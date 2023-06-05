В Барнауле восстановили движение трамваев после устранения повреждений на проводах
С утра 5 июня из-за неполадок изменялись три маршрута
05 июня 2023, 09:45, ИА Амител
Фото: pxhere.com
В Барнауле движение трамваев на участках улиц Власихинской и Малахова возобновилось после приостановки из-за повреждений на проводах, сообщили в мэрии.
Напомним, с раннего утра 5 июня были изменены трамвайные маршруты № 3, 7 и 10.
"Движение трамваев восстановлено по своим маршрутам", – отметили в горадминистрации.
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