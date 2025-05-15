"Не запах нафталина". Сколько музеи зарабатывают в "Ночь музеев" и как привлекают гостей

Учреждения за один вечер выполняют большую часть плана Министерства культуры края

15 мая 2025, 09:00, ИА Амител

Акция "Ночь в музее" в Барнауле / Фото: amic.ru

В ночь с 17 на 18 мая в Алтайском крае уже в 20-й раз пройдет важное мероприятие – "Ночь музеев". В акции примут участие 99 учреждений со всего региона. В некоторые из них вход для посетителей традиционно будет платным. О том, сколько зарабатывают музеи Алтайского края за один вечер и почему акция помогает выполнить план, поставленный Министерством культуры, в ходе пресс-конференции журналистам рассказала заместитель директора Государственного художественного музея Алтайского края Татьяна Бондаренко.

Тысячи посетителей за вечер

За 20 лет акция превратилась в культурное явление. По словам Бондаренко, на сегодняшний день в крае не осталось практически ни одного человека, кто не посетил бы мероприятие хотя бы однажды. "Ночь музеев" призвана переломить стереотип восприятия музея как скучного учреждения школьных и других образовательных программ.

"Так интересно, масштабно, стильно, как на Алтае, "музейную ночь" не проводят больше нигде. Это огромная организационная работа сотрудников музея, которая дает свои результаты", – уверена Татьяна Бондаренко.

"Стильно, молодежно, модно"

Если 20 лет назад многие считали, что посещать музей – это очень скучно и неинтересно, то благодаря акции ситуация изменилась. По мнению Татьяны Бондаренко, алтайские музеи – это настоящая кладезь идей для творческих людей. Здесь можно интеллектуально отдохнуть, пройтись по залам, понаблюдать за людьми, мысленно примерить экспонаты к своей комнате: что бы хорошо смотрелось на стене вместо плаката.

"Сейчас первая ассоциация с музеем – стильно, молодежно, модно. Раньше при просьбе назвать три ассоциации к слову "музей", люди говорили "бабушка", "тапочки", "запах нафталина". Больше вариантов не было, и решили что-то делать с этим", – сообщила журналистам заместитель директора Государственного художественного музея Алтайского края.

Бондаренко уверена, что сейчас принято произносить слово "музей" с большой буквы. Без акции этого добиться было бы невозможно.

"150 рублей, конечно, не миллионы"

Стоимость билета составит 150 рублей в "музейную ночь", но такая цена будет не во всех учреждениях города, только в государственных. Однако музеи не ради денег проводят акцию.

"Стоимость 150 рублей, конечно, миллионы не "сварит". На мероприятии "Ночь музеев" каждый гость очень важен, потому что музеям дают установку по количеству посетителей. Благодаря акции выполнить нормативы намного проще", – отмечает Татьяна Бондаренко.

Например, в Государственном художественном музее Алтайского края план на год от регионального Минкульта – 12 тысяч посетителей. Акция "Ночь музеев" позволяет многим учреждениям выполнить пятую часть, а иногда – одну четвертую от плана.

Как пройдет "Ночь музеев" в 2025 году?

В Алтайском крае пройдет очень масштабная и интересная программа. Начнется акция в 19 часов. Впервые в нашем городе акция состоялась в 2006 году. Тогда Художественный музей выступил с инициативой и пригласил к участию в ней 14 музеев Барнаула. На мероприятии побывало более трех тысяч человек.

Узнать подробнее о программе можно по ссылке.

Автор текста – Екатерина Гуляева