Томенко: новая трехуровневая развязка с подсветкой станет украшением Барнаула
Строящийся объект должен быть готов к концу 2024 года
31 января 2024, 14:27, ИА Амител
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко обсудил строительство трехуровневой развязки на Змеиногорском тракте в Барнауле. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.
"Новая развязка, помимо прочего, безусловно, станет одним из самых заметных архитектурных сооружений Барнаула, можно сказать – украшением города. Поэтому также стоит вопрос об организации подсветки развязки", – подчеркнул он.
Напомним, трехуровневая развязка общей стоимостью 2,9 млрд рублей, которая должна быть готова к концу 2024 года, станет самым крупным инфраструктурным проектом Алтайского края за последние 10 лет. Она позволит минимум в полтора раза увеличить пропускную способность.
"Затягивать с работами на развязке нельзя – на это направлены усилия большой команды", – добавил Томенко.
14:31:12 31-01-2024
туры .экскурсии будут водить?
14:44:43 31-01-2024
Чем сложнее объект - тем дороже его будущее текущее обслуживание, все подъемы-спуски надо тщательнее чистить от снега, обрабатывать ото льда, кучу освещения поддерживать (кстати, недавно ехал ночью через Лесной тракт - там три мигающих фонаря, и не менее двух полностью погасших). Оптимально ли будет? Нас, диванных мостостроителей, конечно, никто не спрашивает, сделают как решили. Но нужна ли избыточная сложность? Не плодят ли сущности сверх необходимого? По мне так кольцо бы то расширили, чтобы все правые повороты всегда транзитом без остановки проходили и достаточно. Учитывая что потом 1-полосная дорога на Южный, 1-полосный Змеиногорский, и вечные пробки на Кутузова – Ленточный бор – Власихинская. Ну и учитывая будущее нашей бесперспективной деревни.
14:45:59 31-01-2024
а какой смысл в этой развязке? Пожалуйста, объясните, кто там ездит. Главная проблема, насколько я понимаю, не совсем там. Если люди с горы едут в Индустриальный район, то стоит Ленточный бор перед Власихинской, а не Змеиногорский. Причем стоит ВСЕГДА. Там надо что-то делать, а не здесь. Или я не прав?
16:06:09 31-01-2024
Гость (14:45:59 31-01-2024) а какой смысл в этой развязке? Пожалуйста, объясните, кто та... змеиногорский стоит как раз таки, из за поворачивающих на лелнточный бор. плюс тех, кто слева в правый ряд лезет, чтобы объехать поворачивающих, в итоге встаёт все. Ну а теперь еще больше будет стоять
22:11:52 31-01-2024
Гость (14:45:59 31-01-2024) а какой смысл в этой развязке? Пожалуйста, объясните, кто та... Сделанная с умом трехуровневая развязка решает все и надолго, другое дело, что приоритетом было строительство развязки на пересечении шоссе Ленточный бор и ул. Власихинской. Достаточную пропускную способность на пересечении шоссе и Змеиногорского тракта обеспечивало широкое в шесть полос большего диаметра кольцо. Такое кольцо можно было построить за три месяца и за сотню млн. руб.
16:34:00 02-02-2024
Гость (22:11:52 31-01-2024) Сделанная с умом трехуровневая развязка решает все и надолг... Сколько времени и сколько рублей на строительство кольца Малахова - Власихинская.
14:49:49 31-01-2024
В Москве сотни тоннелей! У нас ни одного... отстаем немного...
15:03:38 31-01-2024
Уважаемый Виктор Петрович ,а какой транспорт будет ездить ,имеется в виду общественный ,которого (обещанного вами ) до сих пор нет. А ездят только обшарпанные маршрутки (повысившие ценник проезда) и несколько автобусов - призраков .Не мне подсказывать,что и как вам,однако надо всё в комплексе решать вопросы на всех уровнях. Утром не сесть в общественный транспорт ,везде долго был гололёд который только после многих травм граждан начали чистить. Да много чего ещё. Хотя в целом конечно вы идёте в правильном направлении ,но хотелось бы что бы вы почаще общались с народом. Ведь интернет приёмные у вас не работают и уже давно. Хотя у вас (мы это знаем) есть люди которые должны собирать информацию . Не в обиду вам ,но наш уважаемый президент Путин Владимир Владимирович всегда общается с народом и везде и это должно быть примерам для руководства нашего любимого и красивого Алтайского края.
09:42:47 01-02-2024
гость (15:03:38 31-01-2024) Уважаемый Виктор Петрович ,а какой транспорт будет ездить ,и... Патоки-то сколько. Это хорошо, что Томенко на такие вещи не отвлекается, а то бы диатез начался.
16:46:07 31-01-2024
Тоннель под или мост над вокзалом стал бы украшением Барнаула.
08:40:41 01-02-2024
Гость (16:46:07 31-01-2024) Тоннель под или мост над вокзалом стал бы украшением Барнаул... Сколько его будут строить, если Ж\Д даст снова окно по 2 часа в сутки на работы? Даже про день уже не говорим.
17:20:39 31-01-2024
Тоннель под вокзалом у них смелости не хватит задумать
18:31:27 31-01-2024
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко:"Новая развязка, помимо прочего, безусловно, станет одним из самых заметных архитектурных сооружений Барнаула, можно сказать – украшением города. Поэтому также стоит вопрос об организации подсветки развязки"/////////////////// Многоуважаемый Виктор Петрович! А кто будет оплачивать сей банкет? Вот рядом на амике поучительная статья для тех, кому отключат электричество. Вы с ней ознакомились? Вы в курсе, сколько в Барнауле стоит кВт?
19:04:31 31-01-2024
Надо было на мало-тобольской (Барнаульском Арбате) строить
19:28:10 31-01-2024
Тоннель под жд вокзалом а также подземный трамвай, станут украшением города, а развязка как и небоскребы на оби только бонус. Вот если развязка еще с новым мостом буден интегрирована, то вообще супер.
21:28:36 31-01-2024
Точно сказал про кластер, по Аванесова до Пожарного) особо про освещение)))))))))) я проооочистку и вывоз сугробов и не думал говорить) до Алтая. А шкрябать обочины это последнее дело! весной растает!
09:45:10 01-02-2024
Бетонный путепровод - украшение города..... Чувству прекрасного можно позавидовать.
11:54:09 01-02-2024
Затягивать с работами на развязке нельзя – на это направлены усилия большой команды --------- А с музеем на пл. Октября значит можно затягивать???
21:31:18 01-02-2024
Просто воруют бабки. Такое сооружение там некчему. 1.5 ярда(смысл? >