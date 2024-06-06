В Барнауле ветер вырвал огромный тополь и отбросил на пятиэтажное общежитие
Дерево ударилось о стену и выбило окна на всех пяти этажах
06 июня 2024, 16:24, ИА Амител
В Барнауле ветер повалил тополь / Фото: amic.ru / Вячеслав Мельников / Мария Яцутко
В Барнауле во время грозы большой тополь упал на здание общежития Алтайского государственного аграрного университета на улице Молодежной. Дерево ударилось о стену и выбило окна на всех пяти этажах.
"Аж с куском земли вырвало", – отметил очевидец.
Ранее сообщалось, что днем 6 июня ожидаются дожди, местами грозы с усилением ветра. Такую же погоду прогнозируют 7 и 8 июня.
16:52:26 06-06-2024
Товарищи!С тополями в городе надо что-то делать!От них только пух с аллергией,и ущерб от постоянных падений!Тополям не место в городе!!!!
17:00:56 06-06-2024
Гость (16:52:26 06-06-2024) Товарищи!С тополями в городе надо что-то делать!От них тольк... Тополя это самый лучший чистялщик города! А это форс мажорные обстоятельства!
18:34:06 06-06-2024
Все верно.И лучший чистильщик, и растёт хорошо, и не прихотливый,но опасный, в первую очередь для людей,и для инфраструктуры.Надо искать замену.И желательно не затягивая.
20:58:11 06-06-2024
Гость (18:34:06 06-06-2024) Все верно.И лучший чистильщик, и растёт хорошо, и не прихотл... такой ветер был, что и другие деревья поломало, не только тополя, не надо никакой замены, это проблемы не решит. В ураган крыши срывает, просто опасно на улице находится.
10:37:07 07-06-2024
давайте посадим пальмы?