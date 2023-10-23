На четырех участках в Барнауле установят светофоры

Всего в городе установят 18 транспортных, а также 8 пешеходных светофорных объектов

23 октября 2023, 20:16, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Барнауле подрядчик "Алтайсветстрой" монтирует новые светофорные комплексы. Как сообщает пресс-центр мэрии города, сейчас работы идут на пешеходном переходе в районе "Теплого рынка" на Павловском тракте.

На участке установили стойки опоры и уже монтируют светофорное оборудование. Ранее схожие работы выполнили возле остановки "Спортивная школа" на улице Северо-Западной. До конца ноября компания установит на этих участках необходимые дорожные знаки, смонтирует дополнительное освещение, а также наладит работу светофоров.

Также в Барнауле установили светофоры возле Службы занятости на проспекте Строителей. Их работу синхронизируют с регулирующим движение устройством на пересечении Строителей и переулка Ядринцева. А вместо предупреждающего светофора на улице Челюскинцев в районе здания № 75 сделают регулируемый пешеходный переход.

Таким образом, всего в городе установят 18 транспортных, а также 8 пешеходных светофорных объектов.