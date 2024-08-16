В Барнауле строительство мегаразвязки ведут в круглосуточном режиме

Трехуровневая развязка должна быть готова к концу 2024 года

16 августа 2024, 15:15, ИА Амител

Строительство развязки в Барнауле / Фото: mintrans.alregn.ru

В Барнауле работы по строительству новой трехуровневой транспортной развязки на пересечении Змеиногорского и Южного трактов ведутся в две смены – дневную и ночную, сообщает Минтранс Алтайского края.

"Ночью на объекте задействовано более 35 сотрудников. В это время выполняются работы, которые можно осуществлять в темное время суток: ведется сварка пролетных строений металлического путепровода, вязка арматурных каркасов для тоннеля, подготовка к бетонированию на железобетонном путепроводе", - рассказали в министерстве.

На объекте продолжаются работы по бетонированию тоннеля в сторону Рубцовска и по устройству тоннеля в сторону центра Барнаула. На металлическом путепроводе смонтированы пролеты, завершается монтаж последних консолей, выполняются работы по гидроизоляции. Уже началось асфальтирование проезжих частей развязки.

Трехуровневая развязка должна быть готова к концу 2024 года. Строительство ведется за счет инфраструктурного бюджетного кредита, стоимость работ составляет более 2,9 млрд рублей. Важный транспортный узел обеспечит беспрепятственное сообщение центра Барнаула с его промышленной зоной и значительно разгрузит высокий трафик движения большегрузов, идущих в соседние государства и регионы.Ранее amic.ru показал, как выглядит новая развязка в Барнауле, где начали строить грандиозный тоннель.