На четырех участках в Барнауле установят светофоры
Всего в городе установят 18 транспортных, а также 8 пешеходных светофорных объектов
23 октября 2023, 20:16, ИА Амител
В Барнауле подрядчик "Алтайсветстрой" монтирует новые светофорные комплексы. Как сообщает пресс-центр мэрии города, сейчас работы идут на пешеходном переходе в районе "Теплого рынка" на Павловском тракте.
На участке установили стойки опоры и уже монтируют светофорное оборудование. Ранее схожие работы выполнили возле остановки "Спортивная школа" на улице Северо-Западной. До конца ноября компания установит на этих участках необходимые дорожные знаки, смонтирует дополнительное освещение, а также наладит работу светофоров.
Также в Барнауле установили светофоры возле Службы занятости на проспекте Строителей. Их работу синхронизируют с регулирующим движение устройством на пересечении Строителей и переулка Ядринцева. А вместо предупреждающего светофора на улице Челюскинцев в районе здания № 75 сделают регулируемый пешеходный переход.
Таким образом, всего в городе установят 18 транспортных, а также 8 пешеходных светофорных объектов.
22:09:53 23-10-2023
На ул.Фомина поставьте камеры и светофоры пожалуйста
23:54:52 23-10-2023
Гость (22:09:53 23-10-2023) На ул.Фомина поставьте камеры и светофоры пожалуйста... А зачем на Фомина камеры?
22:34:22 23-10-2023
Капец. Наступают на горло песне.
23:11:42 23-10-2023
Это на какой улице у нас такие желтые светофоры с козырьками?
00:07:59 24-10-2023
Поставьте светофор на перекрестке ул.А.Петрова и ул.Телефонной.пожалуйста.Такое движение,машины часто бьются.Дети,да и взрослые не могут перейти дороги.
08:01:17 24-10-2023
Очень необходим светофор в п. Южном, выезд с Белинского на Дзержинского. В этом месте и автобусы выезжают, и машины, вправо, влево выезжают, и пешеходы переходят. Когда идет поток машин по Дзержинского, выехать вообще не возможно.
08:51:30 24-10-2023
Правильно. Мост на Новом рынке скоро откроют, пробки сократятся - непорядок! Нужно поддерживать их количество, длину и плотность! Поэтому поставим светофоры не только там где нужны, но и там, где в них нет необходимости
09:26:05 24-10-2023
Здравствуйте, очень ждём пешеходный светофор на Ядринцева /Песчаная- есть заключение ГИБДД о необходимости его установки! Детки ходят в школу через этот перекрёсток, а некоторые водители даже не притормаживают!
10:27:25 24-10-2023
Все светофоры нада убрать на них вечно пробки.
11:45:32 24-10-2023
"Натыкивание" светофорами ГЛАВНУЮ магистральную улицу г. Барнаула является вредительством! С Павловского тракта необходимо убрать все светофоры. В г. Барнаул только на Павловском тракте есть два подземных пешеходных переходов построенных во времена СССР. В других городах России строят надземные пешеходные переходы. В СССР Павловский тракт проектировался как Магистраль т.е. движения без остановок!!! А нынешние чинуши осваивать Бюджет только умеют.
19:36:55 24-10-2023
Маша (11:45:32 24-10-2023) "Натыкивание" светофорами ГЛАВНУЮ магистральную улицу г. Бар... а в других городах мира подземные переходы закапывают, а надземные сносят. Это издевательство над человеком.