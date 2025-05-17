В Барнауле в "Ночь музеев" продлят время работы трамваев и троллейбусов

Акция состоится 17 мая

17 мая 2025, 16:55, ИА Амител

Трамвай в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле в ночь с 17 на 18 мая продлят время работы общественного транспорта в связи с проведением акции "Ночь музеев", сообщили в мэрии.

Трамваи будут ходить с 22:44 до 02:04 по маршруту: ст. Докучаево – Антона Петрова – Советской Армии – Челюскинцев – пл. Свободы.

Троллейбусы – с 21:40 до 02:35 по схеме: Взлетная – Балтийская – Малахова – Юрина – Матросова – Ленина – Строителей – пл. Победы – Строителей – Ленина – пл. Баварина. "Обратно без изменений, напрямую по проспекту Ленина", – подчеркнули в городской администрации.

Ранее рассказали, как пройдет "Ночь музеев" в Алтайском крае: чему в этом году посвящена акция, сколько времени она продлится и где что посмотреть.