свой голос за один из предложенных объектов, а также за дизайн-проект продолжения работ парка имени Ленина и территории за ТЦ "Европа" можно на странице zagorodsreda.gosuslugi.ru, авторизовавшись через портал "Госуслуги", или при помощи волонтеров.