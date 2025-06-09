В Барнауле трамвай сошел с рельсов и заблокировал движение на проспекте Ленина
Обстоятельства аварии не уточняют
09 июня 2025, 13:15, ИА Амител
На проспекте Ленина в Барнауле трамвай сошел с рельсов и перекрыл движение в обе стороны. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".
Авария произошла на пересечении проспекта Ленина с улицей Северо-Западной. Судя по кадрам, вагон развернулся по диагонали и создал заторовую ситуацию как для трамваев, так и для автомобилей.
Информации о пострадавших нет. Обстоятельства ДТП неизвестны.
Ранее в краевой столице столкнулись УАЗ и трамвай в районе остановки "Алтайский завод агрегатов". Предварительно, 41-летний водитель "буханки" ехал по переулку Малому Прудскому со стороны Интернациональной в направлении улицы Анатолия. Во время движения он не уступил дорогу трамваю и врезался в него.
В результате удара шофер УАЗа вылетел из кабины и получил травму головы. С его слов, трамвай он не заметил. Водитель электротранспорта в то же время утверждал, что ехал со скоростью 23 км/ч. Правоохранители организовали проверку по факту случившегося.
13:35:50 09-06-2025
сообщите механику этой клоунады потом, очень интересно. Как "корова на льду" реально выглядит
13:40:45 09-06-2025
колёсные пары ушли по разным направлениям...
не удивлюсь если опять "стрелка-автомат" виновата... (было уже на этом участке подобное !)
13:43:02 09-06-2025
Трамвай задолбался ездить по одним и тем же рельсам, и прямо на пешеходном переходе решил уйти с работы по своим делам.
13:49:01 09-06-2025
Да, заторовая ситуация. Велик и могуч
14:14:54 09-06-2025
Лихо скекнул...
14:56:58 09-06-2025
Обалдеть. Там же пешеходный переход. Люди могли стоять - ждать зелёный. Вот это бы мясорубка была. Кто за этот бардак отвечает вообще и когда это закончится
15:27:24 09-06-2025
Гость (14:56:58 09-06-2025)Там же пешеходный переход. Люди могли стоять. Вот это бы мясорубка была .. поэтому я лично всегда на подобных "стрелках-автоматах стою подальше от ЖД полотна и жду пока проедет трамвай !!!
16:13:33 09-06-2025
оттэта раскоряка! Почище волачковой
18:57:38 09-06-2025
неудачно как-то реклама выглядит на трамвае в такой ситуации. патовой