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В Барнауле установили новый светофор на одном из оживленных участков

Объект разместили по улице Челюскинцев

03 ноября 2023, 07:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Барнауле установили новый светофор в районе остановки "Партизанская (Челюскинцев)", сообщает "Катунь 24".

По данным издания, вместо предупреждающего светофора в районе здания №  75 на Челюскинцев теперь организован регулируемый пешеходный переход.

Ранее сообщили, что всего в городе установят 18 транспортных и 8 пешеходных светофорных объектов.

Барнаул светофоры

Комментарии 4

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Абориген

09:28:11 03-11-2023

Лучше бы поставили уже светофор на Ядринцева*Партизанская. Там и ОТ ходит, и теперь со всех переулков как тараканы лезут на дорогу.

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Лучше бы поставили на Ядринцев

10:23:00 03-11-2023

Это Вы у ЛДПР спросите. Они еще два года назад обещали поставить там светофор. А на Челюскинцев поставили и не подключили. Когда подключат неизвестно.

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Сергей

20:17:08 05-11-2023

Надо установить светофор ул Папанинцев и переулок Ядринцева.

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Сергей

20:17:48 05-11-2023

Надо установить светофор ул Папанинцев и переулок Ядринцева.

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