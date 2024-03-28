В Барнауле усилят безопасность из-за возможных терактов в торговых центрах
При этом ранее власти региона призвали не верить информации о вероятных нападениях на ТЦ
28 марта 2024, 14:55, ИА Амител
В Барнауле усилят меры безопасности из-за сообщений о готовящихся терактах в торговых центрах города. Об этом во время сессии АКЗС 28 марта сообщил глава регионального МВД Андрей Подолян.
Вопрос об возможном усилении охраны начальнику ведомства задала депутат-социалист Евгения Боровикова. Она напомнила, что после теракта в "Крокус Сити Холле" дети и взрослые по всей России, в том числе в Алтайском крае, начали массово получать предложение организовать в начале апреля новые провокации. Неизвестные сулят большое вознаграждение, а на отказ отвечают угрозами.
Начальник ГУ МВД отметил, что ведомство реагирует на каждое сообщение о возможных терактах, поэтому заранее говорить о том, что в этот раз информация будет ложной, "он не рискнет".
"Но, конечно, у нас есть понимание, откуда все идет. Центры принятия решений, технологии, направленные против нашей молодежи, находятся на территории Украины. Даже если понимаем, что информация на 99% – ложь, мы все равно работаем как по реальному факту. Поэтому предусматриваем усиление в том числе", – сообщил Подолян.
Напомним, что ранее сообщения о готовящихся нападениях на торговые центры Барнаула прокомментировали власти региона. Они заявили, что информации доверять не стоит и назвали ее "элементом продолжающейся гибридной войны, которая неприкрыто ведется против нашей страны".
15:21:09 28-03-2024
Только в ТЦ? А в других местах не надо ? Школы,садики,больницы и т.д.
15:33:48 28-03-2024
Гость (15:21:09 28-03-2024) Только в ТЦ? А в других местах не надо ? Школы,садики,больни... В России порядка 120 000 школ. Плюс дет сады,больницы, лагеря и тд. Численности всей российской армии не хватит для охраны. Также как и для охраны всех ТЦ.
16:01:56 28-03-2024
Напомнило ситуацию когда во время ковида ездили машины и обрабатывали пр. Ленина от ковида.)) Не за бесплатно, заботились о населении. Только благодаря этому мы и выжили...
16:14:40 28-03-2024
А может лучше всю понаехавшую алькаиду, вместе с выводком депортировать в кишлаки?
19:50:53 28-03-2024
Гость (16:14:40 28-03-2024) А может лучше всю понаехавшую алькаиду, вместе с выводком д... Правильные мысли... Приезд в страну только по приглашению для выполнения работ... Проживание только вне населенных пунктов за счет работодателя. На работу с работы транспорт работодателя... Никаких контактов с местным населением.
12:01:17 29-03-2024
Гость (16:14:40 28-03-2024) А может лучше всю понаехавшую алькаиду, вместе с выводком д... минусуют товарищи новые граждане рф?
17:37:46 28-03-2024
Может вообще отказаться от такого явления как торговый центр?! Может магазины, кинотеатры, клубы...!?
05:40:36 29-03-2024
Гость (17:37:46 28-03-2024) Может вообще отказаться от такого явления как торговый центр... аааа. так дело в названии
18:15:27 28-03-2024
Как вообще можно в наших реалиях обезопасить людей на 100%. Может пока не ходить никуда, пока опасность. Не помрём поди.
20:49:48 28-03-2024
Нападение было не на кассе, а на концертный заполненный зал. Без представления интерес террористов бы не состоялся. Усилением охраны проблему не решить
22:16:14 28-03-2024
Гость (20:49:48 28-03-2024) Нападение было не на кассе, а на концертный заполненный зал....
А с ослаблением охраны проблема решится.Из дурки пишешь?)