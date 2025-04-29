В Барнауле устраняют дефекты, допущенные при ремонте гарантийных дорог
Исправить все недочеты должны до 1 июня
29 апреля 2025, 20:00, ИА Амител
В Барнауле продолжается ремонт гарантийных дорог, сообщили в мэрии.
Напомним, с 1 апреля в краевой столице началось обследование дорог, отремонтированных в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" и находящихся на гарантийном обслуживании у подрядчиков. Специалисты проинспектировали более 70 участков протяженностью 100 километров.
На сегодняшний день подрядчики приступили к устранению выявленных дефектов более чем на 15 объектах. Среди них:
- 9-й Заводской проезд;
- пр. Космонавтов;
- ул. Парфенова;
- Павловский тракт;
- ул. Малахова;
- ул. Германа Титова.
Рабочие проводят обработку трещин и швов в асфальтобетонном покрытии, устранение дефектов дорожного покрытия, а также высотное регулирование колодцев.
"Подрядчики обязаны устранить выявленные замечания до 1 июня. После этого специалисты комитета совместно с представителями подрядных организаций проведут повторное обследование", – уточнили в мэрии.
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