В Барнауле усилят безопасность из-за возможных терактов в торговых центрах

При этом ранее власти региона призвали не верить информации о вероятных нападениях на ТЦ

28 марта 2024, 14:55, ИА Амител

Торговый центр / Фото: unsplash.com

В Барнауле усилят меры безопасности из-за сообщений о готовящихся терактах в торговых центрах города. Об этом во время сессии АКЗС 28 марта сообщил глава регионального МВД Андрей Подолян.

Вопрос об возможном усилении охраны начальнику ведомства задала депутат-социалист Евгения Боровикова. Она напомнила, что после теракта в "Крокус Сити Холле" дети и взрослые по всей России, в том числе в Алтайском крае, начали массово получать предложение организовать в начале апреля новые провокации. Неизвестные сулят большое вознаграждение, а на отказ отвечают угрозами.

Начальник ГУ МВД отметил, что ведомство реагирует на каждое сообщение о возможных терактах, поэтому заранее говорить о том, что в этот раз информация будет ложной, "он не рискнет".

"Но, конечно, у нас есть понимание, откуда все идет. Центры принятия решений, технологии, направленные против нашей молодежи, находятся на территории Украины. Даже если понимаем, что информация на 99% – ложь, мы все равно работаем как по реальному факту. Поэтому предусматриваем усиление в том числе", – сообщил Подолян.

Напомним, что ранее сообщения о готовящихся нападениях на торговые центры Барнаула прокомментировали власти региона. Они заявили, что информации доверять не стоит и назвали ее "элементом продолжающейся гибридной войны, которая неприкрыто ведется против нашей страны".