В Барнауле устранили крупную коммунальную аварию и восстановили движение автобусов

В домах появилась вода, а транспорт начал работать в прежнем режиме

18 февраля 2025, 07:12, ИА Амител

Автобусы в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле устранили повреждение водопровода по ул. Кулагина, 7, которое оставило без воды более 700 домов. Об этом сообщили в мэрии.

Специалисты городского водоканала восстановили подачу воды в жилые дома и административные здания.

Также в прежнем режиме начал работать общественный транспорт: автобусные маршруты № 70р, 75, 65 и 76, которые были укорочены до улицы Кулагина, 7, ходят по стандартной схеме. Маршрут № 2 также работает в привычном режиме.

Напомним, 17 февраля из-за повреждения крупного водопровода по улице Кулагина, 7, в Барнауле перекрыли водовод диаметром 500 мм. Таким образом, в зону отключения водоснабжения попадали 12 многоквартирных и 722 частных дома. Без воды также остались 59 административных зданий, поликлиника, детский сад, общеобразовательная и спортивная школы, бойлерная.