Томенко: новая трехуровневая развязка с подсветкой станет украшением Барнаула

Строящийся объект должен быть готов к концу 2024 года

31 января 2024, 14:27, ИА Амител

Строительство развязки в январе 2024 года / Фото: amic.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко обсудил строительство трехуровневой развязки на Змеиногорском тракте в Барнауле. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

"Новая развязка, помимо прочего, безусловно, станет одним из самых заметных архитектурных сооружений Барнаула, можно сказать – украшением города. Поэтому также стоит вопрос об организации подсветки развязки", – подчеркнул он.

Напомним, трехуровневая развязка общей стоимостью 2,9 млрд рублей, которая должна быть готова к концу 2024 года, станет самым крупным инфраструктурным проектом Алтайского края за последние 10 лет. Она позволит минимум в полтора раза увеличить пропускную способность.