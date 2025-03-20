В Барнауле станет регулируемым еще один автобусный маршрут
Речь идет о маршруте № 18
20 марта 2025, 08:30, ИА Амител
В Барнауле по регулируемому тарифу начнет работать еще один маршрут общественного транспорта. Об этом сообщили в мэрии.
Автобусный маршрут № 18 станет регулируемым с 24 марта. В транспорте начнет действовать льготный проезд для отдельных категорий граждан, в том числе школьников, студентов и детей из многодетных семей.
"Это решение было принято на заседании комиссии по организации пассажирских перевозок в феврале текущего года", – напомнили в администрации города.
Ранее amic.ru писал, на каких маршрутах в Барнауле уже подняли цены и вырастет ли тариф на всем транспорте. Так, перевозчики на маршрутах № 27, 32, 41, 47, 50, 54, 58, 59, 76, 77, 78 и 120 уже повысили стоимость проезда с 35 до 40 рублей. На маршруте № 144 цена выросла сразу до 45 рублей.
С 22 марта стоимость проезда изменится на маршруте № 27. С 24 марта – на маршрутах № 58, 47, 76, а с 1 апреля – на маршрутах № 41, 50, 78, 144, 32, 54, 59, 77, 120.
09:50:09 20-03-2025
А какая льгота на маршруте №6? Написано "Льготный". По ветеранскому можно ездить и вообще где узнать?
10:30:18 20-03-2025
Ураааааа!
10:54:25 20-03-2025
29 маршрут когда будет ходить?????
11:08:43 20-03-2025
Гость (10:54:25 20-03-2025) 29 маршрут когда будет ходить????? ... К сожалению уже никогда. Желающих одевать хомут на шею больше нет. Аминь!
19:10:19 20-03-2025
Гость (11:08:43 20-03-2025) К сожалению уже никогда. Желающих одевать хомут на шею больш... Надевать, правильно
11:05:34 20-03-2025
Про 18 маршрут это хорошо,но вот если бы утром ходило бы хотя бы два автобуса,а то на работу не уехать, очень большой интервал
11:07:18 20-03-2025
24 маршрут верните!!!
13:27:00 20-03-2025
Гость (11:07:18 20-03-2025) 24 маршрут верните!!!... К сожалению уже никогда не вернут. Желающих одевать хомут на шею больше нет. Аминь!
11:57:51 23-03-2025
Гость (13:27:00 20-03-2025) К сожалению уже никогда не вернут. Желающих одевать хомут на... а во что одевают хомуты?
11:28:58 23-03-2025
Гость (11:07:18 20-03-2025) 24 маршрут верните!!!... Не хотят водители и предприятия бесплатно вас возить. Поэтому не будет перевозчика на 24, 29
13:49:47 20-03-2025
Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" в реальности, а не в новостях.
17:09:45 20-03-2025
29 маршрут верните
20:25:21 20-03-2025
А что ещё поменяется от того что он станет регулируемых??? Станет ходить после 19 вечера? Вряд ли....
04:56:08 21-03-2025
А что мешает сделать все маршруты в городе регулируемыми?. Власти очкуют как всегда
15:02:49 21-03-2025
А много ли смысла в этом, 18 как и состоял из старых hyundai county, так и будет, на счёт льгот и т.п., 18 в сути своей останется той маршруткой. где терминалы как бы есть и как бы и нет, но всегда есть номер для перевода
17:20:14 21-03-2025
Гость (15:02:49 21-03-2025) А много ли смысла в этом, 18 как и состоял из старых hyundai... Если хотите узнать почему так, надо сходить поработать. Узнаете все секреты такой работы и сразу поменяете своё мнение. А то много таких умников на тему чужой работы филосовствовать.
19:11:02 21-03-2025
Гость (17:20:14 21-03-2025) Если хотите узнать почему так, надо сходить поработать. Узна... Если вы не можете нормально работать на маршрутке, зачем вы туда лезете? Почему вы просите о снисхождении для себя? Устали? Марш в народное хозяйство с лопатой и метлой. Тут вам полная свобода действий. Бери больше, кидай дальше - пока летит отдыхай.
11:27:23 23-03-2025
Гость (19:11:02 21-03-2025) Если вы не можете нормально работать на маршрутке, зачем вы ... Так и делают люди. Ставят автобусы и идут на грузовик работать. Денег больше и нервов меньше.
Только вы не нойте, что мало автобусов на линии
11:28:06 23-03-2025
Гость (15:02:49 21-03-2025) А много ли смысла в этом, 18 как и состоял из старых hyundai... Там газели лет 5 уже работают, никаких хендаев на 18 нет