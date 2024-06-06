В Барнауле ветер вырвал огромный тополь и отбросил на пятиэтажное общежитие

Дерево ударилось о стену и выбило окна на всех пяти этажах

06 июня 2024, 16:24, ИА Амител

В Барнауле ветер повалил тополь / Фото: amic.ru / Вячеслав Мельников / Мария Яцутко

В Барнауле во время грозы большой тополь упал на здание общежития Алтайского государственного аграрного университета на улице Молодежной. Дерево ударилось о стену и выбило окна на всех пяти этажах.

"Аж с куском земли вырвало", – отметил очевидец.

Ранее сообщалось, что днем 6 июня ожидаются дожди, местами грозы с усилением ветра. Такую же погоду прогнозируют 7 и 8 июня.