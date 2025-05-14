"Ночь музеев — 2025". Как на Алтае пройдет одно из главных культурных событий года

В акции примут участие 99 музеев, которые приготовили для гостей обширную программу

14 мая 2025, 08:15, ИА Амител

Акция "Ночь музеев" / Фото: сайт Барнаула

В Алтайском крае 17 мая уже в 20-й раз пройдет акция "Ночь музеев". В этом году в ней примут участие 99 учреждений региона, значительная часть которых расположена в Барнауле. За 20 лет акция стала одним из самых популярных культурных событий в Алтайском крае, а музеи посещают десятки тысяч человек. Рассказываем о том, какую программу подготовили в 2025 году основные музеи Барнаула.

Чему в этом году посвящена "Ночь музеев"?

Общая тема – "Герои". В Алтайском крае музеи будут делать упор в программах на темы, связанные с Великой Отечественной войной.

Когда начнется "Ночь музеев"?

Торжественное открытие акции пройдет, как и в прошлые годы, в барнаульском парке "Центральный" в 18 часов. С 19 часов музеи региона уже откроют двери для посетителей, а завершится культурное событие в два часа ночи.

Что посмотреть в музее "Город"?

Там подготовили насыщенную программу. Стартует акция рядом с входом в музей на улице Л. Толстого, 2. Там выступят танцевальные коллективы, а также мастер-класс покажут каратисты. Кроме того, весь вечер на улице будут выступать барнаульские рок-группы.

Внутри же музея можно будет поучаствовать в викторине "Как Барнаул ковал Победу", а также в мастер-классе по сборке букета из шоколадных цветов от студии шоколадной флористики, изготовлению рогатки, экипировки для фронта, созданию броши из бисера. Состоится мультимедийная программа к 80-летию Победы "Их именами названы улицы" и многое другое.

Что посмотреть в Алтайском государственном краеведческом музее?

Мероприятие пройдет на нескольких площадках. Открытие можно посмотреть на улице Ползунова, 46. Гостей ждет танцевальная программа "Дочери ветра" от студии Ayuna Tribe. Вместе с ними на сцену выйдут и проведут показательные выступления участники клуба исторического фехтования "Стальной Опоссум". Внутри музея зрителей ждет программа, посвященная 250-летию известного инженера Петра Фролова.

По адресу Ползунова, 39, с 19:00 до 00:00 пройдут творческие мастер-классы. С 20:00 состоятся экскурсии "Люди-лебеди: кто они?" и "Гуркин из рода Чорос". Также можно будет пройти квесты, пострелять из арбалетов и лука. Завершится акция специальной мини-экскурсией "Говорящие с духами".

Что посмотреть в Алтайском художественном музее?

Там пройдет выставка "Война и судьбы". Гостей ждет 19 произведений 16 художников из собрания музея: живописцев, графиков, скульпторов, мастеров декоративно-прикладного искусства. Также в течение всего вечера можно принимать участие в различных мастер-классах.

Что посмотреть в музее ГМИЛИКА?

Наверное, одна из самых масштабных площадок. Во-первых, гости смогут сфотографироваться с собаками из приюта "Ласка", погладить животное и поучаствовать в благотворительности. Что касается основной программы, то стартует "Ночь музеев" в 20 часов по адресу улица Льва Толстого, 2. В частности, гостей ждет песочная анимация "Тот подвиг свят" художницы Ирины Казанцевой с мини-выставкой "Донбасс – сердце России" – автор представит фотографии работ, выполненных песком.

В 23:00 начнется мастер-класс по изготовлению русской традиционной куклы "День – ночь". В это же время пройдет мастер-класс по изготовлению подарка воину СВО "Солдатский мишка". В 20:00 покажут документальные фильмы: "Укок – слово Неба", "С молитвой".

Также гостей ждут мастер-классы и различные квесты.

Какие интересные мероприятия пройдут в других музеях?

В Барнауле также много всего интересного можно будет посмотреть и на других площадках. Например, в Музее природы института биологии и биотехнологии Алтайского государственного университета гостей ждут обзорные экскурсии: птицы, звери и рыбы Алтайского края, в том числе и редкие виды региона, и не только. Посетители окунутся в "Чарующий мир раковин" и прикоснутся к разноцветью тропических бабочек, познакомятся с удивительным миром шишек, плодов и ботанических раритетов, а также с палеонтологическими находками края, вариантами рогов сибирской косули, коллекцией черепов пород собак и другими экспонатами.

В педагогическом университете пройдут выставки и лекции, посвященные истории скифов на Алтае. В музее анатомии АГАУ можно посетить лекции, посвященные бальзамированию мертвых животных. Свои двери откроют музей РЖД, музей полиции, галерея "Универсам", музей "Мир камня" и другие заведения.

С полной программой можно ознакомиться по ссылке.

А сколько стоит билет?

На большинство площадок вход будет свободным, но в некоторые учреждения культуры стоимость для взрослых составит 150 рублей. Билеты можно приобрести по "Пушкинской карте" уже с 2 мая либо же купить в кассе каждого музея-участника. Дети школьного возраста могут приобрести билет за 50 рублей, а дошкольники имеют право посетить все мероприятия бесплатно.