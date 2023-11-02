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В Барнауле построили пункт весового контроля на Павловском тракте

Он начнет работать в конце ноября

02 ноября 2023, 13:15, ИА Амител

Фото: barnaul.org
Фото: barnaul.org

В Барнауле завершили строительство нового пункта весового контроля на Павловском тракте со стороны аэропорта, сообщили в мэрии.

Дорожники выполнили устройство переходно-скоростной полосы, полосы отгона и площадки под лабораторию. Работать пункт начнет в конце ноября.

На сегодня в краевой столице есть еще два пункта весового контроля – "Понтонный мост" и "Поселок Затон". Такие сооружения предназначены для выявления транспортных средств с превышением весовых и габаритных параметров.

Подобный контроль способствует продлению срока службы дорог.

Барнаул Дороги

Комментарии 3

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Гость

13:22:04 02-11-2023

Главное чтобы они работали правильно, а не завышали вес чтобы на пустом месте штрафовать

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гость

15:18:22 02-11-2023

Весы бесплатные?

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Гость

23:13:56 02-11-2023

Под аэропортовским мостом бросили весы а здесь поставили. В чем прикол?

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