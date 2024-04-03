В Барнауле стоимость проезда могут повысить с 1 мая
Необходимость повышения перевозчики обосновали уже давно известными всем проблемами
03 апреля 2024, 10:16, ИА Амител
Глава Барнаула Вячеслав Франк провел совещание по тарифному регулированию проезда в общественном транспорте, сообщает мэрия.
"От перевозчиков поступило обращение по вопросу повышения стоимости платы за проезд в общественном транспорте по регулируемому тарифу с 1 мая. Максимальная стоимость одной поездки за наличный расчет, по мнению перевозчиков, должна составить 35 рублей", - рассказали в мэрии.
Необходимость повышения стоимости проезда перевозчики обосновали значительным износом автопарка, высокой стоимостью нового транспорта, ростом цен на дизельное топливо и запчасти, повышение зарплаты работников и так далее.
Обращение перевозчиков рассмотрят сегодня, 3 апреля, на Координационном совете по ценообразованию города.
Франк подчеркнул, что при рассмотрении вопроса необходимо учитывать, что повышение стоимости проезда должно не только поддерживать перевозчиков, но и улучшать качество услуги для пассажиров. Для этого в городе разработают комплекс мер по усилению контроля за работой пассажироперевозящих компаний.
Ранее amic.ru посмотрел, сколько стоит проезд в сибирских столицах, растет ли там цена за билет, как часто и на сколько.
10:24:52 03-04-2024
Санкции нам только на пользу.
10:26:09 03-04-2024
В Горно-Алтайске проезд меньше 30 рублей. Как так? почему гороноалтайских перевозчиков не приглашают работать в Барнаул?
10:37:25 03-04-2024
Гость (10:26:09 03-04-2024) В Горно-Алтайске проезд меньше 30 рублей. Как так? почему го... Всмысли? В ГорноАлтайске автобусы есть?
10:26:57 03-04-2024
с января 30 рублей. с мая 35...
11:12:29 03-04-2024
Гость (10:26:57 03-04-2024) с января 30 рублей. с мая 35... ... А инфляция 7%
10:27:20 03-04-2024
Вот это понимаю- благодетель!!!! Вчера ещё говорили,что перевозчики просят 60, но заботящийся о плебсе Генрихович сразу осадил зарвавшихся коммерсантов: 35 руб. максимум и разговор закончен!!!! Ну как при жизни не поставить памятник человеку?!
10:42:42 03-04-2024
Газелист. (10:27:20 03-04-2024) Вот это понимаю- благодетель!!!! Вчера ещё говорили,что пере... 35 руб. это по регулируемому тарифу. А те так и хотят по 60
10:30:44 03-04-2024
Почему "могут"?? Даже обидно за город!
10:43:48 03-04-2024
Горадминистрация для того и нужна, чтобы землю своим корешам под застройку раздавать да цены на проезд повышать. А вы что думали, когда за них голосовали, что кто-то ради вас расстарается?
10:48:59 03-04-2024
С 1961 по 1991 проезд был 5 копеек. Это не больше 15 рублей нынешних.
13:01:05 03-04-2024
Гость (10:48:59 03-04-2024) С 1961 по 1991 проезд был 5 копеек. Это не больше 15 рублей ... А в трамвае - 3 копейки!
10:49:48 03-04-2024
С дуба рухнули!!!!!!!!!! с бюджетными зарплатами, нищи ми пенсиями - СОВЕСТО-то ЕСТЬ??????????
18:41:38 03-04-2024
Гость (10:49:48 03-04-2024) С дуба рухнули!!!!!!!!!! с бюджетными зарплатами, нищи ми пе... СОВесть-это чё?
10:50:37 03-04-2024
Корреспонденты, проработайте, пожалуйста, тему : что улучшилось в работе ОТ после повышения стоимости проезда за последние хотя бы раза 3! Озвучьте читателям. А то, может и впрямь, они(перевозчики) работают в поте лица в заботе о пассажирах, а мы, неблагодарные, не в курсе...
