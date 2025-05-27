В Барнауле завершают благоустройство парка "Юбилейный"
В ближайшее время на территории начнут сносить аварийные деревья
27 мая 2025, 14:30, ИА Амител
К завершающему этапу благоустройства парка "Юбилейный" приступают в Барнауле. В ближайшее время рабочие начнут сносить аварийные деревья и поросль, взамен которых вскоре высадят новые. Об этом сообщили в администрации города.
Благоустройство парка проходит в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Подрядной организацией выступает компания ООО "Горзеленхоз".
В первую очередь, ликвидировать аварийные деревья нужно для обеспечения безопасности посетителей парка. Взамен на территории парка пройдут большие работы по озеленению. Вдоль пешеходных дорожек высадят более 700 новых деревьев различных пород – дубы, липы, ивы, березы, вязы, ели и сосны. Кроме того, здесь обустроят газон общей площадью порядка шести тысяч квадратных метров. Согласно плану, все работы завершат в середине ноября.
В комитете по благоустройству отмечают, что посетителям парка следует быть внимательными и обходить места сноса, а также относиться к работе техники с пониманием.
В администрации Барнаула также напоминают об онлайн-голосовании по выбору городской территории для благоустройства в 2026 году. Отдать свой голос за один из предложенных объектов, а также за дизайн-проект продолжения работ парка имени Ленина и территории за ТЦ "Европа" можно на странице zagorodsreda.gosuslugi.ru, авторизовавшись через портал "Госуслуги", или при помощи волонтеров.
15:04:35 27-05-2025
В старых деревьях белки живут - главная достопримечательность парка.
16:01:37 27-05-2025
гость (15:04:35 27-05-2025) В старых деревьях белки живут - главная достопримечательност... ---- не не, главная достопримечательность это болото с камышами, где утки плавают😄 там столько глазеющих собирается, даже по утрам в воскресенье))
15:57:55 27-05-2025
Вобщем, серединку парка благоустроили, а на окраинах все как было, так и осталось.
16:23:57 27-05-2025
Хороший был Парк раньше . самолет стоял там в нем библиотека была . колесо обозрение . дискотеки. Луна -Парк приезжал .во время было.
17:42:43 27-05-2025
Гость (16:23:57 27-05-2025) Хороший был Парк раньше . самолет стоял там в нем библиотека... Там ещё открытый бассейн был бетонированный.
06:37:08 28-05-2025
Гость (16:23:57 27-05-2025) Хороший был Парк раньше . самолет стоял там в нем библиотека... А еще был Брежнев на портретах и лозунги «пятилетку - в три года».
16:29:45 27-05-2025
Входная группа не претерпела изменения . Как актуален проет художников Камозина А. и Лапина В. создавших его в 1988 году.
16:34:47 27-05-2025
Хороший парк был раньше. 4 года назад. Правда заброшенный. И вот появилась надежда что парк очистят и приведут в порядок. Следующие 4 года наблюдаю как парк планомерно вырубается и уничтожается. Да появилась инфраструктура. Да появились интересные объекты. Но при этом сильно страдает зелёный каркас. Ни о какой санитарной чистке речи не идёт. Бульдозерная очистка. Работы велись всегда в центре парка.
И вот теперь читаем новость что в этом году наконец-то сделают санитарную вырезку (с чего и нужно было начинать 5 лет назад, а потом уже вписывать инфраструктуру в зелёный каркас, а не кроить его под себя). Какие опасения? а то что опять вместо санитарной чистки пройдут бульдозером окончательно уничтожив старые деревья и кустарники. Новые посадят? Да где гарантия что они приживутся? Каждый год садят, половина сухими стоят - не приживаются, а те что укоренятся пока вырастут до взрослого состояния, на земле уже и имён тех кто уничтожил парк не останется.
17:14:21 27-05-2025
Гость (16:34:47 27-05-2025) Хороший парк был раньше. 4 года назад. Правда заброшенный. И... Именно поэтому больше не голосую за " благоустройство по- барнаульски" Очень бы хотелось ландшафтного парка- в Барнауле нет ни одного такого....Но- нет.Главное поуничтожить деревья, что- нибудь посадить- так для отчета, понаделать площадок разных, да еще с искусственным покрытием- и вот " парк по- барнакльски" Вообще люди отвечающие за это знают о существовании других парков? Почему нет не одного такого в Барнауле и непланиркется?
16:37:23 27-05-2025
мои родители там познакомились на танцах, вся молодежь с заводов на космонавтов там тусила. Я в детстве с бобслейной вышки на картонке ездила, потом на лыжную базу ходила
19:34:13 27-05-2025
Под предлогом безопасности и программы "комфортная среда" варварски вырубаются все взрослые деревья во дворах многоэтажек и вдоль дорог, а значит и уничтожаются гнездовья птиц, нарушается экологическое равновесие. Воздух становится всё более пыльным, повышается концентрация вредных веществ.
22:02:14 27-05-2025
Лена (19:34:13 27-05-2025) Под предлогом безопасности и программы "комфортная среда" ва... +100500!!!
Особая война идет с тополями. А ни одно дерево так не чистит воздух как тополь, ни одно! Их раньше специально вдоль дорог сажали, чтобы они защищали близлежащие дома и жителей от выхлопов, не говоря уже о пыли! А разве раньше столько транспорта было в городе, в том числе и большегрузы теперь и днем и ночью по некоторым улицам в Барнауле курсируют.... А зелени все меньше и это очень большая проблема для Барнаула.
Раньше был город сад- теперь город пень.
Теперь главное парковки во дворах и не только, а деревья для личного имущества- места которому в гаражах- помеха.Вдруг ветка во время сильного ветра упадет- ведь предупреждения МЧС можно спокойно проигнорировать и все равно на форсмажор припарковаться как хочу! А потом еще бегать ущерб требовать. И чтоб дереаья нормальнве здоровые просто большие убрали, обрезали, убили! А учитывать интересы других не в их понятиях! Езжайте в пустыню, если не в состоянии купить гараж или хотя бы просто не ставьте машины под деревья, когда МЧС предупреждает и будет всем счастье, а городе красота и воздух чище.
19:44:19 27-05-2025
Что благоустроили парк - это отлично. Как по мне, немного не хватает наполнения - какой-нибудь сцены небольшой, где по вечерам играть музыку можно. Может танцплощадки. Пока получилась полуспортивная, полупрогулочная история.
00:54:18 28-05-2025
Гость (19:44:19 27-05-2025) Что благоустроили парк - это отлично. Как по мне, немного не... Хоть кто-то результат видит. Попросить бы общественников в их стиле... но они как вампиры только подпитываются от этого. Где бы не начиналась хоть какая-то деятельность тут же появлятся специалисты широкого профиля с агрессивным мнением