Барнаульский футболист Алексей Смертин пробежал ультрамарафон в пустыне Сахара

Спортсмен отметил, что бега в этом испытании для него было меньше, чем преодоления

14 апреля 2025, 09:35, ИА Амител

Алексей Смертин / Фото: amic.ru

Бывший капитан сборной РФ по футболу, уроженец Барнаула Алексей Смертин преодолел ультрамарафон в Сахаре. Он пробежал 252 км за шесть этапов с результатом 33 часа 47 минут 10 секунд. Об этом сообщает "Алтайский спорт".

В ультрамарафоне Marathon des Sables Смертин занял 118‑е место из 900 участников. Победу одержал Рашид Эль‑Морабити из Марокко, преодолев дистанцию за 20 часов 55 минут 47 секунд.

Футболист рассказал, что с 10‑килограммовым рюкзаком за спиной он пробежал 32 километра в первый день, 40 километров – во второй, потом еще раз 32 километра и 82 – в конце.

Смертин отметил, что такое испытание было для него очень тяжелым. Алексей упал на острые камни и порезал руку, которую по возвращении в лагерь пришлось зашивать. А ночевал футболист в палатке, среди песка и ветра.

"Повторюсь, было очень тяжело. Не обошлось и без повреждений. В одном месте камни от постоянных ветров стали такими острыми, будто кто‑то рассыпал битое стекло. Я споткнулся и, падая на камни, подставил руку, чтобы не разбить лицо. В итоге рукой напоролся на камень и порезал руку – ее зашили по возвращении в лагерь. Но все это ерунда по сравнению с тем, что я испытал и понял: границы возможностей, как физических, так и духовных, можно отодвигать, находясь в такой стрессовой ситуации", – рассказал спортсмен.

В январе 2026 года Смертин планирует преодолеть самый холодный забег в мире: 50-километровый марафон в -50 градусов в Оймяконе (Якутия).