В Барнауле станет регулируемым еще один автобусный маршрут

Речь идет о маршруте № 18

20 марта 2025, 08:30, ИА Амител

Салон автобуса / Фото: pxhere.com/ru/photo/1164753

В Барнауле по регулируемому тарифу начнет работать еще один маршрут общественного транспорта. Об этом сообщили в мэрии.

Автобусный маршрут № 18 станет регулируемым с 24 марта. В транспорте начнет действовать льготный проезд для отдельных категорий граждан, в том числе школьников, студентов и детей из многодетных семей.

"Это решение было принято на заседании комиссии по организации пассажирских перевозок в феврале текущего года", – напомнили в администрации города.

Ранее amic.ru писал, на каких маршрутах в Барнауле уже подняли цены и вырастет ли тариф на всем транспорте. Так, перевозчики на маршрутах № 27, 32, 41, 47, 50, 54, 58, 59, 76, 77, 78 и 120 уже повысили стоимость проезда с 35 до 40 рублей. На маршруте № 144 цена выросла сразу до 45 рублей.

С 22 марта стоимость проезда изменится на маршруте № 27. С 24 марта – на маршрутах № 58, 47, 76, а с 1 апреля – на маршрутах № 41, 50, 78, 144, 32, 54, 59, 77, 120.