Россиянам назвали самые популярные мошеннические схемы и способы защиты от них

В следующем году они станут еще изощреннее, предупредил эксперт

28 декабря 2024, 08:00, ИА Амител

Телефон в руках / Фото: pxhere.com

Стали известны топ-10 наиболее популярных мошеннических схем 2024 года. В 2025-м они могут стать еще изощреннее, рассказал "Секрету фирмы" генеральный директор ELS GROUP, президент Европейской Юридической Службы Сергей Бекренев. Он также поделился способами защиты от аферистов.

Сообщение от "босса"

Суть: мошенники пишут от имени руководителя с просьбой перевести деньги.

"Чтобы усыпить бдительность, мошенники сначала обсуждают рабочие вопросы или личные темы", – пояснил Бекренев.

Как защититься: перепроверяйте просьбу, связавшись с начальником напрямую.

Перевод на "безопасный счет"

Суть: лжесотрудники банка предлагают перевести деньги "для защиты от мошенников".

Как защититься: не существует безопасных счетов. Завершите разговор и свяжитесь с банком через официальный номер.

Звонок от сотового оператора

Суть: злоумышленники под предлогом продления договора запрашивают код из СМС для доступа к личным данным.

Как защититься: не сообщайте коды и уточняйте информацию у оператора по официальному номеру.

Звонок от "Госуслуг"

Суть: мошенники звонят от лица портала, чтобы узнать пароль к учетной записи.

Как защититься: никому не сообщайте пароли и коды.

"Получив доступ, мошенники могут брать кредиты на ваше имя", – подчеркнул эксперт.

Звонок из Социального фонда

Суть: под предлогом диспансеризации или обновления полиса просят код из СМС.

Как защититься: не передавайте коды и пароли третьим лицам.

Сообщение от знакомого в соцсетях

Суть: злоумышленники пишут от имени друга с просьбой занять денег.

Как защититься: перепроверяйте запросы, звоните знакомому.

Ложные инвестиции

Суть: обещают высокий доход от вложений, в реальности деньги присваивают себе.

Как защититься: проверяйте компании и не переводите деньги физлицам.

Фальшивая благотворительность

Суть: мошенники собирают деньги на детей или животных, используя ложные фонды.

Как защититься: делайте пожертвования только через проверенные фонды.

Оплата товаров с рук

Суть: мошенники на сайтах объявлений просят оплатить товар по ссылке, крадут деньги и данные.

Как защититься: не переходите по сторонним ссылкам, оплачивайте только на сайте.

Возврат денег за некачественный товар

Суть: лжепредставители программы возврата требуют оплатить страховку.

Как защититься: не переводите деньги на неизвестные карты.

Главное правило

Сергей Бекренев напомнил, что в контексте разговоров с мошенниками лучшая защита – это не нападение, а знания.