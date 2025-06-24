В Барнауле в 2026 году снова проведут крупный форум для бизнесменов. Зачем это нужно

Первый форум молодых предпринимателей Алтая состоялся в 2024 году и стал успешным

24 июня 2025, 14:30, ИА Амител

Форум молодых предпринимателей Алтая/ Фото: vk.com/forum_altay

В Барнауле в 2026 году планируют провести второй Форум молодых предпринимателей Алтая "PROнастоящее". Первый форум прошел в конце 2024 года и стал одним из крупнейших бизнес-мероприятий года. Успех был таким, что организаторы решили продолжить работу: подобные события нужны алтайским предпринимателям. Зачем — amic.ru рассказала организатор форума Лилия Нефедова.

Идея на "ура"

Первый Форум молодых предпринимателей Алтая "PROнастоящее" состоялся 27 октября 2024 года. Как рассказывает Лилия Нефедова, он был организован благодаря гранту Росмолодёжи, помощи центра "Мой бизнес", АлтГУ, общества "Знание", властей и пр. Участие в форуме— бесплатное.

"Инициатива была моя и команды инициативных бизнесменов. На форуме "Алтай. Территория Развития" мы получили грант Росмолодёжи. Идея заинтересовала бизнесменов, мы получили отклик от властей и АлтГУ. Нашей целью было объединить молодых предпринимателей, познакомить друг с другом, показать, какие возможности есть во взаимодействии друг с другом, с чиновниками", — рассказывает Лилия.

На первом форуме работали пять треков-площадок:

"Старт" — для начинающих бизнесменов и молодёжи с бизнес-идеями;

"Масштабирование" — для действующих предпринимателей;

"Технологическое предпринимательство" — для тех, кто использует новые технологии для бизнес процессов;

"Креативные индустрии" — для тех, кто использует креативные решения для ведения бизнеса;

"GR" — круглый стол с работниками госструктур.

Хедлайнером форума стал бизнес-наставник Кирилл Любин с мастер-классом "Стратегия личного развития предпринимателя".

Участие в форуме молодых предпринимателей приняли участие почти 3,5 тысячи человек. 350 предпринимателей — оффлайн, остальные онлайн. Отклики мероприятие получило очень положительные, в том числе прозвучало много пожеланий о повторении форума. Организаторы и решили выполнить просьбу молодых бизнесменов и проводить мероприятие раз в два года. Следующий пройдет в 2026-м.

"Мы обсуждали, делать ли форум ежегодным или проводить его раз в два года. Выбрали второй вариант. Вероятно, это будет весна или осень 2026 года, также мы немного трансформируем формат. Затем, возможно, форум станет ежегодным", — говорит Нефедова.

Лилия Нефедова/ Фото: vk.com/forum_altay

Лилия отметила, что главное в проведении такого мероприятия — хорошая организация, нужно "определить его ценность для команды, участников и партнеров".

"Сегодня предприниматели искушенные. Нужно, чтобы людей это завлекло, чтобы они дошли до мероприятия. Поэтому должна быть продуманная маркетинговая компания", — пояснила Нефедова.

"Вопрос выживания"

В сообществе жить и развиваться проще. Поэтому среди молодых предпринимателей сейчас очень востребованы мероприятия по их тематике.

"Объединение предпринимателей — в том числе вопрос выживания. Когда бизнес объединяется, это его усиливает, рождаются коллаборации. Предприниматели узнают друг друга в лицо, могут развивать личный бренд, узнаваемость. Можно энергию спикера почувствовать, переложить услышанное на свои бизнес-процессы, понять ситуацию на рынке и поделиться друг с другом чаяниями. И, конечно, перенимают опыт, что очень важно", — рассказала Нефедова.

Форум молодых предпринимателей Алтая/ Фото: vk.com/forum_altay

По ее словам, сейчас её команда готовится провести сразу несколько мероприятий для молодых предпринимателей.

Но также важно то, что бизнес на таких форумах тесно взаимодействует в властями.

"У нас сейчас дружеское и лояльное отношение предпринимателей и власти, в том числе администрации Барнаула. Чиновники - открытые люди, которые ждут инициативных людей с новыми идеями и проектами, готовы их поддерживать. Причем поддержка может быть разной — финансирование, благодарность или приветственное слово на мероприятии, которое повышает уровень события. Любая поддержка усиливает бизнес", — подчеркнула Лилия Нефедова.

Материал подготовлен при поддержке комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула.