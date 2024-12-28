Россиянам назвали самые популярные мошеннические схемы и способы защиты от них
В следующем году они станут еще изощреннее, предупредил эксперт
28 декабря 2024, 08:00, ИА Амител
Стали известны топ-10 наиболее популярных мошеннических схем 2024 года. В 2025-м они могут стать еще изощреннее, рассказал "Секрету фирмы" генеральный директор ELS GROUP, президент Европейской Юридической Службы Сергей Бекренев. Он также поделился способами защиты от аферистов.
Сообщение от "босса"
Суть: мошенники пишут от имени руководителя с просьбой перевести деньги.
"Чтобы усыпить бдительность, мошенники сначала обсуждают рабочие вопросы или личные темы", – пояснил Бекренев.
Как защититься: перепроверяйте просьбу, связавшись с начальником напрямую.
Перевод на "безопасный счет"
Суть: лжесотрудники банка предлагают перевести деньги "для защиты от мошенников".
Как защититься: не существует безопасных счетов. Завершите разговор и свяжитесь с банком через официальный номер.
Звонок от сотового оператора
Суть: злоумышленники под предлогом продления договора запрашивают код из СМС для доступа к личным данным.
Как защититься: не сообщайте коды и уточняйте информацию у оператора по официальному номеру.
Звонок от "Госуслуг"
Суть: мошенники звонят от лица портала, чтобы узнать пароль к учетной записи.
Как защититься: никому не сообщайте пароли и коды.
"Получив доступ, мошенники могут брать кредиты на ваше имя", – подчеркнул эксперт.
Звонок из Социального фонда
Суть: под предлогом диспансеризации или обновления полиса просят код из СМС.
Как защититься: не передавайте коды и пароли третьим лицам.
Сообщение от знакомого в соцсетях
Суть: злоумышленники пишут от имени друга с просьбой занять денег.
Как защититься: перепроверяйте запросы, звоните знакомому.
Ложные инвестиции
Суть: обещают высокий доход от вложений, в реальности деньги присваивают себе.
Как защититься: проверяйте компании и не переводите деньги физлицам.
Фальшивая благотворительность
Суть: мошенники собирают деньги на детей или животных, используя ложные фонды.
Как защититься: делайте пожертвования только через проверенные фонды.
Оплата товаров с рук
Суть: мошенники на сайтах объявлений просят оплатить товар по ссылке, крадут деньги и данные.
Как защититься: не переходите по сторонним ссылкам, оплачивайте только на сайте.
Возврат денег за некачественный товар
Суть: лжепредставители программы возврата требуют оплатить страховку.
Как защититься: не переводите деньги на неизвестные карты.
Главное правило
Сергей Бекренев напомнил, что в контексте разговоров с мошенниками лучшая защита – это не нападение, а знания.
"Всегда ставьте под сомнение то, что вам говорят. Знания о мошеннических схемах помогут сохранить ваши деньги и нервы", – заключил он.
08:28:48 28-12-2024
Не знаю правда или нет, по Вести ФМ послушал новость, мужику на Камчатке предложили поджечь полицию, он запросил 50 тысяч, ему перевели, он ушел бухать и перестал выходить на связь. Когда соответствующие органы у него спросили, зачем он взял деньги, он сказал, чтобы нанести урон врагу. Его вроде бы простили. Сказали на СМЕРШ похоже
08:45:58 28-12-2024
Гость (08:28:48 28-12-2024) Не знаю правда или нет, по Вести ФМ послушал новость, мужику... зачем он взял деньги --- так то потерпевших нет, какие к нему вопросы
10:50:00 28-12-2024
Пишут про мужика с Сахалина который раскрутил их на 50, пропил, попросил еще задатка, дали 20, тоже пропил - и пропал из эфира.
Думаю это сделка с дьяволом.