В Барнауле построили пункт весового контроля на Павловском тракте
Он начнет работать в конце ноября
02 ноября 2023, 13:15, ИА Амител
Фото: barnaul.org
В Барнауле завершили строительство нового пункта весового контроля на Павловском тракте со стороны аэропорта, сообщили в мэрии.
Дорожники выполнили устройство переходно-скоростной полосы, полосы отгона и площадки под лабораторию. Работать пункт начнет в конце ноября.
На сегодня в краевой столице есть еще два пункта весового контроля – "Понтонный мост" и "Поселок Затон". Такие сооружения предназначены для выявления транспортных средств с превышением весовых и габаритных параметров.
Подобный контроль способствует продлению срока службы дорог.
13:22:04 02-11-2023
Главное чтобы они работали правильно, а не завышали вес чтобы на пустом месте штрафовать
15:18:22 02-11-2023
Весы бесплатные?
23:13:56 02-11-2023
Под аэропортовским мостом бросили весы а здесь поставили. В чем прикол?