В Барнауле стартовал "Огненный забег"
Мероприятие посвящено 80-летию Великой Победы и 35-летию со дня создания МЧС России
20 апреля 2025, 11:00, ИА Амител
"Огненный забег" в Барнауле / Фото: МЧС Алтайского края
В барнаульском парке "Изумрудный" стартовал "Огненный забег "За нашу Победу", организованный ГУ МЧС России по Алтайскому краю. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
"Мероприятие посвящено двум замечательным датам, 80-й годовщине со дня Победы в Великой Отечественной войне и 35-летию со дня создания МЧС России", – уточнили спасатели.
В 12:00 для всех гостей в парке состоится праздник, на котором горожан порадуют выставки, показательные выступления, мастер-классы, концерт и другое.
"Спорт согреет!" – воскликнули в МЧС.
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Осторожнее там с огнём!
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