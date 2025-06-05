В Барнауле водитель фуры пострадал в результате ДТП

Тягач съехал в кювет и врезался в препятствие

05 июня 2025, 21:52, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул" / t.me/incident22

В Барнауле в результате ДТП пострадал 60-летний водитель фуры, сообщили в городской Госавтоинспекции.

Предварительно установлено, что тягач JAC K7, двигаясь по улице Власихинской со стороны улицы Попова в направлении Павловского тракта, съехал с дороги и врезался в препятствие.

В результате аварии водитель тягача получил травмы различной степени тяжести. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего, проводится проверка.

Ранее в Барнауле в результате крупного ДТП на Лесном тракте пострадали шесть человек.