НОВОСТИТранспорт

В Барнауле восстановили движение трамваев после устранения повреждений на проводах

С утра 5 июня из-за неполадок изменялись три маршрута

05 июня 2023, 09:45, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

В Барнауле движение трамваев на участках улиц Власихинской и Малахова возобновилось после приостановки из-за повреждений на проводах, сообщили в мэрии.

Напомним, с раннего утра 5 июня были изменены трамвайные маршруты № 3, 7 и 10.

"Движение трамваев восстановлено по своим маршрутам", – отметили в горадминистрации.

Комментарии 0

Лента новостей

День Сибирского поля
28-29 июня

Дело Пригожина закрыли
4 часа назад  5

Все новости

Новости партнеров