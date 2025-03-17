В Барнауле участились случаи мошенничества от имени специалистов водоканала

Аферисты заявляют о необходимости проведения работ со счетчиками и коммуникациями

17 марта 2025, 16:15, ИА Амител

Жертва мошенников / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Барнауле неизвестные со скрытых номеров звонят жителям, представляются специалистами водоканала и получают доступ к порталу "Госуслуги", сообщает "Росводоканал Барнаул".

Аферисты заявляют о необходимости проведения работ со счетчиками холодного водоснабжения и водоотведения, а также с коммуникациями ЖКХ. Чтобы подтвердить запись на оказание услуг, просят назвать код из СМС.

"Сообщать такой код неизвестным ни в коем случае не нужно, потому что так мошенники получат доступ к порталу "Госуслуги". Специалисты водоканала не направляют абонентам СМС для подтверждения операций. Будьте внимательны. Настоятельно рекомендуем в подобных случаях проверять достоверность информации и уточнять данные непосредственно в водоканале по официальным телефонам контакт-центра", – подчеркнула начальник центра обслуживания абонентов "Росводоканал Барнаул" Наталья Семикрас.

Чтобы обезопасить себя:

не вступайте в диалог с незнакомыми и подозрительными людьми;

не выполняйте никаких требований по передаче персональных данных или кодов для проведения каких бы то ни было операций;

не переходите по ссылкам в подозрительных сообщениях;

если у вас возникнут сомнения, позвоните в контакт-центр "Росводоканал Барнаул" по телефонам 8 (3852) 500-101 и 202-200.

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