В Барнауле водитель протаранил машину возле школы и попытался свести счеты с жизнью

Он закрылся в автомобиле и нанес себе серьезные увечья

17 декабря 2024, 16:41, ИА Амител

Разбитый автомобиль / Фото: pxhere.com

В Барнауле 17 декабря у школы № 59 на улице Горно-Алтайской, 20, произошло ДТП с участием автомобилей Mitsubishi ASX и Hyundai Matrix. Об этом сообщает "Толк".

По словам женщины, водителя Mitsubishi, она приехала забрать ребенка и пыталась припарковаться.

"Я видела встречную машину и думала, что водитель меня пропускает, но в следующий момент он резко увеличил скорость и столкнулся со мной лоб в лоб", – рассказала Алена, участница аварии.

После столкновения мужчина, водитель Hyundai, закрылся в автомобиле и нанес себе серьезные увечья. Очевидцы отметили его неадекватное поведение. В салоне машины и на снегу была замечена кровь.

На место происшествия прибыли медики, которые оказали мужчине первую помощь, а также сотрудники Госавтоинспекции, аварийный комиссар и ОМОН.

В краевой Госавтоинспекции рассказали, что мужчина, вероятно, был пьян.

"Составлен протокол в отношении водителя-мужчины о направлении его на медицинское освидетельствование на состояние опьянения, которое будет установлено в медицинском учреждении", – сообщили в пресс-службе ведомства.

Полицейские начали проверку. Выясняются все обстоятельства произошедшего.