В Барнауле трамвай сошел с рельсов и заблокировал движение на проспекте Ленина

Обстоятельства аварии не уточняют

09 июня 2025, 13:15, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

На проспекте Ленина в Барнауле трамвай сошел с рельсов и перекрыл движение в обе стороны. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".

Авария произошла на пересечении проспекта Ленина с улицей Северо-Западной. Судя по кадрам, вагон развернулся по диагонали и создал заторовую ситуацию как для трамваев, так и для автомобилей.

Информации о пострадавших нет. Обстоятельства ДТП неизвестны.

Ранее в краевой столице столкнулись УАЗ и трамвай в районе остановки "Алтайский завод агрегатов". Предварительно, 41-летний водитель "буханки" ехал по переулку Малому Прудскому со стороны Интернациональной в направлении улицы Анатолия. Во время движения он не уступил дорогу трамваю и врезался в него.

В результате удара шофер УАЗа вылетел из кабины и получил травму головы. С его слов, трамвай он не заметил. Водитель электротранспорта в то же время утверждал, что ехал со скоростью 23 км/ч. Правоохранители организовали проверку по факту случившегося.