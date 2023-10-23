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На четырех участках в Барнауле установят светофоры

Всего в городе установят 18 транспортных, а также 8 пешеходных светофорных объектов

23 октября 2023, 20:16, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

В Барнауле подрядчик "Алтайсветстрой" монтирует новые светофорные комплексы. Как сообщает пресс-центр мэрии города, сейчас работы идут на пешеходном переходе в районе "Теплого рынка" на Павловском тракте.

На участке установили стойки опоры и уже монтируют светофорное оборудование. Ранее схожие работы выполнили возле остановки "Спортивная школа" на улице Северо-Западной. До конца ноября компания установит на этих участках необходимые дорожные знаки, смонтирует дополнительное освещение, а также наладит работу светофоров.

Также в Барнауле установили светофоры возле Службы занятости на проспекте Строителей. Их работу синхронизируют с регулирующим движение устройством на пересечении Строителей и переулка Ядринцева. А вместо предупреждающего светофора на улице Челюскинцев в районе здания № 75 сделают регулируемый пешеходный переход.

Таким образом, всего в городе установят 18 транспортных, а также 8 пешеходных светофорных объектов.

Барнаул Дороги дорожное движение

Комментарии 11

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Гость

22:09:53 23-10-2023

На ул.Фомина поставьте камеры и светофоры пожалуйста

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Гость

23:54:52 23-10-2023

Гость (22:09:53 23-10-2023) На ул.Фомина поставьте камеры и светофоры пожалуйста... А зачем на Фомина камеры?

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Гость

22:34:22 23-10-2023

Капец. Наступают на горло песне.

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Гость

23:11:42 23-10-2023

Это на какой улице у нас такие желтые светофоры с козырьками?

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Татьяна

00:07:59 24-10-2023

Поставьте светофор на перекрестке ул.А.Петрова и ул.Телефонной.пожалуйста.Такое движение,машины часто бьются.Дети,да и взрослые не могут перейти дороги.

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Наталья

08:01:17 24-10-2023

Очень необходим светофор в п. Южном, выезд с Белинского на Дзержинского. В этом месте и автобусы выезжают, и машины, вправо, влево выезжают, и пешеходы переходят. Когда идет поток машин по Дзержинского, выехать вообще не возможно.

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Гость

08:51:30 24-10-2023

Правильно. Мост на Новом рынке скоро откроют, пробки сократятся - непорядок! Нужно поддерживать их количество, длину и плотность! Поэтому поставим светофоры не только там где нужны, но и там, где в них нет необходимости

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Елена

09:26:05 24-10-2023

Здравствуйте, очень ждём пешеходный светофор на Ядринцева /Песчаная- есть заключение ГИБДД о необходимости его установки! Детки ходят в школу через этот перекрёсток, а некоторые водители даже не притормаживают!

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Гость

10:27:25 24-10-2023

Все светофоры нада убрать на них вечно пробки.

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Маша

11:45:32 24-10-2023

"Натыкивание" светофорами ГЛАВНУЮ магистральную улицу г. Барнаула является вредительством! С Павловского тракта необходимо убрать все светофоры. В г. Барнаул только на Павловском тракте есть два подземных пешеходных переходов построенных во времена СССР. В других городах России строят надземные пешеходные переходы. В СССР Павловский тракт проектировался как Магистраль т.е. движения без остановок!!! А нынешние чинуши осваивать Бюджет только умеют.

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Гость

19:36:55 24-10-2023

Маша (11:45:32 24-10-2023) "Натыкивание" светофорами ГЛАВНУЮ магистральную улицу г. Бар... а в других городах мира подземные переходы закапывают, а надземные сносят. Это издевательство над человеком.

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