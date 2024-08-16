В Барнауле строительство мегаразвязки ведут в круглосуточном режиме
Трехуровневая развязка должна быть готова к концу 2024 года
16 августа 2024, 15:15, ИА Амител
В Барнауле работы по строительству новой трехуровневой транспортной развязки на пересечении Змеиногорского и Южного трактов ведутся в две смены – дневную и ночную, сообщает Минтранс Алтайского края.
"Ночью на объекте задействовано более 35 сотрудников. В это время выполняются работы, которые можно осуществлять в темное время суток: ведется сварка пролетных строений металлического путепровода, вязка арматурных каркасов для тоннеля, подготовка к бетонированию на железобетонном путепроводе", - рассказали в министерстве.
На объекте продолжаются работы по бетонированию тоннеля в сторону Рубцовска и по устройству тоннеля в сторону центра Барнаула. На металлическом путепроводе смонтированы пролеты, завершается монтаж последних консолей, выполняются работы по гидроизоляции. Уже началось асфальтирование проезжих частей развязки.
Трехуровневая развязка должна быть готова к концу 2024 года. Строительство ведется за счет инфраструктурного бюджетного кредита, стоимость работ составляет более 2,9 млрд рублей. Важный транспортный узел обеспечит беспрепятственное сообщение центра Барнаула с его промышленной зоной и значительно разгрузит высокий трафик движения большегрузов, идущих в соседние государства и регионы.Ранее amic.ru показал, как выглядит новая развязка в Барнауле, где начали строить грандиозный тоннель.
16:02:23 16-08-2024
Логично. Чем ближе срок сдачи тем работа ведётся активнее. А зима близко...
18:03:27 16-08-2024
Ежедневно с шоссе Ленточный бор поворачиваю на Змеиногооский тр.Как правило за мной едут 1-3 машины,а большинство в город.А из города большинство на Южный.Такое ощущение что развязку нужно было "загибать" в сторону города,а тоннель "копать" в сторону Южного.Поживём увидим.Время всё расставит по своим местам.
21:48:11 16-08-2024
Виктор (18:03:27 16-08-2024) Ежедневно с шоссе Ленточный бор поворачиваю на Змеиногооский... так там еще предстоит мегазастройка элиток, ЖК и тд. вдоль леса все будет застроено в ту сторону развитие города пойдет тк воду подавать проще и пр, чем качать в эту степь
23:47:57 16-08-2024
Виктор (18:03:27 16-08-2024) Ежедневно с шоссе Ленточный бор поворачиваю на Змеиногооский... В сторону Рубцовска федеральная трасса по этому ей приоритет
19:28:02 16-08-2024
В дневное время на металлическом путепроводе уже месяц не наблюдается работ.
19:40:13 16-08-2024
Гость (19:28:02 16-08-2024) В дневное время на металлическом путепроводе уже месяц не на... А почему вы целый месяц сами не работаете, а только наблюдение ведете? У вас других интересов в жизни не осталось?
21:49:11 16-08-2024
Гость (19:40:13 16-08-2024) А почему вы целый месяц сами не работаете, а только наблюден... я не работаю, езжу или в лес гулять, или на массаж в спорткомплекс реабилитационный, я очень богатый человек, наблюдаю за всем, что интересно
20:18:24 16-08-2024
Не знаю, насколько это разгрузит и будет ли удобнее, но строительство грандиозное для нашего города.
Есть пример - мост на Новом рынке. Стало реально намного удобнее и быстрее, несмотря на ядовитые комментарии во время стройки
21:53:09 16-08-2024
Алексей (20:18:24 16-08-2024) Не знаю, насколько это разгрузит и будет ли удобнее, но стро... это потому что лебедей убрали с трубы
11:24:20 17-08-2024
Алексей (20:18:24 16-08-2024) Не знаю, насколько это разгрузит и будет ли удобнее, но стро... Проектировщиков "моста на Новом рынке" нужно уволить за профнепригодность. Могу накидать не менее 20 просчетов, ляпов и откровенных недоработок как на стадии проектирования, так и на стадии ТЗ, причем, я очень далек от любых строительных специальностей, я просто пешеход и водитель.
08:41:36 17-08-2024
А можно город соединить по объездной, более широкой дорогой и трамваем...
12:15:21 17-08-2024
🤔 (08:41:36 17-08-2024) А можно город соединить по объездной, более широкой дорогой ... Уже нельзя
14:49:33 17-08-2024
🤔 (08:41:36 17-08-2024) А можно город соединить по объездной, более широкой дорогой ... именно такое и планируется, поищите проекты развития, это публиковалось и не раз
10:05:49 17-08-2024
После завершения строительства пробка будет на выезде из города(поворот на южный) , прям от развязки кто придумал там эти чудосфетофоры???
12:02:23 17-08-2024
Гость (10:05:49 17-08-2024) После завершения строительства пробка будет на выезде из го... Так и есть. Выезд из Барнаула по федеральной трассе в стоитну Рубцовска давно просит реконстиукции с расширением до трех полос в каждую сторону, и до двух хотя бы до границы с Калманским районом.
15:48:49 17-08-2024
Не знаю кто проектировал эту развязку,но логики точно там нет ни грамма...