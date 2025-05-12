НОВОСТИОбщество

Власти Барнаула намерены потратить 88 млн рублей на благоустройство дворов

В краевой столице планируют провести реновацию 12 дворовых территорий многоквартирных домов

12 мая 2025, 17:45, ИА Амител

Ремонт двора в Барнауле / Фото: amic.ru
Ремонт двора в Барнауле / Фото: amic.ru

Власти Барнаула ищут подрядчика, который отремонтирует дворы 12 многоквартирных домов. Соответствующий лот разместили на сайте ЕИС "Закупки".

Согласно документам, реновацию планируют провести во дворах домов по следующим адресам:

  • ул. 4-я Западная, 75;
  • ул. 50 лет СССР, 8, 12;
  • ул. 80-й Гвардейской Дивизии, 10а;
  • ул. Энтузиастов, 28;
  • ул. Попова, 75, 129;
  • ул. Панфиловцев, 4 к. 2;
  • ул. Георгия Исакова, 122;
  • ул. Деповская, 10;
  • ул. Солнечная Поляна, 5 к. 1;
  • ул. Чеглецова, 23.

Потенциальному подрядчику предстоит обновить существующие дворовые проезды и построить новые, а также обустроить тротуары, смонтировать освещение, установить детские площадки и малые архитектурные формы. На некоторых адресах также планируют сделать парковки и поставить ограждения.

Начальная сумма контракта составляет более 88 млн рублей. Заявки на участие в конкурсе принимают до 15 мая. Победителя аукциона определят 19 мая.

Напомним, в марте 2025 года власти также искали подрядную организацию, которая возьмется за ремонт 15 дворов в краевой столице. Начальная цена лота составляла 87 млн рублей. Согласно данным системы ЕИС "Закупки", в аукционе победила компания "Патай", которая согласилась провести реновацию территорий за 86 млн рублей.

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НОВОСТИОбщество
Барнаул закупка

Комментарии 4

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Гость

19:38:00 12-05-2025

Жк норд на Павловском тракте 307к1 , опять получается в пролете ((

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Гость

21:26:53 12-05-2025

С жильцов Энтузиастов 28 кто-то пытается собрать по 2000 р с квартиры на ремонт дороги вдоль подъездов. Интересно получается. Город выделяет деньги, а кто-то еще леваком с жителей собирает.

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Гость

11:56:31 13-05-2025

Гость (21:26:53 12-05-2025) С жильцов Энтузиастов 28 кто-то пытается собрать по 2000 р с... Факт: собирают по 6000 с квартиры, разбивая на 3 платежа по 2000 р.

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Гость

12:48:00 13-05-2025

Гость (21:26:53 12-05-2025) С жильцов Энтузиастов 28 кто-то пытается собрать по 2000 р с... Можешь не сдавать. Жди пару сотен оет когда в бюджете деньги появятся. Сколько в Барнауле дворов? А в год всего 12 делают.

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