Власти Барнаула намерены потратить 88 млн рублей на благоустройство дворов
В краевой столице планируют провести реновацию 12 дворовых территорий многоквартирных домов
12 мая 2025, 17:45, ИА Амител
Власти Барнаула ищут подрядчика, который отремонтирует дворы 12 многоквартирных домов. Соответствующий лот разместили на сайте ЕИС "Закупки".
Согласно документам, реновацию планируют провести во дворах домов по следующим адресам:
- ул. 4-я Западная, 75;
- ул. 50 лет СССР, 8, 12;
- ул. 80-й Гвардейской Дивизии, 10а;
- ул. Энтузиастов, 28;
- ул. Попова, 75, 129;
- ул. Панфиловцев, 4 к. 2;
- ул. Георгия Исакова, 122;
- ул. Деповская, 10;
- ул. Солнечная Поляна, 5 к. 1;
- ул. Чеглецова, 23.
Потенциальному подрядчику предстоит обновить существующие дворовые проезды и построить новые, а также обустроить тротуары, смонтировать освещение, установить детские площадки и малые архитектурные формы. На некоторых адресах также планируют сделать парковки и поставить ограждения.
Начальная сумма контракта составляет более 88 млн рублей. Заявки на участие в конкурсе принимают до 15 мая. Победителя аукциона определят 19 мая.
Напомним, в марте 2025 года власти также искали подрядную организацию, которая возьмется за ремонт 15 дворов в краевой столице. Начальная цена лота составляла 87 млн рублей. Согласно данным системы ЕИС "Закупки", в аукционе победила компания "Патай", которая согласилась провести реновацию территорий за 86 млн рублей.
19:38:00 12-05-2025
Жк норд на Павловском тракте 307к1 , опять получается в пролете ((
21:26:53 12-05-2025
С жильцов Энтузиастов 28 кто-то пытается собрать по 2000 р с квартиры на ремонт дороги вдоль подъездов. Интересно получается. Город выделяет деньги, а кто-то еще леваком с жителей собирает.
11:56:31 13-05-2025
Гость (21:26:53 12-05-2025) С жильцов Энтузиастов 28 кто-то пытается собрать по 2000 р с... Факт: собирают по 6000 с квартиры, разбивая на 3 платежа по 2000 р.
12:48:00 13-05-2025
Гость (21:26:53 12-05-2025) С жильцов Энтузиастов 28 кто-то пытается собрать по 2000 р с... Можешь не сдавать. Жди пару сотен оет когда в бюджете деньги появятся. Сколько в Барнауле дворов? А в год всего 12 делают.