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В Барнауле устраняют дефекты, допущенные при ремонте гарантийных дорог

Исправить все недочеты должны до 1 июня

29 апреля 2025, 20:00, ИА Амител

Фото: мэрия Барнаула

В Барнауле продолжается ремонт гарантийных дорог, сообщили в мэрии.

Напомним, с 1 апреля в краевой столице началось обследование дорог, отремонтированных в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" и находящихся на гарантийном обслуживании у подрядчиков. Специалисты проинспектировали более 70 участков протяженностью 100 километров.

На сегодняшний день подрядчики приступили к устранению выявленных дефектов более чем на 15 объектах. Среди них: 

  • 9-й Заводской проезд;
  • пр. Космонавтов; 
  • ул. Парфенова;
  • Павловский тракт; 
  • ул. Малахова; 
  • ул. Германа Титова.

Рабочие проводят обработку трещин и швов в асфальтобетонном покрытии, устранение дефектов дорожного покрытия, а также высотное регулирование колодцев.

"Подрядчики обязаны устранить выявленные замечания до 1 июня. После этого специалисты комитета совместно с представителями подрядных организаций проведут повторное обследование", – уточнили в мэрии.

Барнаул Дороги нацпроект

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