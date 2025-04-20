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В Барнауле стартовал "Огненный забег"

Мероприятие посвящено 80-летию Великой Победы и 35-летию со дня создания МЧС России

20 апреля 2025, 11:00, ИА Амител

"Огненный забег" в Барнауле / Фото: МЧС Алтайского края

В барнаульском парке "Изумрудный" стартовал "Огненный забег "За нашу Победу", организованный ГУ МЧС России по Алтайскому краю. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

"Мероприятие посвящено двум замечательным датам, 80-й годовщине со дня Победы в Великой Отечественной войне и 35-летию со дня создания МЧС России", – уточнили спасатели.

В 12:00 для всех гостей в парке состоится праздник, на котором горожан порадуют выставки, показательные выступления, мастер-классы, концерт и другое.

"Спорт согреет!" – воскликнули в МЧС.

Барнаул Парк "Изумрудный" День Победы Спорт МЧС
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Комментарии 1

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Гость

11:19:35 20-04-2025

Осторожнее там с огнём!
МЧС предупреждала о сложной обстановке...!

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