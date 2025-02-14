В Барнауле владельцы салонов цветов не хотят покупать продукцию из Китая

Предприниматели недовольны качеством и ценами на цветы от восточных партнеров

14 февраля 2025, 11:45, ИА Амител

Фото: Wan Chen / unsplash.com

В Барнауле владельцы салонов цветов отказываются покупать продукцию из Китая. В поставках этих растений восточные партнеры пока не преуспели, сообщает Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

По сравнению с Голландией и Эквадором, Китай – новичок в этой отрасли, но уже выращивает практически все, включая экзотику и декоративную зелень.

В 2024 году Китай вышел на цветочный рынок с выгодным для Алтая прайсом. Но через три месяца цены начали повышать, а пробные партии по стойкости цветка сильно уступали привычным партнерам, рассказала директор студии Don Buton Олеся Шубина.

"Мы начали брать китайскую розу, которую мы можем продавать по 250 рублей, но выяснилось, что стоит она два дня. Нахапали отрицательных отзывов. Недавно сделали покупателю большой букет, на следующий день он прислал фотографию – вся кустовая роза погибла. От китайской розы отказались в одночасье. Поменяли ее на кенийскую – Redlands, хорошая очень плантация. Гортензия китайская тоже не стоит. Лично я на их продукции ставлю крест", – рассказала Шубина.

О неудачном опыте с китайской продукцией рассказала и руководитель сети "Букетная Fruttela" Ирина Семенова. Причину быстрого увядания цветков она видит в специфике китайского климата, который сильно отличается от нашего.

"Эти цветы более требовательные, они не совсем адаптированы под российские условия. Нужен более тщательный уход, большее количество воды. Сейчас у нас очень сухой воздух. Абсолютно все другое. Возможно, на китайском рынке эти цветы стоят гораздо дешевле – на каждый цветок накладывается большой процент логистики. Если у них там эта роза обходится по нашим деньгам 50 рублей, то у нас ее цена уже 180 рублей… Конечно, потребитель будет относиться к таким цветам более скрупулезно, потому что он отдал внушительную сумму за букет, и когда этот букет отстоял день-два, он останется недоволен. А там отдали 50 рублей, цветок отстоял день-два, и все", – заявила она.

В салоне "Азалия" также поделились обманутыми ожиданиями от китайских партнеров. Фотографии товара – яркие и красивые, но по факту роза с восточной плантации не соответствует изображению на этикетке.

Кроме того, Китай торгует цветами по-другому, не так, как привычные поставщики, и правила хранения капризной продукции могут нарушаться, сказал менеджер по закупке цветов "Азалии" Илья Щукин.

"То есть не плантация продает свои цветы, как это делает Эквадор, Кения, Колумбия. Они продают через брокеров. А где брокеры хранят эти цветы? Это очень большой секрет, на который даже мы не знаем ответа", – отметил он.

Пока попытки салонов Алтая обрести нового, более выгодного и доступного в плане логистики поставщика не увенчались успехом. Сейчас предприниматели готовы покупать в КНР только зелень по типу эвкалипта и сухоцветы – гипсофилы и статицы. Розы же продолжают возить из Кении и Эквадора, Колумбия по-прежнему дает гортензии и гвоздики, а Голландия лидирует в импорте хризантем.

Однако налаженные после начала СВО логистические пути в конце прошлого года прервал новый запрет Россельхознадзора. Ведомство ограничило ввоз в Россию бутонов через Казахстан, который реэкспортирует большинство цветов из Нидерландов, Бельгии и Польши. И цветочникам вновь пришлось искать иные пути поставок. А дорожающая логистика всегда ложится на плечи покупателей – по данным amic.ru, в этом году оптовые цены на цветы выросли в среднем на 15–30%.