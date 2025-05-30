В Барнауле в 2025 году благоустроят больше дворов, чем планировали

Изначально в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" хотели привести в порядок 15 дворовых территорий, но в итоге их количество увеличили до 27

30 мая 2025, 12:47, ИА Амител

Фото: администрация Барнаула / barnaul.org

В Барнауле по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" благоустроят 27 дворов. Об этом объявила пресс-служба администрации города после того, как мэр Вячеслав Франк провел выездное совещание по ул. Парижской Коммуны, 46, где также проводят благоустройство.

Изначально на заседании Общественной комиссии по реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды города Барнаула" решили благоустроить 15 дворов в 2025 году. Однако позже, после встречи с фракциями Барнаульской городской Думы, бюджету дополнительно выделили 91,1 млн рублей на благоустройство еще 12 дворовых территорий.

В итоге в Барнауле в 2025 году благоустроят 27 дворов:

по восемь – в Октябрьском и Индустриальном районах;

шесть – в Железнодорожном;

четыре – в Ленинском;

один – в Центральном.

Руководитель подрядной организации ООО "Патай" Андрей Багдасарян на совещании доложил, что работы уже начались на восьми дворовых территориях в Октябрьском, Ленинском и Железнодорожном районах.

Конкретно во дворе дома № 46 по улице Парижской Коммуны планируют отремонтировать асфальт проезда, входных узлов, тротуара, оборудовать освещение, установить скамейки и урны. Кроме того, здесь сделают песочный дворик для детей, спортплощадку с ограждением для игры в волейбол и баскетбол, а также обустроят парковку и контейнерную площадку.

Сметная стоимость работ – 10,967 млн рублей, из которых 46% дополнительного перечня (361,1 тыс. рублей) финансируют собственники. Рабочие уже подготовили все для асфальтирования проездов, установили бордюры и заасфальтировали тротуары.

Благоустройство по адресу ул. Парижской Коммуны, 46 / Фото: barnaul.org

Глава города Вячеслав Франк отметил, что с 2017 года в Барнауле по программе "Формирование комфортной городской среды" благоустроили 586 дворов, на эти цели было направлено 1,6 млрд рублей.

"Хочу поблагодарить губернатора Алтайского края Виктора Томенко, правительство Алтайского края за поддержку краевой столицы. В этом году по инициативе депутатов принято решение об увеличении количества благоустраиваемых дворов до 27. Общая сумма финансирования составляет почти 200 млн рублей. Двор по ул. Парижской Коммуны, 46, очень комфортный, уютный, стоимость благоустройства составляет около 11 млн рублей. Жители вложили почти 400 тыс. рублей", – отметил барнаульский градоначальник.

Присутствующая на совещании председатель гордумы Галина Буевич отметила, что работа по благоустройству дворов и общественных пространств ведется целенаправленно. По ее словам, в летний период депутаты совместно с администрацией не раз встретятся с жильцами и подрядчиками, чтобы проконтролировать ход работ и вовремя устранить недочеты.

"Мы из числа депутатов определили кураторов для реализации проекта на территории города. Этот опыт показывает положительные результаты такой деятельности: с каждым годом в нашем городе появляется все больше чистых, уютных и комфортных дворов с удобными парковочными местами, игровыми площадками и зелеными зонами", – добавила Галина Буевич.

Депутат Вячеслав Перерядов выразил уверенность, что в 2025 году программа благоустройства дворов "будет реализована качественно и своевременно". А член Общественной палаты Барнаула VI созыва Евгений Носенко охарактеризовал программу по благоустройству дворов как "народную", потому что "она очень востребованная".