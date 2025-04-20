В Барнауле стартовал "Огненный забег"

Мероприятие посвящено 80-летию Великой Победы и 35-летию со дня создания МЧС России

20 апреля 2025, 11:00, ИА Амител

"Огненный забег" в Барнауле / Фото: МЧС Алтайского края

В барнаульском парке "Изумрудный" стартовал "Огненный забег "За нашу Победу", организованный ГУ МЧС России по Алтайскому краю. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

"Мероприятие посвящено двум замечательным датам, 80-й годовщине со дня Победы в Великой Отечественной войне и 35-летию со дня создания МЧС России", – уточнили спасатели.

В 12:00 для всех гостей в парке состоится праздник, на котором горожан порадуют выставки, показательные выступления, мастер-классы, концерт и другое.