Барнаульский футболист Алексей Смертин пробежал ультрамарафон в пустыне Сахара
Спортсмен отметил, что бега в этом испытании для него было меньше, чем преодоления
14 апреля 2025, 09:35, ИА Амител
Бывший капитан сборной РФ по футболу, уроженец Барнаула Алексей Смертин преодолел ультрамарафон в Сахаре. Он пробежал 252 км за шесть этапов с результатом 33 часа 47 минут 10 секунд. Об этом сообщает "Алтайский спорт".
В ультрамарафоне Marathon des Sables Смертин занял 118‑е место из 900 участников. Победу одержал Рашид Эль‑Морабити из Марокко, преодолев дистанцию за 20 часов 55 минут 47 секунд.
Футболист рассказал, что с 10‑килограммовым рюкзаком за спиной он пробежал 32 километра в первый день, 40 километров – во второй, потом еще раз 32 километра и 82 – в конце.
Смертин отметил, что такое испытание было для него очень тяжелым. Алексей упал на острые камни и порезал руку, которую по возвращении в лагерь пришлось зашивать. А ночевал футболист в палатке, среди песка и ветра.
"Повторюсь, было очень тяжело. Не обошлось и без повреждений. В одном месте камни от постоянных ветров стали такими острыми, будто кто‑то рассыпал битое стекло. Я споткнулся и, падая на камни, подставил руку, чтобы не разбить лицо. В итоге рукой напоролся на камень и порезал руку – ее зашили по возвращении в лагерь. Но все это ерунда по сравнению с тем, что я испытал и понял: границы возможностей, как физических, так и духовных, можно отодвигать, находясь в такой стрессовой ситуации", – рассказал спортсмен.
В январе 2026 года Смертин планирует преодолеть самый холодный забег в мире: 50-километровый марафон в -50 градусов в Оймяконе (Якутия).
09:38:15 14-04-2025
Ему чрез три недели 50 лет, офигеть
10:27:28 14-04-2025
Гость (09:38:15 14-04-2025) Ему чрез три недели 50 лет, офигеть... да, так и должен выглядеть мужик.
а не водку жрать и в телефоне залипать
09:50:40 14-04-2025
Кто как хочет, так и развлекается)
10:47:11 14-04-2025
Молодец!!!! Так держать!
10:48:19 14-04-2025
Эту их энергию кипучую да в нужное бы русло)
15:53:38 14-04-2025
Гость (10:48:19 14-04-2025) Эту их энергию кипучую да в нужное бы русло) ... Это очень даже нужное русло! А что сделал ты?
11:31:39 14-04-2025
Молодец! Зону комфорта нужно расширять!
11:38:03 14-04-2025
Молодец Алексей. Это куда лучше чем есть блины на скорость.
13:10:38 14-04-2025
Гость (11:38:03 14-04-2025) Молодец Алексей. Это куда лучше чем есть блины на скорость. ... Кому от этого лучше то стало? 😊
14:19:15 14-04-2025
Гость (13:10:38 14-04-2025) Кому от этого лучше то стало? 😊... Это в принципе лучше.
13:43:54 14-04-2025
Ну пусть еще на гору залезет какую нибудь) этаа будет вобще радость))
17:27:53 14-04-2025
"Гвоздь программы марафон, а градусов всё 30, но к жаре привычный он, вот он и мастерится. Вот я бы поглядел бы на него, когда бы минус 30,а теперь попробуй, догони его, осталось материться... " (С) Высоцкий.
18:07:52 14-04-2025
Наш земляк Андрей Дерксен трижды побеждал на этой многодневке. И да, это действительно больше преодоление, ибо даже у победителей темп был примерно на уровне 5 мин/км, это уровень новичка. Но плата за участие такова, что позволить её себе может только состоятельный человек, раньше это было, если не ошибаюсь, что-то в районе 2 тыщ долларов, сегодня, должно быть, побольше. Ну, Лёха знает.