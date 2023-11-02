В Барнауле построили пункт весового контроля на Павловском тракте

Он начнет работать в конце ноября

02 ноября 2023, 13:15, ИА Амител

Фото: barnaul.org

В Барнауле завершили строительство нового пункта весового контроля на Павловском тракте со стороны аэропорта, сообщили в мэрии.

Дорожники выполнили устройство переходно-скоростной полосы, полосы отгона и площадки под лабораторию. Работать пункт начнет в конце ноября.

На сегодня в краевой столице есть еще два пункта весового контроля – "Понтонный мост" и "Поселок Затон". Такие сооружения предназначены для выявления транспортных средств с превышением весовых и габаритных параметров.

Подобный контроль способствует продлению срока службы дорог.