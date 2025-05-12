Власти Барнаула намерены потратить 88 млн рублей на благоустройство дворов

В краевой столице планируют провести реновацию 12 дворовых территорий многоквартирных домов

12 мая 2025, 17:45, ИА Амител

Ремонт двора в Барнауле / Фото: amic.ru

Власти Барнаула ищут подрядчика, который отремонтирует дворы 12 многоквартирных домов. Соответствующий лот разместили на сайте ЕИС "Закупки".

Согласно документам, реновацию планируют провести во дворах домов по следующим адресам:

ул. 4-я Западная, 75;

ул. 50 лет СССР, 8, 12;

ул. 80-й Гвардейской Дивизии, 10а;

ул. Энтузиастов, 28;

ул. Попова, 75, 129;

ул. Панфиловцев, 4 к. 2;

ул. Георгия Исакова, 122;

ул. Деповская, 10;

ул. Солнечная Поляна, 5 к. 1;

ул. Чеглецова, 23.

Потенциальному подрядчику предстоит обновить существующие дворовые проезды и построить новые, а также обустроить тротуары, смонтировать освещение, установить детские площадки и малые архитектурные формы. На некоторых адресах также планируют сделать парковки и поставить ограждения.

Начальная сумма контракта составляет более 88 млн рублей. Заявки на участие в конкурсе принимают до 15 мая. Победителя аукциона определят 19 мая.

Напомним, в марте 2025 года власти также искали подрядную организацию, которая возьмется за ремонт 15 дворов в краевой столице. Начальная цена лота составляла 87 млн рублей. Согласно данным системы ЕИС "Закупки", в аукционе победила компания "Патай", которая согласилась провести реновацию территорий за 86 млн рублей.