В Барнауле установили новый светофор на одном из оживленных участков
Объект разместили по улице Челюскинцев
03 ноября 2023, 07:45, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Барнауле установили новый светофор в районе остановки "Партизанская (Челюскинцев)", сообщает "Катунь 24".
По данным издания, вместо предупреждающего светофора в районе здания № 75 на Челюскинцев теперь организован регулируемый пешеходный переход.
Ранее сообщили, что всего в городе установят 18 транспортных и 8 пешеходных светофорных объектов.
09:28:11 03-11-2023
Лучше бы поставили уже светофор на Ядринцева*Партизанская. Там и ОТ ходит, и теперь со всех переулков как тараканы лезут на дорогу.
10:23:00 03-11-2023
Это Вы у ЛДПР спросите. Они еще два года назад обещали поставить там светофор. А на Челюскинцев поставили и не подключили. Когда подключат неизвестно.
20:17:08 05-11-2023
Надо установить светофор ул Папанинцев и переулок Ядринцева.
20:17:48 05-11-2023
Надо установить светофор ул Папанинцев и переулок Ядринцева.