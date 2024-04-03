НОВОСТИОбщество

В Барнауле стоимость проезда могут повысить с 1 мая

Необходимость повышения перевозчики обосновали уже давно известными всем проблемами

03 апреля 2024, 10:16, ИА Амител

Автобус ждет пассажиров / Фото: amic.ru
Автобус ждет пассажиров / Фото: amic.ru

Глава Барнаула Вячеслав Франк провел совещание по тарифному регулированию проезда в общественном транспорте, сообщает мэрия.

"От перевозчиков поступило обращение по вопросу повышения стоимости платы за проезд в общественном транспорте по регулируемому тарифу с 1 мая. Максимальная стоимость одной поездки за наличный расчет, по мнению перевозчиков, должна составить 35 рублей", - рассказали в мэрии.

Необходимость повышения стоимости проезда перевозчики обосновали значительным износом автопарка, высокой стоимостью нового транспорта, ростом цен на дизельное топливо и запчасти, повышение зарплаты работников и так далее.

Обращение перевозчиков рассмотрят сегодня, 3 апреля, на Координационном совете по ценообразованию города.

Франк подчеркнул, что при рассмотрении вопроса необходимо учитывать, что повышение стоимости проезда должно не только поддерживать перевозчиков, но и улучшать качество услуги для пассажиров. Для этого в городе разработают комплекс мер по усилению контроля за работой пассажироперевозящих компаний.

Ранее amic.ru посмотрел, сколько стоит проезд в сибирских столицах, растет ли там цена за билет, как часто и на сколько.

Автобус на остановке / Фото: amic.ru

В Барнауле предложили повысить стоимость проезда

Перевозчики уверены, что цена билета должна быть как в Москве, иначе возить людей будет просто некому
НОВОСТИТранспорт
Барнаул общественный транспорт

Комментарии 33

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Гость

10:24:52 03-04-2024

Санкции нам только на пользу.

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Гость

10:26:09 03-04-2024

В Горно-Алтайске проезд меньше 30 рублей. Как так? почему гороноалтайских перевозчиков не приглашают работать в Барнаул?

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Гость

10:37:25 03-04-2024

Гость (10:26:09 03-04-2024) В Горно-Алтайске проезд меньше 30 рублей. Как так? почему го... Всмысли? В ГорноАлтайске автобусы есть?

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Гость

10:26:57 03-04-2024

с января 30 рублей. с мая 35...

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Гость

11:12:29 03-04-2024

Гость (10:26:57 03-04-2024) с января 30 рублей. с мая 35... ... А инфляция 7%

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Газелист.

10:27:20 03-04-2024

Вот это понимаю- благодетель!!!! Вчера ещё говорили,что перевозчики просят 60, но заботящийся о плебсе Генрихович сразу осадил зарвавшихся коммерсантов: 35 руб. максимум и разговор закончен!!!! Ну как при жизни не поставить памятник человеку?!

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Гость

10:42:42 03-04-2024

Газелист. (10:27:20 03-04-2024) Вот это понимаю- благодетель!!!! Вчера ещё говорили,что пере... 35 руб. это по регулируемому тарифу. А те так и хотят по 60

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Бомж

10:30:44 03-04-2024

Почему "могут"?? Даже обидно за город!

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Гость

10:43:48 03-04-2024

Горадминистрация для того и нужна, чтобы землю своим корешам под застройку раздавать да цены на проезд повышать. А вы что думали, когда за них голосовали, что кто-то ради вас расстарается?

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Гость

10:48:59 03-04-2024

С 1961 по 1991 проезд был 5 копеек. Это не больше 15 рублей нынешних.

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Пенсионерка

13:01:05 03-04-2024

Гость (10:48:59 03-04-2024) С 1961 по 1991 проезд был 5 копеек. Это не больше 15 рублей ... А в трамвае - 3 копейки!

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Гость

10:49:48 03-04-2024

С дуба рухнули!!!!!!!!!! с бюджетными зарплатами, нищи ми пенсиями - СОВЕСТО-то ЕСТЬ??????????

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Гога

18:41:38 03-04-2024

Гость (10:49:48 03-04-2024) С дуба рухнули!!!!!!!!!! с бюджетными зарплатами, нищи ми пе... СОВесть-это чё?

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Гость

10:50:37 03-04-2024

Корреспонденты, проработайте, пожалуйста, тему : что улучшилось в работе ОТ после повышения стоимости проезда за последние хотя бы раза 3! Озвучьте читателям. А то, может и впрямь, они(перевозчики) работают в поте лица в заботе о пассажирах, а мы, неблагодарные, не в курсе...

