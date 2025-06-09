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В Барнауле трамвай сошел с рельсов и заблокировал движение на проспекте Ленина

Обстоятельства аварии не уточняют

09 июня 2025, 13:15, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

На проспекте Ленина в Барнауле трамвай сошел с рельсов и перекрыл движение в обе стороны. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".

Авария произошла на пересечении проспекта Ленина с улицей Северо-Западной. Судя по кадрам, вагон развернулся по диагонали и создал заторовую ситуацию как для трамваев, так и для автомобилей.

Информации о пострадавших нет. Обстоятельства ДТП неизвестны.

Ранее в краевой столице столкнулись УАЗ и трамвай в районе остановки "Алтайский завод агрегатов". Предварительно, 41-летний водитель "буханки" ехал по переулку Малому Прудскому со стороны Интернациональной в направлении улицы Анатолия. Во время движения он не уступил дорогу трамваю и врезался в него. 

В результате удара шофер УАЗа вылетел из кабины и получил травму головы. С его слов, трамвай он не заметил. Водитель электротранспорта в то же время утверждал, что ехал со скоростью 23 км/ч. Правоохранители организовали проверку по факту случившегося.

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

"Оба неслись". В Барнауле столкнулись УАЗ и трамвай

Водитель "буханки" вылетел из кабины и получил травму головы
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Барнаул Происшествия трамваи

Комментарии 9

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Гость

13:35:50 09-06-2025

сообщите механику этой клоунады потом, очень интересно. Как "корова на льду" реально выглядит

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Шинник

13:40:45 09-06-2025

колёсные пары ушли по разным направлениям...
не удивлюсь если опять "стрелка-автомат" виновата... (было уже на этом участке подобное !)

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13:43:02 09-06-2025

Трамвай задолбался ездить по одним и тем же рельсам, и прямо на пешеходном переходе решил уйти с работы по своим делам.

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Гость

13:49:01 09-06-2025

Да, заторовая ситуация. Велик и могуч

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Гость

14:14:54 09-06-2025

Лихо скекнул...

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Гость

14:56:58 09-06-2025

Обалдеть. Там же пешеходный переход. Люди могли стоять - ждать зелёный. Вот это бы мясорубка была. Кто за этот бардак отвечает вообще и когда это закончится

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Шинник

15:27:24 09-06-2025

Гость (14:56:58 09-06-2025)Там же пешеходный переход. Люди могли стоять. Вот это бы мясорубка была .. поэтому я лично всегда на подобных "стрелках-автоматах стою подальше от ЖД полотна и жду пока проедет трамвай !!!

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Гость

16:13:33 09-06-2025

оттэта раскоряка! Почище волачковой

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Гость

18:57:38 09-06-2025

неудачно как-то реклама выглядит на трамвае в такой ситуации. патовой

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