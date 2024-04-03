В Барнауле стоимость проезда могут повысить с 1 мая

Необходимость повышения перевозчики обосновали уже давно известными всем проблемами

03 апреля 2024, 10:16, ИА Амител

Автобус ждет пассажиров / Фото: amic.ru

Глава Барнаула Вячеслав Франк провел совещание по тарифному регулированию проезда в общественном транспорте, сообщает мэрия.

"От перевозчиков поступило обращение по вопросу повышения стоимости платы за проезд в общественном транспорте по регулируемому тарифу с 1 мая. Максимальная стоимость одной поездки за наличный расчет, по мнению перевозчиков, должна составить 35 рублей", - рассказали в мэрии.

Необходимость повышения стоимости проезда перевозчики обосновали значительным износом автопарка, высокой стоимостью нового транспорта, ростом цен на дизельное топливо и запчасти, повышение зарплаты работников и так далее.

Обращение перевозчиков рассмотрят сегодня, 3 апреля, на Координационном совете по ценообразованию города.

Франк подчеркнул, что при рассмотрении вопроса необходимо учитывать, что повышение стоимости проезда должно не только поддерживать перевозчиков, но и улучшать качество услуги для пассажиров. Для этого в городе разработают комплекс мер по усилению контроля за работой пассажироперевозящих компаний.

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