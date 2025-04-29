В Барнауле устраняют дефекты, допущенные при ремонте гарантийных дорог

Исправить все недочеты должны до 1 июня

29 апреля 2025, 20:00, ИА Амител

Фото: мэрия Барнаула

В Барнауле продолжается ремонт гарантийных дорог, сообщили в мэрии.

Напомним, с 1 апреля в краевой столице началось обследование дорог, отремонтированных в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" и находящихся на гарантийном обслуживании у подрядчиков. Специалисты проинспектировали более 70 участков протяженностью 100 километров.

На сегодняшний день подрядчики приступили к устранению выявленных дефектов более чем на 15 объектах. Среди них:

9-й Заводской проезд;

пр. Космонавтов;

ул. Парфенова;

Павловский тракт;

ул. Малахова;

ул. Германа Титова.

Рабочие проводят обработку трещин и швов в асфальтобетонном покрытии, устранение дефектов дорожного покрытия, а также высотное регулирование колодцев.