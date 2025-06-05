В Барнауле водитель фуры пострадал в результате ДТП
Тягач съехал в кювет и врезался в препятствие
05 июня 2025, 21:52, ИА Амител
Фото: "Инцидент Барнаул" / t.me/incident22
В Барнауле в результате ДТП пострадал 60-летний водитель фуры, сообщили в городской Госавтоинспекции.
Предварительно установлено, что тягач JAC K7, двигаясь по улице Власихинской со стороны улицы Попова в направлении Павловского тракта, съехал с дороги и врезался в препятствие.
В результате аварии водитель тягача получил травмы различной степени тяжести. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего, проводится проверка.
Ранее в Барнауле в результате крупного ДТП на Лесном тракте пострадали шесть человек.
10:06:27 06-06-2025
Нечего фурам вообще ездить по городу, это источник проблем в городе начиная от разбитых дорог и заканчивая тем что они своими сараями тупо не вписываются в повороты, выезжают на встречку постоянно, затыкают перекрестки и создают массу проблем другим водителям. Как сделано в других странах - перевалочные базы на границе города и по городу развозится все на мелких грузовичках
10:31:40 06-06-2025
Гость (10:06:27 06-06-2025) Нечего фурам вообще ездить по городу, это источник проблем в... Власихинская по вашему не окраина города?
17:53:49 06-06-2025
Гость (10:06:27 06-06-2025) Нечего фурам вообще ездить по городу, это источник проблем в... Готовы пойти водителем маленького грузовика? Не знаю как в Барнауле, а в Бийске газели уже меньше чем по 100 р/час не берут. И это по городу, а если выезд в пригород, то стоимость еще растет. С учетом наших пробок доставка тонны продукции подорожает тысяч на 5, а то и больше. Ведь придется построить перегрузочные хабы, нанять кучу людей. А где людей будете брать? С оборонных заводов? Или может водителей скорых туда отправить? Или водителей общественного транспорта? А деньги на все это вы из своего кармана дадите? Или это сделает, например Ракшин. После чего доставка тонны подорожает не на 5 тысяч, а на 10.
21:56:53 06-06-2025
Гость (10:06:27 06-06-2025) Нечего фурам вообще ездить по городу, это источник проблем в... ума - палата
Во-первых, Барнаул - транзитный город, уже лет 15 вокруг него объезд пытаются сделать, но никак не сделают. А фуре дальше Барнаула ехать надо, на мелких не перевезёшь
Во-вторых, грузовикам можно ездить далеко не везде, у них свои разрешённые маршруты по городу.
В-третьих, они ездят по нормам осевой нагрузки на дорожное полотно, и не разбивают дороги.
А так вообще, если запретить всё, что кому-то не нравится, то придётся почти что всё запретить. Так что так и оставим, что это лишь твоё сугубо личное мнение. Купи дом в деревне и живи, там фуры редко ездят.
А так, я был на одном деревенском кладбище как-то, и там за десятки лет немало народа погибло в ДТП. Хотя казалось бы, где там умудрились, но процент немалый.
22:30:24 06-06-2025
Гость (21:56:53 06-06-2025) Во-вторых, грузовикам можно ездить далеко не везде, у них свои разрешённые маршруты по городу.
В-третьих, они ездят по нормам осевой нагрузки на дорожное полотно, и не разбивают дороги....
Ну просто БГГГ и БУГАГА
Именно потому, что у них свои разрешенные маршруты, они как минимум раз в месяц рамки ограничительные в районе старого моста сносят? Или зимой не могут подняться по Красноармейскому от Чкалова к Молодежной? При том, что им выше Партизанской подниматься там нельзя... Или по Ленинскому от Молодежной в сторону Северо-Западной зашнуривать как по родному селу? Это раз.
Теперь два. Прокатитесь от Крутихи до Славгорода. Посмотрите на ту дорогу. И потом расскажете кто ее "разбомбил". Хорошо, что хоть начали ремонтировать понемногу...
12:05:34 07-06-2025
Гость (22:30:24 06-06-2025) Ну просто БГГГ и БУГАГАИменно потому, что у них ... Я имел ввиду массово. Единичные случаи не в счёт. Дорога от них не разобьётся.
По дорогам... Я жил ещё во времена СССР на Короленко, от Челюскинцев до завода АЗА которая идёт. Тоже прокатитесь. Как была земляная, так и осталась. Как и все улочки рядом. Там фуры не ездят. Но дорог нету. Даже где-то видел в карте дорог, что местные жители лет 7 назад запрос сделали на асфальтирование, так и висит запрос.