11:58:22 03-04-2024
Гость (10:50:37 03-04-2024) Корреспонденты, проработайте, пожалуйста, тему : что улучшил... В Барнауле не осталось независимых журналистов, способных взять на себя смелость, чтобы выполнить подобную работу не предвзято
10:51:27 03-04-2024
а не часто? даже полгода не прошло с последнего повышения. А транспорта больше не стало. ездить чаще он тоже не начал.
10:55:48 03-04-2024
Жизнь на "элитарных" выселках всегда и везде была дороже жизни в тихом центре, где всё рядом, везде пешком.
11:01:27 03-04-2024
Гость (10:55:48 03-04-2024) Жизнь на "элитарных" выселках всегда и везде была дороже жиз... И как вы пешком доберетесь , например, на пр. Космонавтов или на пр. Калинина на работу? А ведь там очень много производственных предприятий численностью от 500 человек
11:12:02 03-04-2024
Гость (11:01:27 03-04-2024) И как вы пешком доберетесь , например, на пр. Космонавтов ил... Живущие в центре - не работают ;)
00:33:39 04-04-2024
Гость (11:12:02 03-04-2024) Живущие в центре - не работают ;)... как это не работают? очень даже работают, но в шаговой доступности :)
11:21:22 03-04-2024
Гость (11:01:27 03-04-2024) И как вы пешком доберетесь , например, на пр. Космонавтов ил... Тихий центр - это всегда элитный уровень образования, что всегда позволяет тихо и спокойно работать в центре. А сейчас и удалённо из дома.
Выселки, какими бы "элитарными" их сейчас не представляли, всегда были пристанищем работяг с трудной жизнью и короткой судьбой.
11:44:08 03-04-2024
Гость (11:21:22 03-04-2024) Тихий центр - это всегда элитный уровень образования, что вс... Илитный уровень образования в Барнауле. Насмешили.
14:12:19 03-04-2024
Гость (11:21:22 03-04-2024) Тихий центр - это всегда элитный уровень образования, что вс... дада, а кто для ВАС тихих и образованных продукты производит?
10:56:16 03-04-2024
Вредительство для народа!!!!!!!!!!!
11:40:37 03-04-2024
Сделают 60р, погундите и проглотите.
12:22:59 03-04-2024
Гость (11:40:37 03-04-2024) Сделают 60р, погундите и проглотите. ... А вы без гундежки глотаете?
12:30:49 03-04-2024
Каждый год одно и то же нытье про цены на запчасти, топливо, новый транспорт, зарплаты, а ситуация с общественным транспортом с каждым поднятием все хуже и хуже может все таки не поднимать надо а наоборот, раз не помогает?
13:26:29 03-04-2024
Администрации города и края плевать на пассажиров, 29 автобус - 4 автомобиля на маршруте! Где остальные? Их просто нет, т.к новый перевозчик продал автобусы которые были по новее. Даже с 4-х автобусов есть доход, а если , как хотят до 60-и повысить - можно и одним водителем обойтись на одном автобусе . Не устраивать его официально, и т.д. и т.п.
13:43:44 03-04-2024
На регулируемых маршрутах (60 например) перевод на карту процветает ярким цветом. И сколь налички они себе в карман покладут никто не ведает. Кто это будет проверять и когда?
19:04:34 03-04-2024
Зина (13:43:44 03-04-2024) На регулируемых маршрутах (60 например) перевод на карту про... Пока будут переводить на карту и наличкой отдавать - ничего не поменяется. Но многие этого не понимают.
15:56:49 03-04-2024
Амик,родненький,попробуйте хоть вы пробить эту стену непонимания! Сколько пишут про проблемы транспорта? Сколько жалуются,что транспорт ждут немыслимо сколько! Сколько жалуются на качество маршруток и автобусов?! Самая актуальная тема для барнаульцев! И где хотя бы обещания ?)))
15:06:24 05-04-2024
Еще повысить??? На нем невозможно ездить, люди битком, график нарушен. Повышение регулярно, а только хуже становится. Например, в 2017 ходили 17 автобус, 10 автобус, 73 маршрутка. С тех пор проезд повысили раза 3!!!! Куда исчезают маршруты! Утром битком, вечером битком. Иногда можно полчаса простоять так никуда и не залезть. В итоге опоздать на работу.
12:19:21 07-04-2024
Лучше бы зарплаты повысили хотя бы вдвое