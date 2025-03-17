В Барнауле устранили крупную коммунальную аварию
Воду вновь получили 14 многоэтажных домов и свыше 700 частных, а также соцобъекты и административные здания
17 марта 2025, 08:40, ИА Амител
Специалисты барнаульского водоканала устранили повреждение водопровода диаметром 250 мм по ул. Кулагина, 7. Об этом информирует "Росводоканал Барнаул".
"Повреждение водопровода по адресу ул. Кулагина, 7, устранено. Водоснабжение восстановлено", – говорится в сообщении.
Напомним, в результате аварии 16 марта без холодной воды остались 14 многоэтажных домов и свыше 700 частных, а также различные социальные объекты и административные здания.
Также из-за ремонтных работ по устранению повреждения временно изменили движение автобусов. Так, маршруты № 70р, 75, 65, 76 укоротили до ул. Кулагина, 7. Маршрут № 2 стал ездить по схеме: проспект Калинина – улица Ткацкая – улица Рубцовская – улица Маяковского – улица Кулагина, далее – без изменений.
08:52:36 17-03-2025
Оставили полностью район на сутки без воды. Делают по чайной ложки в час. Всем все равно .