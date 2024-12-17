В Барнауле водитель протаранил машину возле школы и попытался свести счеты с жизнью
Он закрылся в автомобиле и нанес себе серьезные увечья
17 декабря 2024, 16:41, ИА Амител
В Барнауле 17 декабря у школы № 59 на улице Горно-Алтайской, 20, произошло ДТП с участием автомобилей Mitsubishi ASX и Hyundai Matrix. Об этом сообщает "Толк".
По словам женщины, водителя Mitsubishi, она приехала забрать ребенка и пыталась припарковаться.
"Я видела встречную машину и думала, что водитель меня пропускает, но в следующий момент он резко увеличил скорость и столкнулся со мной лоб в лоб", – рассказала Алена, участница аварии.
После столкновения мужчина, водитель Hyundai, закрылся в автомобиле и нанес себе серьезные увечья. Очевидцы отметили его неадекватное поведение. В салоне машины и на снегу была замечена кровь.
На место происшествия прибыли медики, которые оказали мужчине первую помощь, а также сотрудники Госавтоинспекции, аварийный комиссар и ОМОН.
В краевой Госавтоинспекции рассказали, что мужчина, вероятно, был пьян.
"Составлен протокол в отношении водителя-мужчины о направлении его на медицинское освидетельствование на состояние опьянения, которое будет установлено в медицинском учреждении", – сообщили в пресс-службе ведомства.
Полицейские начали проверку. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
16:44:31 17-12-2024
ОМОН то зачем? Там же не митинг и ни пикет. Обычное ДТП с солевым алкашом.
21:27:10 17-12-2024
Гость (16:44:31 17-12-2024) ОМОН то зачем? Там же не митинг и ни пикет. Обычное ДТП с со... Если он вооружен хотя бы ножом и наносит себе увечье, он может причинить увечье и медикам и сотрудникам Госавтоинспекции, аварийному комиссару. Они не вооружены. Нужно было ждать участкового или оперативных сотрудников? Для того и нужен ОМОН для быстрого реагирования на вооруженных неадекватов.
16:52:01 17-12-2024
Нарколога или психолога ( взввисимости от экспертизы) который выдал этому шеебойному справку нужно наказать .
17:19:32 17-12-2024
Сколько таких ещё катается? Вместе с собаками надо их чипировать.