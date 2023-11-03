В Барнауле установили новый светофор на одном из оживленных участков

Объект разместили по улице Челюскинцев

03 ноября 2023, 07:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Барнауле установили новый светофор в районе остановки "Партизанская (Челюскинцев)", сообщает "Катунь 24".

По данным издания, вместо предупреждающего светофора в районе здания № 75 на Челюскинцев теперь организован регулируемый пешеходный переход.

Ранее сообщили, что всего в городе установят 18 транспортных и 8 пешеходных светофорных объектов.