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Чучмек

11:58:22 03-04-2024

Гость (10:50:37 03-04-2024) Корреспонденты, проработайте, пожалуйста, тему : что улучшил... В Барнауле не осталось независимых журналистов, способных взять на себя смелость, чтобы выполнить подобную работу не предвзято

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Гость

10:51:27 03-04-2024

а не часто? даже полгода не прошло с последнего повышения. А транспорта больше не стало. ездить чаще он тоже не начал.

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Гость

10:55:48 03-04-2024

Жизнь на "элитарных" выселках всегда и везде была дороже жизни в тихом центре, где всё рядом, везде пешком.

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Гость

11:01:27 03-04-2024

Гость (10:55:48 03-04-2024) Жизнь на "элитарных" выселках всегда и везде была дороже жиз... И как вы пешком доберетесь , например, на пр. Космонавтов или на пр. Калинина на работу? А ведь там очень много производственных предприятий численностью от 500 человек

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Гость

11:12:02 03-04-2024

Гость (11:01:27 03-04-2024) И как вы пешком доберетесь , например, на пр. Космонавтов ил... Живущие в центре - не работают ;)

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Элен без ребят

00:33:39 04-04-2024

Гость (11:12:02 03-04-2024) Живущие в центре - не работают ;)... как это не работают? очень даже работают, но в шаговой доступности :)

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Гость

11:21:22 03-04-2024

Гость (11:01:27 03-04-2024) И как вы пешком доберетесь , например, на пр. Космонавтов ил... Тихий центр - это всегда элитный уровень образования, что всегда позволяет тихо и спокойно работать в центре. А сейчас и удалённо из дома.
Выселки, какими бы "элитарными" их сейчас не представляли, всегда были пристанищем работяг с трудной жизнью и короткой судьбой.

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Гость

11:44:08 03-04-2024

Гость (11:21:22 03-04-2024) Тихий центр - это всегда элитный уровень образования, что вс... Илитный уровень образования в Барнауле. Насмешили.

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Гость

14:12:19 03-04-2024

Гость (11:21:22 03-04-2024) Тихий центр - это всегда элитный уровень образования, что вс... дада, а кто для ВАС тихих и образованных продукты производит?

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Гость

10:56:16 03-04-2024

Вредительство для народа!!!!!!!!!!!

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Гость

11:40:37 03-04-2024

Сделают 60р, погундите и проглотите.

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Гость

12:22:59 03-04-2024

Гость (11:40:37 03-04-2024) Сделают 60р, погундите и проглотите. ... А вы без гундежки глотаете?

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Гость

12:30:49 03-04-2024

Каждый год одно и то же нытье про цены на запчасти, топливо, новый транспорт, зарплаты, а ситуация с общественным транспортом с каждым поднятием все хуже и хуже может все таки не поднимать надо а наоборот, раз не помогает?

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Гость

13:26:29 03-04-2024

Администрации города и края плевать на пассажиров, 29 автобус - 4 автомобиля на маршруте! Где остальные? Их просто нет, т.к новый перевозчик продал автобусы которые были по новее. Даже с 4-х автобусов есть доход, а если , как хотят до 60-и повысить - можно и одним водителем обойтись на одном автобусе . Не устраивать его официально, и т.д. и т.п.

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Зина

13:43:44 03-04-2024

На регулируемых маршрутах (60 например) перевод на карту процветает ярким цветом. И сколь налички они себе в карман покладут никто не ведает. Кто это будет проверять и когда?

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Гость

19:04:34 03-04-2024

Зина (13:43:44 03-04-2024) На регулируемых маршрутах (60 например) перевод на карту про... Пока будут переводить на карту и наличкой отдавать - ничего не поменяется. Но многие этого не понимают.

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Гость

15:56:49 03-04-2024

Амик,родненький,попробуйте хоть вы пробить эту стену непонимания! Сколько пишут про проблемы транспорта? Сколько жалуются,что транспорт ждут немыслимо сколько! Сколько жалуются на качество маршруток и автобусов?! Самая актуальная тема для барнаульцев! И где хотя бы обещания ?)))

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Гость

15:06:24 05-04-2024

Еще повысить??? На нем невозможно ездить, люди битком, график нарушен. Повышение регулярно, а только хуже становится. Например, в 2017 ходили 17 автобус, 10 автобус, 73 маршрутка. С тех пор проезд повысили раза 3!!!! Куда исчезают маршруты! Утром битком, вечером битком. Иногда можно полчаса простоять так никуда и не залезть. В итоге опоздать на работу.

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Гость

12:19:21 07-04-2024

Лучше бы зарплаты повысили хотя бы вдвое

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