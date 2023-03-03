Он организован Минздравом Алтайского края для создания коммуникативной среды между молодыми специалистами, наставниками и руководителями

03 марта 2023, 16:44, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Барнауле стартовал медицинский форум "Наставничество 2023. Объединяя опыт, строим будущее". Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Алтайского края, он объединил 350 человек.

Форум был организован ведомством с целью создания коммуникативной среды между молодыми специалистами, наставниками и руководителями. С приветствием к медицинскому сообществу региона в формате видеообращения обратился губернатор Виктор Томенко. Лично участников масштабного краевого мероприятия поприветствовал министр здравоохранения Дмитрий Попов.

"Форум наставников является основополагающим моментом в закреплении медицинских работников в медорганизациях края. Корпоративная культура – это адаптация молодого человека в своей профессии, преодоление чувства страха перед той специальностью, которую нужно познать в достаточно короткое время. Поэтому рядом должен быть человек, который преодолел все эти трудности и может вовремя посоветовать, подсказать. Ежегодно 2000 молодым специалистам в течение первых трёх лет работы необходимо сопровождение наставника. Мы открываем эти двери для новых желающих, чтобы они могли погрузиться в эту интересную работу", – отметил Попов.

На текущий момент в форуме участвуют представители 150 медицинских организаций, для которых создано 11 фокус-групп и площадок для обсуждения. Им предстоит определить цели наставничества, качества и компетенции, которыми должен обладать наставник. На тематических образовательных площадках специалисты смогут узнать о приёмах эффективной адаптации в коллективе.

В заключительной части, по итогу групповых работ, участники обсудят, какой они хотят видеть систему наставничества, какие сейчас есть успехи и зоны развития, с какими трудностями сталкиваются молодые специалисты и наставники. Обозначат приоритетные направления для дальнейшего развития процесса наставничества в современных условиях.